ASUS amplia la propria gamma di mini-PC di fascia alta e presenta ufficialmente il ROG GR70, un sistema da gaming che punta a coniugare prestazioni elevate su un form-factor compatto. Dopo aver lanciato la nuova generazione di mini-PC ROG NUC con processori Intel, l’azienda taiwanese propone ora una versione basata su piattaforma AMD Ryzen Mobile, segnando di fatto il debutto di una nuova linea distinta dal marchio NUC (e non poteva essere diversamente).

Il ROG GR70 nasce per offrire un’alternativa potente e versatile agli appassionati che cercano un dispositivo capace di gestire il gaming moderno e applicativi di un certo peso senza ricorrere a un classico desktop tower. Con un volume di circa 3 litri e un design molto curato, l’ultimo mini-PC ASUS ROG integra componenti di ultima generazione come il processore AMD Ryzen 9 9955HX3D con tecnologia 3D V-Cache e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, il tutto racchiuso in un telaio compatto, ventilato e curato nel sistema di dissipazione.

La scelta di ASUS di abbandonare il branding “NUC” per questo modello sottolinea la volontà di differenziare la linea ROG dedicata ai mini-PC gaming, creando un prodotto con identità propria (ma i fin dei conti è pura logica di marketing). Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche e le novità del ROG GR70, che si prepara a diventare una delle proposte più interessanti nel segmento dei PC compatti ad alte prestazioni, con un prezzo ovviamente adeguato alla fascia di destinazione.

ASUS ROG GR70: il mini-PC da gaming che punta sul Ryzen 9 con tecnologia X3D

Senza girarci troppo intorno, possiamo affermare che il cuore pulsante del fiammante ROG GR70 è il Ryzen 9 9955HX3D, ovvero il processore di punta AMD della serie “HX3D”, basato ricordiamo su architettura Zen 5 ed equipaggiato con tecnologia 3D V-Cache, incrementando così la Cache di 3° livello per migliorare le prestazioni in ambito gaming.

Ryzen 9 9955HX3D prevede un TDP configurabile, offrendo al contempo un totale di 16 core e 32 thread, ottimo non solo per giocare quindi ma anche per applicativi diversi come rendering, editing video o multitasking avanzato. Per essere un PC da gaming che non faccia rimpiangere i nostri desktop più moderni, a bordo deve esserci però un comparto grafico di pari livello, in questa occasione una GeForce RTX 5070 Laptop, verosimilmente la migliore scelta data la natura del TBP e il form-factor così compatto.

Con la GPU mid-range della serie Ada Lovelace può gestire senza problemi il gaming a 1080P maxato con ray-tracing, avventurandosi nel 1440P se non puntiamo ai massimi dettagli e utilizziamo le tecnologie NVIDIA come il DLSS 4 con Multi Frame Generation. In realtà si rileva che le varianti Intel offrono opzioni anche più potenti come GeForce RTX 5070 Ti ed RTX 5080, quindi non escludiamo ulteriori varianti che possano garantire ottimi risultati anche nel gaming in 4 K.

Per garantire un design così compatto e funzionale anche dal punto di vista della dissipazione, ASUS dovrebbe aver utilizzato anche un connettore proprietario tra GPU e scheda madre, mentre lato cooling troviamo un sistema di heatpipe in rame abbinato a un tris di ventole ad alte prestazioni.

Rimanendo in tema design, il nuovo arrivato sposa in pieno la filosofia ROG, caratterizzata da linee decise, elementi RGB discreti e una costruzione robusta, il tutto senza omettere i pannelli traforati per garantire un flusso d’aria efficiente; se vi state chiedendo quanto è grande, il mini-PC ASUS misura 28 × 18 × 6 centimetri e permette anche di aggiornare facilmente RAM ed SSD.

ASUS ROG GR70: specifiche e connettività di ultima generazione

Vista la piattaforma di ultima generazione, non sorprende che il ROG GR70 offra una dotazione di porte esaustiva, paragonabile senza problemi a quella di un PC desktop tradizionale. In totale, l’utente avrà a disposizione:

2× DisplayPort 2.1

2× HDMI 2.1 FRL

1× Thunderbolt 4 / USB-C

Porte USB-A

Jack audio In/Out

Porta LAN 2,5 Gbps

Ma non è finita qui, perché a il sistema ASUS è completo anche per dotazione di memoria e connettività di rete. Il ROG GR70 supporta fino a 96 GB di RAM SODIMM DDR5 5.600 MT/s (max 32 GB sulle SKU disponibili), mentre se guardiamo allo storage sono presenti due slot M.2, uno PCI-E Gen 5.0 e uno Gen 4.0. A chiudere troviamo WiFi 7 e Bluetooth 5.4, senza dimenticare la parte software che può contare su diverse opzioni sia AMD (per le prestazioni) che ASUS.

ASUS ROG GR70: disponibilità e prezzo

Per il momento, l’ASUS ROG GR70 è stato presentato solo sul mercato cinese, il prezzo è fissato a 14.999 yuan, al cambio circa 1.800 euro. La cifra non è bassa, ma alla fine si allinea agli altri modelli Intel-Based, ampliando tra le altre cose un segmento di fascia enthusiast. Il produttore non ha divulgato ulteriori informazioni, quindi per i prezzi di listino italiani dovremo aspettare ancora un po’, si vocifera a breve (quando sarà lanciato globalmente).

Un prodotto sulla carta molto interessante questo ROG GR70, soprattutto perché segna un cambio della strategia ASUS riguardo i mini-PC ad alte prestazioni. Il fatto che non si chiami NUC e utilizzi una CPU AMD non fa molta differenza, a questi livelli sappiamo bene che quello che conta infatti è il rapporto prestazioni/prezzo.

Scheda tecnica ASUS ROG GR70