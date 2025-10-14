La Logitech Signature Slim Solar+ K980 rappresenta un’interessante evoluzione nel mondo delle tastiere wireless, puntando forte su un concetto di sostenibilità e praticità ancora poco esplorato: l’alimentazione esclusiva tramite luce, naturale o artificiale.

Grazie alla tecnologia Logi LightCharge, questa tastiera promette di eliminare per sempre la fastidiosa questione della ricarica o della sostituzione delle batterie, garantendo fino a quattro mesi di autonomia anche al buio e una durata complessiva della batteria interna fino a dieci anni. Un prodotto che punta a una piena compatibilità multi-device e multi-OS, capace di adattarsi sia all’utente privato che all’ambiente aziendale mediante una versione Business con supporto software dedicato e connettività più sicura.

Design e costruzione: minimalismo intelligente

La Signature Slim Solar+ K980 si presenta subito come un oggetto funzionale e sobrio: le linee sono pulite, lo spessore è davvero contenuto (meno di 18 mm) e l’impatto sulla scrivania è piuttosto neutrale nonostante la presenza di un pannello solare sulla parte alta. La tastiera è molto leggera (appena 680 grammi), ma non dà un senso di fragilità: la base e il telaio sono realizzati per il 70% con plastica riciclata post-consumo, e anche l’alluminio impiegato per i dettagli ha un bassissimo impatto emissivo.

La parte superiore integra una sottile “banda” fotovoltaica (Logi LightCharge), rilevabile ad occhio ma ben inserita nel design. Il layout è completo, con tastierino numerico e tasti funzione programmabili. Lateralmente non ci sono porte di nessun tipo: niente USB-C né jack classici — una scelta che fa discutere ma che va di pari passo con la logica della tastiera a ricarica solare.

Non mancano i dettagli smart, come la doppia serigrafia dei tasti Windows/Mac e gli speciali “piedini” antiscivolo. Personalmente avremmo preferito dei piedini regolabili in inclinazione e magari un piccolo poggia polsi, due assenze che si sentono se si usa la tastiera tutto il giorno.

Esperienza di digitazione quotidiana

Digitare sulla K980 è un’esperienza molto simile a quella offerta dai migliori notebook: i tasti sono a profilo basso, con meccanismo a forbice che offre una corsa ridotta, silenziosità e velocità di attuazione. Ogni tasto è garantito per 10 milioni di pressioni — dato realistico ed onesto rispetto ad altri prodotti consumer.

Il feedback dei tasti sulla Logitech Signature Slim Solar+ K980 non offre mai quella sensazione “clicky” che molti appassionati di tastiere cercano; al contrario, a ogni pressione si percepisce un tocco piuttosto morbido e ovattato, quasi come su una tastiera da portatile. Questa caratteristica può risultare meno soddisfacente per chi scrive molto e ama un feedback preciso e deciso durante le sessioni prolungate, ma al contrario si adatta perfettamente a chi lavora in ambienti condivisi o in situazioni dove il rumore va contenuto, come uffici open space o durante le ore notturne.

Un altro aspetto importante è l’assenza totale di retroilluminazione: questa scelta, se da una parte limita l’uso della tastiera in ambienti completamente bui o scarsamente illuminati, dall’altra è funzionale a prolungare significativamente l’autonomia energetica. La tastiera infatti rinuncia a questa funzione per concentrarsi sull’efficienza energetica, facendo affidamento esclusivamente sulla ricarica solare per mantenersi sempre operativa, e supporta così mesi di utilizzo senza necessità di interventi.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, la precisione con cui si possono digitare testi, anche complessi come codice o documenti, è sempre elevata, garantendo un’esperienza fluida e precisa. Si può però notare che i keycap sono stampati con una semplice serigrafia, non dotata di tecniche più resistenti come il doppio shot o il dye-sublimated, il che potrebbe comportare un’usura visibile dei caratteri con un uso intensivo e prolungato nel tempo. Questo rappresenta un limite per utenti che prediligono tastiere di altissima durata estetica oltre che funzionale.

Nel complesso il feeling è in linea con la fascia di prezzo, ma chi cerca la perfezione dovrà puntare su soluzioni meccaniche, accettando però più ingombro e meno autonomia.

Batteria e gestione energetica: la rivoluzione solare

La vera rivoluzione della Logitech Signature Slim Solar+ K980 risiede nel suo sistema di alimentazione totalmente solare, che rappresenta un passo avanti significativo nel campo delle periferiche wireless. Grazie alla tecnologia Logi LightCharge, la tastiera è in grado di assorbire e immagazzinare energia non solo dalla luce diretta del sole, ma anche da fonti di luce artificiale di intensità superiore a 200 lux, come lampade da ufficio, garantendo così un’autonomia praticamente continua in uno spazio ben illuminato. Questo assicura che, dopo una ricarica completa, la tastiera possa funzionare fino a quattro mesi anche in completa oscurità, una dichiarazione che trova conferma anche nelle esperienze degli utenti.

Dal punto di vista della batteria, Logitech ha adottato una soluzione molto efficiente e duratura: una batteria interna di tipo simile al formato ML2032, progettata per durare fino a dieci anni. In caso di necessità, la batteria può essere sostituita con facilità, e il produttore ha assicurato che sarà possibile acquistare pezzi di ricambio tramite canali come iFixit, a sottolineare un impegno concreto verso la sostenibilità e l’allungamento del ciclo di vita del prodotto.

Un aspetto di design che divide è l’assenza totale di una porta USB per la ricarica cablata, una scelta “estrema” ma che elimina la necessità di cavi, caricatori o batterie alcaline sostitutive. Questa mancanza può spaventare chi teme un guasto improvviso al modulo solare o desidera una soluzione di backup cablata, ma nell’uso quotidiano il sistema si è dimostrato solido e affidabile, a patto che la tastiera venga esposta regolarmente a una luce sufficiente. Per chi utilizza la tastiera in ambienti meno luminosi, l’app Logi Options+ offre un utile strumento per monitorare in tempo reale l’efficienza della ricarica, evitando così spiacevoli sorprese e rimanendo sempre operativi.

Multi-connessione e compatibilità, vera cross-platform

Uno degli aspetti più convincenti della Logitech Signature Slim Solar+ K980 è senza dubbio la sua capacità di supportare contemporaneamente più dispositivi e sistemi operativi, cosa che la rende una vera tastiera cross-platform adatta a qualunque configurazione moderna. L’utente può collegare la tastiera tramite la classica connessione Bluetooth o, in alternativa, sfruttare il ricevitore USB Logi Bolt, pensato per garantire una connessione più stabile e sicura, anche se quest’ultimo non è incluso nella confezione standard destinata al consumatore finale. Tramite tre tasti Easy-Switch dedicati, si può passare con estrema facilità tra tre dispositivi distinti, che possono essere un PC Windows, un Mac, un iPad, uno smartphone Android, un Chromebook o persino una macchina Linux, senza dover ripetere procedure di accoppiamento o configurazioni.

In fase di prova, la tastiera si è comportata in modo impeccabile: non sono mai state registrate disconnessioni improvvise, interferenze o ritardi nella trasmissione dei comandi, sia che si utilizzasse il collegamento Bluetooth sia il Logi Bolt. La doppia serigrafia dei tasti consente una transizione naturale e immediata tra i vari sistemi operativi, eliminando la necessità di adattare la propria digitazione o apprendere nuove mappature, e rende semplice l’uso della stessa tastiera in ambienti di lavoro eterogenei o per utenti che utilizzano più device contemporaneamente. Tuttavia, è giusto sottolineare che a fronte del prezzo di listino di circa 110 euro, l’assenza del ricevitore USB nella confezione appare una scelta poco elegante: per gli utenti aziendali o per chi deve garantire la massima affidabilità in ambito professionale sarebbe stato decisamente preferibile includerlo di serie.

Software Logi Options+ e funzioni smart

Il cuore pulsante della personalizzazione offerta dalla Logitech Signature Slim Solar+ K980 risiede nel software Logi Options+, un’applicazione potente e intuitiva che amplia enormemente le possibilità di configurazione della tastiera rispetto a quanto offerto dalle periferiche più basilari. Attraverso questa piattaforma è possibile mappare i tasti funzione, assegnare macro o azioni rapide chiamate “Smart Actions”, e creare profili personalizzati che cambiano in base all’applicazione o al contesto d’uso, ottimizzando così il flusso di lavoro quotidiano.

Le funzioni di shortcut abilitano operazioni complesse con la semplice pressione di un tasto: ad esempio, si possono lanciare strumenti specifici, gestire finestre, avviare comandi legati all’intelligenza artificiale tramite un Prompt Builder integrato, o automatizzare routine che altrimenti richiederebbero più passaggi manuali. Non mancano strumenti di monitoraggio in tempo reale, come il controllo dell’illuminazione ambientale che segnala se la tastiera riceve sufficiente luce per mantenere la carica, una funzione essenziale per evitare che la tastiera si spenga improvvisamente.

L’app Logi Options+ si distingue anche per l’interfaccia utente elegante, tradotta in italiano e progettata per essere accessibile e veloce da usare, senza richiedere competenze tecniche particolari. Questo la rende una delle soluzioni software più apprezzate nel panorama delle periferiche, soprattutto per utenti business o professionali che vogliono personalizzare con precisione la propria esperienza d’uso. Da notare, inoltre, che molte delle funzionalità avanzate di Logi Options+ sono ormai uno standard in quasi tutta la gamma Logitech di fascia media e alta, confermando il ruolo centrale di questo software nel modo in cui Logitech intende migliorare la produttività e la praticità dei suoi dispositivi.

