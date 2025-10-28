Il mondo delle tastiere meccaniche continua a brulicare di appassionati e nuovi modelli che espandono l’offerta di un settore che da alcuni anni sta vivendo un periodo a dir poco florido tra innovazione hardware e scelte estetiche sempre nuove. Tra i contendenti la nuova tastiera Qwertykeys QK65 MK3 è uno tra i modelli che sta maggiormente attirando l’attenzione degli appassionati di tastiere meccaniche personalizzabili e di design vintage.

L’azienda nelle scorse ore ha iniziato a condividere online le prime immagini della prossima versione della sua popolare QK65. A differenza di gran parte delle tastiere moderne che integrano piccoli schermi per mostrare informazioni di sistema, la MK3 introduce un vero e proprio display su cui è possibile giocare a mini-giochi integrati.

Qwertykeys QK65 MK3 sfoggia un design rétro con tecnologie moderne

Partendo dall’estetica e dalla struttura del prodotto, la QK65 MK3 mantiene il layout compatto al 65% tipico della linea QK, ma si distingue per un’estetica ispirata alle console degli anni Novanta, con un mix di grigio chiaro e lilla opaco che vuole ricordare le colorazioni del Super Nintendo e del Game Boy.

Sul bordo destro della tastiera trova posto un piccolo schermo a colori, accompagnato da due pulsanti fisici dedicati al controllo dei giochi e da un mini speaker integrato per l’audio. Lo schermo può visualizzare informazioni di sistema, impostazioni rapide e notifiche, ma si trasforma anche in un vero display interattivo per alcuni mini-giochi. In alto, due manopole in stile analogico consentono di passare velocemente tra le modalità di connessione e i diversi sistemi operativi.

Mini-giochi integrati e display interattivo

Come anticipato, ciò che cattura l’occhio in questa tastiera è indubbiamente la possibilità di giocare direttamente sul display. Un dettaglio su cui ancora l’azienda non ha voluto svelare molto non avendo ancora rivelato i titoli disponibili, ma ha confermato che la QK65 MK3 sarà fornita con più mini-giochi preinstallati, accessibili dai pulsanti fisici accanto allo schermo.

È una scelta che sembra voler coniugare creatività e nostalgia, offrendo un’esperienza retro pur mantenendo allo stesso tempo le funzioni pratiche dei modelli concorrenti come controllare rapidamente impostazioni, gestire la connettività e così via.

Non si tratta di una primissima volta per la categoria; modelli come la Asus ROG Azoth 96 HE, la Chilkey ND104 e la Corsair Vanguard 96 hanno già introdotto o testato piccoli display per monitorare informazioni di sistema e simili, ma l’approccio di Qwertykeys è senza dubbio unico nel settore.

Come da tradizione per i prodotti Qwertykeys, la QK65 MK3 sarà venduta come barebones kit, una variante molto apprezzata dagli appassionati e che in sintesi si tratta di una tastiera venduta senza switch e keycap, così che ogni utente possa personalizzarla a piacimento sia dal punto di vista estetico che da quello de comfort di digitazione scegliendo gli switch più affini al proprio stile. Inoltre, la tastiera sarà compatibile sia con connessioni cablate sia wireless.

Non sono ancora stati comunicati i materiali del case né i dettagli tecnici interni, ma Qwertykeys ha anticipato che la MK3 sarà disponibile in cinque varianti cromatiche al momento del lancio. È probabile che vengano mantenuti i consueti standard di qualità del marchio con chassis in alluminio o policarbonato, guarnizioni per la riduzione del rumore e PCB compatibile con i principali switch hot-swappable.

In attesa del lancio ufficiale

Al momento non sono stati comunicati né prezzo né data di uscita, ma il fatto che Qwertykeys abbia iniziato a pubblicare teaser e immagini ci fa presumere che il lancio dei preordini sia ormai imminente. Considerando il successo delle precedenti QK65 V2 e V2 Classic, a quanto pare l’interesse per questa nuova versione è già alto tra gli appassionati.

La Qwertykeys QK65 MK3 sembra quindi voler fondere due mondi: quello del design rétro e quello della personalizzazione spinta tipica del mercato custom delle tastiere. Un connubio che, se accompagnato da una buona esperienza d’uso e un prezzo competitivo, potrebbe renderla uno dei prodotti più originali e ricercati del panorama.