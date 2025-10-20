Negli ultimi mesi, oltre a lavorare allo sviluppo di funzioni “tradizionali” come gli username, il team di WhatsApp si è preoccupato di integrare un numero sempre maggiore di funzionalità basate su Meta AI, l’intelligenza artificiale del gruppo Meta.

Mentre in Europa tali funzioni sono limitate alla chat con l’assistente, su altri mercati (come quello statunitense) la suite di funzionalità è molto più ampia e, nelle ultime ore, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere una nuova potenzialità in tal senso.

WhatsApp: arriva una nuova funzione potenziata da Meta AI

Dopo aver introdotto la possibilità di generare immagini con l’intelligenza artificiale (tramite prompt testuale) da sfruttare come sfondo per le chat, WhatsApp ha guadagnato una nuova potenzialità targata Meta AI.

Secondo quanto diffuso dal portale specializzato WaBetaInfo, alcuni utenti hanno recentemente ricevuto la possibilità di sfruttare l’IA del gruppo Meta per generare immagini da condividere come Aggiornamento di stato sulla popolare app di messaggistica.

Come potrete notare dalla seguente immagine, la funzione è in fase di rollout graduale sia su Android che su iOS, manifestandosi come nuova opzione AI images (lett. “immagini IA”) che viene aggiunta alla barra degli strumenti in alto nella pagina “Aggiungi stato” (all’interno della scheda Aggiornamenti dell’app).

Attualmente, parlando di WhatsApp per iPhone, in questa barra degli strumenti abbiamo (in questo ordine) le voci “Testo”, “Musica”, “Layout” e “Voce”; la voce “AI Images” prende il posto di “Testo” e fa scorrere le altre tre voci verso sinistra.

Come sfruttare questa potenzialità

Una volta selezionata l’opzione AI Images, gli utenti potranno semplicemente digitare il prompt per descrivere ciò che vogliono creato dall’IA; Meta AI genererà varie possibilità e gli utenti potranno sceglierne una di queste, modificare il prompt o aggiornare per far generare nuove possibilità.

Vi sono le possibilità di ritagliare e ruotare l’immagine generata. Una volta terminato il processo di creazione e modifica, basterà selezionare il tasto “Invia” per condividere l’immagine come Aggiornamento di stato.

Va però detto, come anticipato in apertura, che questa funzionalità (come molte altre funzionalità di Meta AI) non sembra essere disponibile in Italia (e, più in generale, in Europa).

Non sappiamo se e quando si “sbloccherà” la situazione e, di conseguenza, non è possibile sapere quando le altre potenzialità di Meta AI (al netto della chat “individuale” con l’assistente integrato e delle domande se interpellato nelle altre chat) saranno disponibili dalle nostre parti.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.