Sapphire amplia la propria gamma di mini PC ad alte prestazioni e svela tre nuovi modelli della serie EDGE AI, ovvero sistemi ottimizzati per fornire prestazioni di rilievo in tutti gli ambiti di utilizzo, compresi gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.

Per riuscire nel suo intento, l’azienda si affida al partner di sempre AMD e alla più recente piattaforma a basso consumo Ryzen AI 300, una delle migliori che possiamo reperire attualmente sul mercato sia per quanto concerne la componente CPU, che per NPU e il reparto grafico. Ma vediamo come è fatto, considerando inoltre che il produttore presenta non uno ma ben tre varianti di mini PC.

Sapphire EDGE AI: veloce ed efficiente grazie ai Ryzen AI 300

Iniziamo dicendo che la serie Sapphire EDGE AI non è destinata all’utenza consumer, o meglio, va oltre quello che è l’utilizzo comune e trova spazio anche in ambito aziendale, professionale e/o industriale. Sapphire ci dice che il suo nuovo sistema può spaziare dall’inferenza, alla creazione di contenuti fino al gaming, il tutto con un design particolarmente compatto e curato che non ha problemi ad integrarsi su qualsiasi scrivania.

Rimanendo nel contesto, segnaliamo anche l’approccio tool-less di Sapphire per l’aggiornamento del sistema (vedi RAM o SSD), il tutto favorito da un top magnetico che dopo rimosso garantisce un accesso veloce e diretto alle componenti. Lo chassis, come detto ben curato, prevede diverse feritoie sui lati e sulla base per ottimizzare al meglio il ricircolo dell’aria calda, aiutato da una dissipazione attiva che mira a tenere basse le temperature a favore delle frequenze operative.

Passando al lato hardware invece, il cuore di questi mini PC è come detto la piattaforma AMD Ryzen AI 300, al momento una delle più valide quando parliamo di PC a basso consumo e laptop ultrasottili. Sapphire ha previsto tre modelli di EDGE AI, Sapphire EDGE AI 370, Sapphire EDGE AI 350 e Sapphire EDGE AI 340, diversificati appunto solo dal chip utilizzato.

Il modello di punta è il Sapphire EDGE AI 370, equipaggiato con un AMD Ryzen AI 9 HX 370; si tratta di un processore da 12 core e 24 thread capace di spingersi a 5,1 GHz, abbinando a questo una NPU XDNA2 da 50 TOPS e una componente grafica Radeon 890M, ovvero la migliore sulla piazza.

Gli altri modelli utilizzano rispettivamente un AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T) e un Ryzen AI 5 340 (6C/12T), mantenendo inalterato il resto delle caratteristiche: fino a 96 GB di memoria SODIMM DDR5, supporto per SSD PCI-E NVMe M.2, WiFi 6e e LAN 2.5 Gbps, doppia USB 4.0 Type-C e una buona dotazione di porte.

Riguardo alle prestazioni, Sapphire ci dice che il modello di punta con Ryzen AI 9 HX 370 riesce a offrire prestazioni in rendering fino al 90% superiori rispetto a un sistema analogo con Intel Core Ultra 9 288V (che non è poco). Ma non è tutto. Grazie alla grafica integrata Radeon 890M, l’utente potrà spaziare fino al gaming (senza pretese) sfruttando tra l’altro funzionalità avanzate come AMD FSR.

Chiudendo col software, il mini PC di Sapphire è compatibile sia con Windows che con Linux, senza dimenticare che siamo di fronte a un sistema Copilot+.

Specifiche tecniche Sapphire EDGE AI Mini PC

Modelli: Sapphire Edge AI 370 Sapphire Edge AI 350 Sapphire Edge AI 340

Processori Sapphire Edge AI 370 – AMD Ryzen AI 9 HX 370 Sapphire Edge AI 350 – AMD Ryzen AI 7 350 Sapphire Edge AI 340 – AMD Ryzen AI 5 340

Memoria Dual Channel DDR5 SO-DIMM Supporto fino a 96 GB

Storage SSD M.2 PCIe NVMe

Slot di espansione 1x M.2 2280 PCIe 1x M.2 2242 PCIe 1x M.2 2230 PCIe (per modulo WiFi e Bluetooth)

I/O frontale: 1x Audio Jack 2x USB 3.2 Type-A Gen 2 1x Power Button with LED

I/O posteriore: 1x DC Jack 2x HDMI 2.1 2x USB Type-C 4.0 (with PD 3.0) 1x USB 3.2 Type-A Gen 2 1x USB 2.0 Type-A Gen 2 1x RJ 45 (2.5G LAN)

Alimentatore da 120 watt incluso

Colore nero e oro

Sistema operativo Windows o Linux

Dimensioni 117 x 111 x 30 mm

Supporto VESA

Disponibilità e prezzi dei nuovi Mini PC Sapphire

I nuovi mini PC Sapphire EDGE AI dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane presso i maggiori rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Riguardo i costi, facendo un giro preliminare sulla rete abbiamo avuto questi riscontri: