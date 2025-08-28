FRITZ! annuncia oggi l’arrivo del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6, che promette una rete Wi-Fi stabile con velocità fino a 3000 Mbit/s. Viene proposto come set da 2 o da 3 ripetitori e offre una copertura Mesh wireless in pochi minuti grazie alla configurazione plug and play: scopriamo tutti i dettagli.

Ecco FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600, il nuovo set da 2 o 3 ripetitori per una rete più stabile

FRITZ! (non più AVM da qualche giorno) lancia FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6, un set prodotto in Europa che soddisfa i più elevati standard qualitativi e di sicurezza e che integra FRITZ!OS, con tutti i vantaggi della tecnologia del brand nella rete locale: gli utenti possono avere il pieno controllo della rete tramite l’app ufficiale e disporre di aggiornamenti gratuiti, dell’assistenza, dell’efficienza energetica e della garanzia di 5 anni, senza costi nascosti.

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 garantisce una rete Wi-Fi stabile con velocità fino a 3000 Mbit/s, ideale per streaming, gaming e smart working. Si collega tramite porta LAN a prescindere dal dispositivo, un router, un modem per fibra ottica (ONT) o un FRITZ!Box, e crea una rete Wi-Fi Mesh ad alte prestazioni in pochi istanti. Il FRITZ!Repeater collegato via LAN controlla l’intera rete Mesh e ottimizza la connessione di tutti i dispositivi. Il primo avvio viene semplificato attraverso la configurazione guidata dalla MyFRITZ!App.

Viene proposto in set da 2 o da 3: per una rete Wi-Fi Mesh affidabile negli ambienti che hanno fino a 4 stanze è perfetto il set da 2 con due ripetitori, mentre quello da 3 è ideale per ambienti con 4-6 stanze. Seamless Coverage assicura una rete Wi-Fi senza punti morti, in ogni stanza e a ogni piano. La rete Wi-Fi creata offre una crittografia sicura, un solo nome utente e una sola password, e per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi basta premere un tasto sul dispositivo.

Le principali caratteristiche di FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600: Sistema Mesh wireless composto da 3 o da 2 FRITZ!Repeater 1200 AX per una rete Wi-Fi ottimale ovunque

Copertura Wi-Fi completa: confezione da tre per 5-7 stanze e confezione da due per 5 stanze o meno

Utilizzabile con un router preesistente, direttamente sul modem per fibra ottica (ONT) o su un FRITZ!Box

Wi-Fi 6 fino a 3.000 Mbit/s: 2.400 nella banda a 5 GHz e 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz

Rete Wi-Fi sicura con WPA3/WPA2

Configurazione semplice e intuitiva tramite MyFRITZ!App (anche in italiano)

Connessione stabile e sicura

Aggiornamenti gratuiti senza costi nascosti

Una porta LAN Gigabit superveloce su ogni FRITZ!Repeater per il collegamento di altri dispositivi tramite cavo o per la creazione di un ponte LAN

Possibilità di regolare la luminosità dei LED oppure di spegnerli

Compatibilità IPv6

Risparmio energetico grazie al servizio notturno per rete Wi-Fi e modalità ECO

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 è presente sul sito italiano ufficiale, sia nella configurazione da 2 sia in quella da 3 ripetitori, ma l’azienda non ha ancora diffuso il prezzo consigliato.