Dopo pochi mesi dal suo lancio, l’attesissimo Apple iPad Pro 11″ con chip M4 raggiunge un prezzo mai visto prima. Si tratta di un’opportunità eccezionale per professionisti e creativi che desiderano mettere le mani sulla massima espressione della tecnologia tablet di Apple senza attendere mesi per un calo di prezzo significativo. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare un dispositivo che ridefinisce il concetto di potenza e portabilità. Il modello in offerta è la versione da 256 GB con connettività Wi-Fi + Cellular, ora disponibile al suo minimo storico assoluto su Amazon. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero e proprio game-changer e i dettagli di questa promozione imperdibile.

Apple iPad Pro 11″ (M4): potenza e display senza compromessi

Il cuore pulsante di questo iPad Pro è il rivoluzionario chip M4, progettato da Apple per offrire prestazioni di livello desktop in un formato ultra-sottile. La CPU a 9-core e la GPU a 10-core garantiscono una reattività fulminea in ogni operazione, dalla navigazione web all’editing di video in 4K o alla modellazione 3D. Il Neural Engine integrato accelera esponenzialmente i task di intelligenza artificiale, rendendo il dispositivo incredibilmente efficiente e pronto per le future applicazioni di Apple Intelligence.

Il display è un altro punto di forza assoluto. Parliamo di un pannello Ultra Retina XDR da 11 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 10Hz a 120Hz per una fluidità visiva senza precedenti e un’ottimizzazione dei consumi. La luminosità e la precisione cromatica sono ai vertici della categoria, rendendolo lo strumento ideale per fotografi, grafici e video editor. La combinazione di queste specifiche rende iPad Pro 11″ (M4) non solo un tablet, ma una vera e propria workstation portatile.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche principali:

Chip: Apple M4 con CPU a 9-core, GPU a 10-core e Neural Engine avanzato.

Apple M4 con CPU a 9-core, GPU a 10-core e Neural Engine avanzato. Display: 11 pollici Ultra Retina XDR con tecnologia ProMotion e True Tone.

11 pollici Ultra Retina XDR con tecnologia ProMotion e True Tone. Memoria: 256 GB di archiviazione interna per app, documenti e file multimediali.

256 GB di archiviazione interna per app, documenti e file multimediali. Connettività: Wi-Fi 6E per connessioni wireless ultra-veloci e supporto per reti cellulari 5G .

Wi-Fi 6E per connessioni wireless ultra-veloci e supporto per reti cellulari . Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro con grandangolo da 12 MP, in grado di registrare video 4K ProRes.

Sistema di fotocamere Pro con grandangolo da 12 MP, in grado di registrare video 4K ProRes. Autonomia: Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o riproduzione video.

Fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o riproduzione video. Porta: USB-C con supporto per Thunderbolt / USB 4 per trasferimenti dati ad alta velocità e collegamento a monitor esterni.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa promozione su Amazon rappresenta il momento perfetto per acquistare il nuovo tablet di punta di Apple. Il modello in offerta è l’Apple iPad Pro 11″ (M4) da 256 GB Wi-Fi + Cellular, un dispositivo che unisce la massima potenza alla libertà di connessione in mobilità. Il prezzo di listino di questo modello è fissato a 1.469€, ma grazie a questa offerta a tempo, è possibile acquistarlo a soli 1.248,99€.

Questo si traduce in un risparmio netto di oltre 220€, corrispondente a uno sconto del 15% su un prodotto appena uscito sul mercato. L’offerta è valida per la colorazione Argento ed è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce una consegna rapida, specialmente per gli utenti Prime, e un servizio di assistenza post-vendita eccellente. Trattandosi di un minimo storico su un prodotto Apple di ultima generazione, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto consigliamo agli interessati di approfittarne al più presto.

