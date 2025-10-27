EOLO ha annunciato ufficialmente il lancio della sua nuova rete FWA 5G a 1 Gbps, un’infrastruttura che promette di portare connettività ad altissime prestazioni anche in quei territori storicamente esclusi dai grandi investimenti sulla fibra, ovvero i piccoli comuni e le aree rurali del Paese. Una novità che, nelle intenzioni dell’azienda, mira a ridurre in modo significativo il digital divide italiano, offrendo un servizio paragonabile alla fibra ottica FTTH ma con una capacità di implementazione molto più rapida e sostenibile.

Nuova rete FWA 5G a 1 Gbps per EOLO

La rete è già stata attivata in più di 300 comuni e raggiunge migliaia di famiglie e imprese, con una progressiva espansione prevista nei prossimi mesi; EOLO parla di un’infrastruttura unica a livello nazionale e internazionale, poiché realizzata in tempi molto rapidi (appena un anno) e con il supporto di partner tecnologici di primo piano come Nokia, ZTE, Mavenir, 6WIND, Thales e Qualcomm.

La soluzione utilizza onde radio millimetriche e un’architettura progettata per essere a prova di futuro, cioè pronta ad accogliere sviluppi e incrementi di capacità senza interventi strutturali invasivi. Il risultato è un servizio che offre velocità comparabili a quelle della fibra e al tempo stesso una gestione più efficiente della copertura su territori estesi e complessi, come quelli montani o a bassa densità abitativa.

L’Amministratore Delegato di EOLO, Guido Garrone, ha sottolineato il valore strategico di questo lancio, ricordando come l’azienda sia nata proprio con l’obbiettivo di portare internet di qualità laddove la rete fissa tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile:

Fin dalla sua nascita, EOLO si è impegnata per offrire ai propri Clienti, residenti nelle aree al di fuori dei principali centri urbani, una connessione internet di elevata qualità e la miglior esperienza possibile. Con il traguardo di oggi, l’azienda segna un nuovo passo in linea con la propria visione di un Paese digitalmente inclusivo: assicurare a cittadini e imprese parità di accesso ad Internet anche nelle zone più remote, potendo così scegliere liberamente dove vivere, lavorare e studiare, grazie a una connessione di altissima qualità. Siamo convinti che la tecnologia FWA, per la sua complementarietà alla fibra ottica, rappresenti un elemento abilitante per lo sviluppo omogeneo del Paese, consentendo di recuperare rapidamente i ritardi di copertura accumulati negli anni a costi sostenibili.

La tecnologia FWA risulta particolarmente efficace in Italia non solo per la sua complementarietà con la fibra ottica, ma anche per la capacità di adattarsi alle caratteristiche geografiche: tempi ridotti di realizzazione, costi sostenibili e possibilità di intervenire anche dove sarebbe complesso (o non conveniente) portare l’FTTH.

Grazie alla banda a 26 GHz, questa rete raggiunge gli standard europei delle VHCN (Very High Capacity Network), cioè le reti ad altissima capacità che fino ad oggi erano associate esclusivamente alla fibra. EOLO diventa così il primo operatore a portare questo tipo di performance nel mondo FWA su scala nazionale.

Un altro elemento rilevante riguarda la disponibilità della piattaforma wholesale, che permetterà agli altri operatori di utilizzare la nuova rete di EOLO per offrire servizi nelle aree non coperte dalla fibra tradizionale; l’azienda ribadisce che evitare duplicazioni infrastrutturali è fondamentale per sostenere competitività e favorire l’innovazione nelle zone marginali, dove ogni investimento richiede particolare attenzione ai costi e alla sostenibilità.

Con questa iniziativa EOLO conferma la propria posizione di riferimento nelle connessioni wireless ad alte prestazioni e rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel percorso di digitalizzazione del Paese, soprattutto per quei territori che, troppo spesso, sono rimasti ai margini dei grandi piani di rete.