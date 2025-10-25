Un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS è stato da poco rilasciato attraverso il TestFlight beta Program, introducendo la versione 25.31.10.70 e dando il via alla distribuzione di una novità che renderà più semplice gestire lo spazio occupato da ogni singola chat.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 25.31.10.70

Il team di WhatsApp ha deciso di semplificare la vita agli utenti, introducendo una nuova funzione che consente di gestire lo spazio occupato da ogni singola conversazione intrattenuta sulla piattaforma direttamente dalla schermata di informazioni della chat stessa.

Nella fattispecie, la gestione attiene ai file multimediali condivisi nella chat aperta e la comodità consiste nel non dover seguire il solito percorso che implicherebbe uscire dalla chat, aprire le impostazioni dell’app, recarsi nella sezione Spazio e dati e poi in Gestisci spazio. In questo modo, invece, WhatsApp consente di gestire in maniera più capillare lo spazio occupato dai file multimediali scambiati esclusivamente all’interno di una determinata chat; come potete vedere dallo screenshot sottostante, aprendo la schermata con le informazioni della chat, la prima funzione proposta è proprio Gestisci spazio e basta un tocco per aprire una schermata che consente di eliminare al volo i file multimediali a cui non si sia più interessati.

Ebbene, questa volta il team di WhatsApp ha lavorato anche meglio del solito, non lasciando indietro nessuno: nel momento in cui scriviamo, la stessa funzione appena descritta è in distribuzione anche su WhatsApp Beta per Android. Nel momento in cui scriviamo, la distribuzione è partita dal ramo beta della piattaforma, ma la disponibilità è ancora ridotta. In attesa dei prossimi sviluppi, vi ricordiamo che se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

