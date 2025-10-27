A distanza di due anni dalla chiusura dell’azienda statunitense Neato Robotics, arriva una brutta notizia per coloro che hanno acquistato i suoi robot aspirapolvere.
Gli utenti, infatti, stanno ricevendo delle email con le quali vengono informati che i loro robot aspirapolvere Neato non avranno più accesso ai servizi cloud, il che significa che non potranno più essere controllati tramite l’app MyNeato.
I robot aspirapolvere di Neato perdono i servizi cloud
Stando a quanto viene spiegato dal team dell’azienda statunitense, Vorwerk ha continuato a gestire la piattaforma cloud per onorare la promessa di servizio quinquennale originale ma gli standard di sicurezza informatica, gli obblighi di conformità e le normative sono progrediti a tal punto da rendere impossibile il funzionamento sicuro e sostenibile di questi sistemi.
La fine del supporto cloud significa che i robot aspirapolvere Neato funzioneranno solo in modalità manuale e, pertanto, non sarà più necessario personalizzare le routine o controllare il robot dall’app MyNeato.
Nell’email inviata agli utenti viene precisato che questa modifica riguarda soltanto Neato Robotics mentre gli altri dispositivi e servizi Vorwerk continueranno a funzionare come prima e l’obiettivo dell’azienda è garantire la protezione dei dati e un elevato livello di sicurezza.
Questa decisione non sorprende del tutto, in quanto l’azienda, che è stata acquisita da Vorwerk nel 2017, ha annunciato all’inizio di questo mese che andrà via via ad eliminare i servizi cloud per i suoi robot aspirapolvere.
Ciò avviene solo due anni dopo aver promesso ai clienti che avrebbe continuato a supportare i suoi aspirapolvere per cinque anni e saranno in molti, pertanto, a lamentarsi per questa decisione.
