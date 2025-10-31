Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo Apple iPhone 17 Pro è finalmente arrivato. A poche settimane dal lancio, un’offerta su eBay rende il flagship di Cupertino decisamente più accessibile, grazie a un coupon che ne taglia il prezzo in modo significativo. Parliamo del modello da 256GB, dotato del rivoluzionario chip A19 Pro e di un comparto fotografico di altissimo livello. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccellente per chi desiderava questo gioiello tecnologico ma attendeva il primo, vero calo di prezzo. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un top di gamma assoluto e come approfittare di questo sconto.

Apple iPhone 17 Pro: potenza, display e fotografia ai massimi livelli

Apple iPhone 17 Pro non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per chi esige il massimo dal proprio smartphone. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip Apple A19 Pro, realizzato con un processo produttivo a 3 nm. Questo processore, con la sua CPU Hexa-core e la GPU a 6 core, garantisce prestazioni fulminee in ogni ambito, dal multitasking più spinto al gaming con grafica complessa, mantenendo al contempo un’efficienza energetica ottimale. A supportarlo ci sono ben 12GB di RAM, che assicurano una fluidità senza precedenti, e 256GB di memoria interna per archiviare foto, video e applicazioni senza preoccupazioni.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Troviamo un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2622 x 1206 pixel, che offre neri assoluti, colori incredibilmente vividi e una luminosità di picco eccezionale. La tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz rende ogni interazione incredibilmente reattiva, mentre la Dynamic Island e la funzione Always-On arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiana. Il comparto fotografico è stato ulteriormente potenziato con un sistema di fotocamere Pro che eleva la qualità degli scatti e dei video, introducendo anche una nuova fotocamera frontale con tecnologia Center Stage.

Completano la dotazione:

Connettività di ultima generazione : Supporto completo alle reti 5G , Wi-Fi 7 (802.11be) per velocità di download e upload mai viste prima e Bluetooth 6.

: Supporto completo alle reti , (802.11be) per velocità di download e upload mai viste prima e Bluetooth 6. Batteria a lunga durata : Il modulo da 3998 mAh , ottimizzato dal chip A19 Pro, garantisce un’autonomia che copre abbondantemente l’intera giornata di utilizzo intenso.

: Il modulo da , ottimizzato dal chip A19 Pro, garantisce un’autonomia che copre abbondantemente l’intera giornata di utilizzo intenso. Design e resistenza: La scocca è protetta dal vetro Ceramic Shield 2, il più resistente mai montato su uno smartphone, offrendo una protezione superiore contro graffi e cadute.

Per ulteriori dettagli: Recensione YouTube Apple iPhone 17 Pro

L’offerta su eBay con coupon: come ottenerlo al miglior prezzo

Questa eccezionale promozione è disponibile su eBay, da un venditore affidabile con migliaia di feedback positivi. Il prezzo di listino per Apple iPhone 17 Pro 256GB è fissato a 1.339€. Tuttavia, è possibile ottenere un ulteriore e significativo ribasso utilizzando un coupon dedicato facendo scendere il prezzo di 130€.

Per attivare lo sconto, è sufficiente inserire il codice PSPROTT25 in fase di checkout

Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB Blu Profondo 💰 Offerta: 1.209,00€ invece di 1339€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/atza Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB Arancione Cosmico 💰 Offerta: 1.219,00€ invece di 1339€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/atzb Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB Argento 💰 Offerta: 1.219,00€ invece di 1339€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/atzc

