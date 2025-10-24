AMD ha annunciato la Radeon AI PRO R9700, una scheda grafica indirizzata al mondo professionale e pensata per portare la potenza del calcolo AI direttamente sulle workstation, anche di dimensioni compatte aggiungiamo. Il debutto ufficiale è previsto per lunedì 27 ottobre, ovvero quando la nuova GPU AMD sarà disponibile presso i principali rivenditori a un prezzo di listino a dir poco invitante che ora vi diremo.

Progettata per sviluppatori, ricercatori e professionisti dell’elaborazione dati, la nuova soluzione dell’azienda statunitense punta anche a offrire anche prestazioni scalabili e un’efficienza di livello datacenter nel segmento desktop, mantenendo tra l’altro la compatibilità con i sistemi operativi Windows 10/11 e Linux. Ma vediamola meglio nel dettaglio, tenendo a mente che la proposta AMD cerca di “infastidire” NVIDIA con un costo allettante che si sposa a una dotazione di VRAM di ben 32 GB.

AMD Radeon AI PRO R9700: architettura RDNA 4 e prestazioni di livello

Basata sull’ormai nota architettura AMD RDNA 4 che alimenta anche i modelli consumer (vedi Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT), la Radeon AI PRO R9700 nasce come detto per gestire carichi di lavoro di Intelligenza Artificiale di media e grande scala, come addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), inferenza neurale e rendering accelerato da AI.

Grazie all’integrazione con la piattaforma AMD ROCm inoltre, la GPU consente la scalabilità multi-GPU e offre un ambiente di sviluppo aperto, orientato al calcolo parallelo e al machine learning distribuito. AMD descrive il nuovo modello come un equilibrio tra potenza, efficienza e flessibilità, una soluzione capace di sostituire in molti casi i nodi di calcolo remoti, permettendo di eseguire localmente modelli AI complessi.

Andando nel dettaglio, la Radeon AI PRO R9700 è equipaggiata con una GPU RDNA 4 da 64 Compute Unit, 128 AI Accelerator e 64 Ray Accelerator, per un totale di 4.096 stream processor; giusto per avere un termine di paragone, siamo di fronte alle stesse caratteristiche di una Radeon RX 9070 XT. La frequenza boost raggiunge i 2.920 MHz, mentre la frequenza operativa “base” è impostata a 2.350 MHz; grazie a frequenze di clock così spinte e all’architettura RDNA 4, la soluzione AMD può raggiungere 47,8 TFLOPS in precisione singola (FP32) e fino a 191 TFLOPS in FP16, con picchi che arrivano a ben 1.531 AI TOPS (INT4 Sparsity).

La vera differenza però la troviamo sul versante memoria; la Radeon AI PRO R9700 infatti è equipaggiata con 32 GB di VRAM GDDR6 (20 Gbps), ovvero il doppio del migliore modello consumer attualmente a catalogo AMD (RX 9070 XT appunto). Il resto delle caratteristiche poi non varia molto, partendo dall’interfaccia memoria a 256 bit che permette di ottenere una larghezza di banda di 640 GB/s, abbinata ricordiamo a 64 MB di AMD Infinity Cache per ridurre la latenza e ottimizzare le prestazioni.

A bordo è presente inoltre il supporto ECC (solo su Linux), utile per applicazioni scientifiche e ambienti mission-critical. Il Total Board Power (TBP) è di 300 W, stranamente con connettore di alimentazione ausiliaria PCI-E 12V-2×6. Radeon AI PRO R9700 supporta le più recenti tecnologie software di AMD, tra cui FidelityFX Super Resolution 4, Fluid Motion Frames, Smart Access Memory, Radeon Boost e Radeon Anti-Lag, oltre alle funzionalità di sincronizzazione FreeSync ed Enhanced Sync. L’interfaccia video è affidata alla sola DisplayPort 2.1a, con compatibilità per i principali formati di codifica e decodifica hardware, da H.264, passando per H.265/HEVC e ovviamente AV1.

Il supporto esteso a ROCm consente infine di utilizzare la Radeon AI PRO R9700 all’interno di flussi di lavoro di deep learning, data analytics e computer vision basati su framework open-source come PyTorch e TensorFlow, rendendo la scheda adatta sia per sviluppo software locale sia per ambienti di ricerca o aziendali.

Disponibilità e prezzo della AMD Radeon AI PRO R9700

Come anticipato in apertura, la Radeon PRO R9700 di AMD sarà disponibile da lunedi 27 ottobre presso i maggiori rivenditori del settore a un prezzo di 1.299 dollari, una cifra sicuramente allettante per chi punta a una scheda per workstation con 32 GB di memoria e un’architettura di ultima generazione.

Scheda tecnica – AMD Radeon AI PRO R9700