Cosa manca e dove può migliorare

Nonostante le numerose qualità della Logitech Signature Slim Solar+ K980, ci sono alcune criticità che emergono dall’uso quotidiano e che rappresentano ambiti in cui la tastiera potrebbe decisamente migliorare. Innanzitutto, l’assenza totale di retroilluminazione è senz’altro una scelta obbligata per contenere i consumi e garantire la sua autonomia praticamente infinita, ma in pratica questo limita non poco l’utilizzo in ambienti con poca luce. Chi lavora spesso in stanze scarsamente illuminate o addirittura al buio potrebbe trovarsi in difficoltà, soprattutto in assenza di illuminazione esterna affidabile: si perde così una comfort feature che, per molti utenti, è ormai un requisito standard nelle periferiche di fascia media e alta.

Dal punto di vista dei materiali, la tastiera offre una costruzione solida e un design piacevole, ma i keycap risultano discreti ma non eccezionali. In particolare, la serigrafia utilizzata per stampare i caratteri sui tasti è semplice, priva di tecniche più resistenti come il double-shot o il dye-sublimated, che garantiscono una durata maggiore nel tempo senza l’usura dei simboli. Questo potrebbe non rappresentare un problema per un uso saltuario o moderato, ma per chi digita molto ogni giorno, magari in ambito professionale o creativo, questo limite può tradursi in un degrado estetico visibile già dopo relativamente poco tempo, riducendo così la sensazione di qualità complessiva. Chiaramente la momento non possiamo ancora saperlo ma le premesse sembrano quelle.

Un altro punto dolente riguarda l’ergonomia, specificamente la mancanza di un sistema di regolazione dell’inclinazione e l’uso di piedini molto sottili e fissi, che non permettono di personalizzare l’angolo della tastiera. Chi trascorre diverse ore al giorno davanti al computer potrebbe accusare un certo fastidio a polsi e avambracci, soprattutto se abituato ai classici piedini regolabili o ai poggiapolsi dedicati. Questa scelta di design nasce probabilmente dalla volontà di mantenere il profilo il più sottile e minimalista possibile, ma limita la personalizzazione ergonomica di una periferica che invece viene pensata per un uso prolungato.

Infine, va considerato il prezzo, che si attesta intorno ai 110 euro per la versione consumer. A questo prezzo la concorrenza si fa agguerrita: Logitech stessa offre in catalogo modelli come la MX Keys e la MX Keys Mini, che pur non avendo la ricarica solare garantiscono un’esperienza di digitazione più curata, con materiali più pregiati, tastiere retroilluminate e funzionalità di fascia alta. Con la K980 si paga indubbiamente il valore aggiunto della sostenibilità e dell’autonomia che non richiede mai manutenzione, ma chi non ha questa specifica esigenza potrebbe trovare valide alternative più robuste o ergonomiche a prezzi molto simili.

Opinione finale: per chi è e quando conviene davvero

Logitech Signature Slim Solar+ K980 va consigliata a:

Chi vuole “dimenticare” la batteria e cerca una soluzione veramente green e senza fili.

Chi lavora in ambienti well-lit (ufficio, scrivania vicina a finestra, lampade potenti) e a cui non serve la retroilluminazione.

Chi apprezza software avanzato, rimappatura tasti e automazioni smart.

Aziende e professionisti che puntano alla sostenibilità ambientale nel procurement di massa.



Meno indicata, invece, per chi:

Lavora spesso in condizioni di scarsa luce ambientale.

Cerca feedback meccanico o customizzazione profonda delle keycaps.

Ha bisogno di una tastiera cablata per sicurezza o emergenza.

Vuole il top della qualità costruttiva e della resistenza delle serigrafie.

Conclusioni

Logitech Signature Slim Solar+ K980 rappresenta una scelta affascinante per chi desidera una tastiera wireless full-size che sappia coniugare estetica minimalista, funzionalità solide e una filosofia sostenibile. La sua caratteristica distintiva, l’alimentazione esclusivamente solare, elimina qualsiasi ansia legata alla gestione delle batterie o alle ricariche, consentendo di avere sulla scrivania una tastiera “per sempre…se splende il sole”. Questo la rende ideale per ambienti ben illuminati e per chi ama un approccio green senza rinunciare a un design elegante e a una buona esperienza d’uso quotidiana.

Tuttavia, la scelta di escludere totalmente la ricarica via cavo, così come l’assenza di alcune funzionalità premium come la retroilluminazione o una più alta personalizzazione ergonomica, limitano il bacino di utenza di questo prodotto, rendendolo una soluzione piuttosto di nicchia. Detto ciò, per chi dà priorità all’autonomia infinita, alla compatibilità multi-device e a un basso impatto ambientale, la K980 può sicuramente diventare una compagna di scrivania affidabile e soddisfacente, un oggetto funzionale che mantiene le promesse con poche rinunce di troppo.

Ricordiamo che la Logitech Signature Slim Solar+ K980 è già in vendita ad un prezzo di 109,99€ su Amazon nella sua unica colorazione Grafite ossia grigio scura.