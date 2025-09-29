Sapphire amplia la propria gamma di mini PC ad alte prestazioni e svela tre nuovi modelli della serie EDGE AI, ovvero sistemi ottimizzati per fornire prestazioni di rilievo in tutti gli ambiti di utilizzo, compresi gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.
Per riuscire nel suo intento, l’azienda si affida al partner di sempre AMD e alla più recente piattaforma a basso consumo Ryzen AI 300, una delle migliori che possiamo reperire attualmente sul mercato sia per quanto concerne la componente CPU, che per NPU e il reparto grafico. Ma vediamo come è fatto, considerando inoltre che il produttore presenta non uno ma ben tre varianti di mini PC.
Indice:
Sapphire EDGE AI: veloce ed efficiente grazie ai Ryzen AI 300
Iniziamo dicendo che la serie Sapphire EDGE AI non è destinata all’utenza consumer, o meglio, va oltre quello che è l’utilizzo comune e trova spazio anche in ambito aziendale, professionale e/o industriale. Sapphire ci dice che il suo nuovo sistema può spaziare dall’inferenza, alla creazione di contenuti fino al gaming, il tutto con un design particolarmente compatto e curato che non ha problemi ad integrarsi su qualsiasi scrivania.
Rimanendo nel contesto, segnaliamo anche l’approccio tool-less di Sapphire per l’aggiornamento del sistema (vedi RAM o SSD), il tutto favorito da un top magnetico che dopo rimosso garantisce un accesso veloce e diretto alle componenti. Lo chassis, come detto ben curato, prevede diverse feritoie sui lati e sulla base per ottimizzare al meglio il ricircolo dell’aria calda, aiutato da una dissipazione attiva che mira a tenere basse le temperature a favore delle frequenze operative.
Passando al lato hardware invece, il cuore di questi mini PC è come detto la piattaforma AMD Ryzen AI 300, al momento una delle più valide quando parliamo di PC a basso consumo e laptop ultrasottili. Sapphire ha previsto tre modelli di EDGE AI, Sapphire EDGE AI 370, Sapphire EDGE AI 350 e Sapphire EDGE AI 340, diversificati appunto solo dal chip utilizzato.
Il modello di punta è il Sapphire EDGE AI 370, equipaggiato con un AMD Ryzen AI 9 HX 370; si tratta di un processore da 12 core e 24 thread capace di spingersi a 5,1 GHz, abbinando a questo una NPU XDNA2 da 50 TOPS e una componente grafica Radeon 890M, ovvero la migliore sulla piazza.
Gli altri modelli utilizzano rispettivamente un AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T) e un Ryzen AI 5 340 (6C/12T), mantenendo inalterato il resto delle caratteristiche: fino a 96 GB di memoria SODIMM DDR5, supporto per SSD PCI-E NVMe M.2, WiFi 6e e LAN 2.5 Gbps, doppia USB 4.0 Type-C e una buona dotazione di porte.
Riguardo alle prestazioni, Sapphire ci dice che il modello di punta con Ryzen AI 9 HX 370 riesce a offrire prestazioni in rendering fino al 90% superiori rispetto a un sistema analogo con Intel Core Ultra 9 288V (che non è poco). Ma non è tutto. Grazie alla grafica integrata Radeon 890M, l’utente potrà spaziare fino al gaming (senza pretese) sfruttando tra l’altro funzionalità avanzate come AMD FSR.
Chiudendo col software, il mini PC di Sapphire è compatibile sia con Windows che con Linux, senza dimenticare che siamo di fronte a un sistema Copilot+.
Specifiche tecniche Sapphire EDGE AI Mini PC
- Modelli:
- Sapphire Edge AI 370
- Sapphire Edge AI 350
- Sapphire Edge AI 340
- Processori
- Sapphire Edge AI 370 – AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Sapphire Edge AI 350 – AMD Ryzen AI 7 350
- Sapphire Edge AI 340 – AMD Ryzen AI 5 340
- Memoria
- Dual Channel DDR5 SO-DIMM
- Supporto fino a 96 GB
- Storage SSD M.2 PCIe NVMe
- Slot di espansione
- 1x M.2 2280 PCIe
- 1x M.2 2242 PCIe
- 1x M.2 2230 PCIe (per modulo WiFi e Bluetooth)
- I/O frontale:
- 1x Audio Jack
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 2
- 1x Power Button with LED
- I/O posteriore:
- 1x DC Jack
- 2x HDMI 2.1
- 2x USB Type-C 4.0 (with PD 3.0)
- 1x USB 3.2 Type-A Gen 2
- 1x USB 2.0 Type-A Gen 2
- 1x RJ 45 (2.5G LAN)
- Alimentatore da 120 watt incluso
- Colore nero e oro
- Sistema operativo Windows o Linux
- Dimensioni 117 x 111 x 30 mm
- Supporto VESA
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB
Spedito da Amazon
Disponibilità e prezzi dei nuovi Mini PC Sapphire
I nuovi mini PC Sapphire EDGE AI dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane presso i maggiori rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Riguardo i costi, facendo un giro preliminare sulla rete abbiamo avuto questi riscontri:
- Sapphire EDGE AI 370 Barebone 794 euro
- Sapphire EDGE AI 350 Barebone 673 euro
- Sapphire EDGE AI 340 Barebone 568 euro
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: DAZN Full a meno di 20 €/mese: nuova promo flash per seguire Serie A e Serie B
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo