Giornata di novità in casa Roborock: oltre a F25 Ultra, arriva oggi in Italia Roborock H60, un nuovo aspirapolvere senza fili con asta pieghevole che va ad arricchire la serie, della quale fa già parte il modello H60 Ultra. Il nuovo prodotto viene proposto con un’offerta di lancio dedicata: andiamo a scoprire come approfittarne.

Roborock H60 arriva in Italia: agilità e manovrabilità

Dopo aver lanciato l’aspirapolvere wet&dry a vapore F25 Ultra, Roborock porta al debutto in Italia l’aspirapolvere H60, annunciato alla fine del mese scorso. Roborock H60 è un aspirapolvere senza fili che si distingue soprattutto per la potenza di aspirazione da 115 AW, per la manovrabilità semplificata e per la precisione.

Si tratta di un modello dedicato a chi predilige dispositivi agili e leggeri: è dotato di un’asta che si flette fino a 90°, così da semplificare la pulizia sotto i mobili e negli spazi stretti, e facilita l’individuazione dello sporco e dei detriti più piccoli attraverso la luce verde frontale. Da segnalare la batteria (rimovibile) in grado di garantire un’autonomia di 60 minuti e il sistema di filtraggio avanzato a cinque stadi con nove cicloni, capace di mantenere costante l’aspirazione e migliorare la qualità dell’aria.

H60 ha inoltre due alleati tra gli accessori, con una spazzola anti-groviglio a denti di squalo, ideale per i peli di animali (sia su pavimenti sia su tappeti), e la spazzola con beccuccio per le fessure, che facilita la pulizia di tappezzerie, angoli stretti e interni dell’auto. La novità Roborock propone modalità di pulizia personalizzabili, e può passare tra ECO, MED e MAX in base alla superficie e al tipo di sporco.

L’offerta di lancio per Roborock H60 su Amazon e sito

Roborock H60 è disponibile da oggi in Italia in offerta lancio sia su Amazon sia sul sito ufficiale al prezzo di 209 euro, valido fino al 9 novembre 2025. Dopo questa data, sarà venduto al prezzo consigliato di 249 euro.