NVIDIA Corporation ha scritto una nuova pagina nella storia dell’industria tecnologica: l’azienda guidata da Jensen Huang ha superato infatti una capitalizzazione di mercato pari a 5.000 miliardi di dollari, diventando così la prima società al mondo a toccare questa soglia. Il traguardo è stato raggiunto ieri 29 ottobre 2025, quando il titolo ha superato i 211 dollari per azione spinto dalla crescente domanda globale di chip e soluzioni per l’Intelligenza Artificiale nonché dai più recenti annunci relativi al Superchip Vera Rubin.

Secondo le stime più recenti, NVIDIA avrebbe incrementato la sua capitalizzazione di un trilione di dollari in appena tre mesi, ovvero dopo aver superato i 4 trilioni nel corso dell’estate. Il risultato segna una pietra miliare per il mercato azionario e per l’intero settore tecnologico; NVIDIA infatti non è più soltanto un produttore di GPU per il gaming, ma l’attore principale dell’infrastruttura AI globale, le cui soluzioni hardware e software costituiscono oggi il motore di data-center, supercomputer e modelli linguistici avanzati.

Con questa valutazione, la società californiana supera temporaneamente giganti come Apple e Microsoft, consolidando un primato che evidenzia la centralità dell’Intelligenza Artificiale non solo nell’industria tech ma anche nell’economia contemporanea.

NVIDIA: dalle GPU gaming alla leadership nell’Intelligenza Artificiale

Il percorso che ha portato NVIDIA a raggiungere la soglia dei 5 trilioni è il risultato di una trasformazione strategica iniziata oltre un decennio fa. Fondata ricordiamo nel 1993, NVIDIA si è distinta per la creazione delle prime GPU destinate al rendering grafico e al gaming, ma la vera svolta è arrivata con la comprensione del potenziale delle GPU come processori paralleli per carichi di lavoro complessi, come quelli legati al machine learning e al deep learning.

Negli ultimi anni, l’esplosione dell’AI generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ha trasformato in modo permanente la domanda di chip ad alte prestazioni. Le GPU NVIDIA della serie Hopper e Blackwell sono diventate il riferimento per la formazione di reti neurali, garantendo all’azienda una quota di mercato stimata superiore all’80%.

Questo predominio tecnologico ha consentito all’azienda guidata da Huang di consolidare relazioni con i principali attori del settore, da OpenAI a Google, da Amazon Web Services a Meta, tutte realtà che utilizzano in modo massiccio le soluzioni NVIDIA. Parallelamente, la società ha ampliato la propria offerta software con la piattaforma CUDA e l’ecosistema NVIDIA AI Enterprise, elementi chiave per accaparrarsi i favori di sviluppatori e imprese.

Insomma un risultato storico, ma non dimentichiamo comunque che l’azienda negli ultimi anni ha mostrato margini operativi elevati; a tal proposito, ricordiamo che solo nel secondo trimestre fiscale 2025 NVIDIA ha registrato utili in crescita di oltre il 140% su base annua, con ricavi provenienti in maggior parte dal segmento Data Center (oltre 20 miliardi di dollari).

NVIDIA vale 5 Trilioni di dollari, ma alcuni analisti rimangono cauti

Uscendo ogni tanto dal contesto prettamente tecnico/pratico dell’hardware, c’è da dire che il livello di capitalizzazione raggiunto ieri da NVIDIA implica aspettative molto elevate sulla crescita futura dell’azienda e sull’espansione del mercato legato all’Intelligenza Artificiale. Le incertezze geopolitiche, in particolare quelle legate alle restrizioni sull’export di chip avanzati verso la Cina, potrebbero rappresentare un fattore di rischio, o comunque risultare un freno a un’espansione ancora maggiore.

Dall’altro lato c’è da considerare invece i nuovi competitor, non solo AMD e Intel ma anche asiatici, oltre a una crescente presenza di soluzioni personalizzate sviluppate da colossi come Google o AWS, “elementi” potenzialmente fastidiosi che potrebbero ridurre nel tempo la dipendenza del settore dalle GPU NVIDIA.

Detto questo, non c’è dubbio che la posizione dell’azienda rimane estremamente solida; NVIDIA domina su diversi settori e, oltre alla leadership tecnologica, può contare su una perfetta integrazione tra hardware e software e un’ottima capacità di anticipare le necessità del mercato.