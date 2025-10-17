Dreame continua ad ampliare il proprio ecosistema di smart home, spingendosi ancora più in là nel settore degli elettrodomestici premium. Dopo aver conquistato il mercato con robot aspirapolvere e dispositivi per la pulizia domestica, l’azienda debutta ora in una nuova categoria con Dreame Time Island, un frigorifero da 501 litri che punta tutto su tecnologia, efficienza e design.

Dreame lancia un frigorifero intelligente con tanta tecnologia dentro

Il nuovo Dreame Time Island offre una capacità totale di 501 litri, suddivisi tra un vano frigorifero da 310 litri, un congelatore da 168 litri e un cassetto a temperatura variabile da 23 litri; quest’ultimo può essere regolato in tre modalità distinte (ad esempio per carne, bevande o pappe), garantendo la temperatura ideale per ogni tipologia di alimento.

L’efficienza energetica non è da meno, il frigorifero consuma appena 0,96 kWh al giorno, mantenendo un livello di rumorosità di soli 36 decibel, praticamente impercettibile nell’ambiente domestico.

Come per i suoi prodotti smart, Dreame ha puntato su soluzioni tecnologiche avanzate anche per l’igiene, il frigorifero integra infatti un sistema di sterilizzazione dinamica a tutta area, basato su sensori in tempo reale e cinque livelli di purificazione: raggi ultravioletti, ossigeno attivo, ioni negativi, neutralizzazione dei radicali liberi e decomposizione catalitica degli odori.

Secondo l’azienda, questa combinazione è in grado di eliminare fino al 99,9% di batteri e residui di pesticidi, garantendo una conservazione più sicura in tutti i compartimenti, dal frigorifero al congelatore fino alle zone a temperatura variabile.

Uno dei punti di forza del Dreame Time Island è la tecnologia VITA Fresh-Lock, che consente di mantenere fino al 91% di umidità interna grazie a una membrana a umidità costante; in questo modo frutta e verdura restano fresche più a lungo, Dreame dichiara ad esempio che i mirtilli mantengono oltre il 95% del loro peso dopo dieci giorni di conservazione, un risultato difficilmente raggiungibile con i sistemi tradizionali.

Il sistema di surgelazione del nuovo frigorifero raggiunge temperature fino a -32 °C, permettendo agli alimenti di superare la fase microcristallina; questo processo preserva la consistenza originaria e le proprietà nutritive di cibi come carne e pesce, riducendo la perdita di acqua e migliorando la qualità complessiva dopo lo scongelamento.

Sul fronte estetico, Dreame propone un design elegante e moderno con pannelli Bright Moon White e profili in texture di legno, pensati per integrarsi perfettamente nelle cucine contemporanee. Il corpo piatto da 600 mm permette un allineamento a filo con i mobili, creando un effetto visivo armonioso.

Naturalmente non manca la componente smart, tramite l’app Dreame Life è possibile monitorare la temperatura, ricevere notifiche o gestire la conservazione degli alimenti da remoto, integrando il frigorifero nel più ampio ecosistema di dispositivi connessi dell’azienda.

Il Dreame Time Island è già disponibile in preordine in Cina al prezzo di 6.248 yuan (circa 750 euro al cambio attuale), non ci sono informazioni ufficiali al momento riguardo un eventuale debutto internazionale, ma considerando l’espansione costante del marchio nel mercato europeo, è lecito aspettarsi che anche questo frigorifero arrivi in futuro in altri Paesi.

Dreame sembra dunque intenzionata a portare la stessa filosofia che ha reso popolari i suoi robot aspirapolvere anche nel mondo degli elettrodomestici intelligenti, con design premium, innovazione tecnologica e attenzione all’esperienza d’uso.