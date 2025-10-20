Roborock annuncia l’arrivo in Italia di uno dei suoi prodotti più interessanti, che abbiamo iniziato a scoprire durante lo scorso IFA: parliamo di Roborock F25 Ultra, il primo aspirapolvere per umido e secco del suo genere, che offre due potenti modalità di pulizia ad alta temperatura (vapore e acqua calda).

Roborock F25 Ultra arriva in Italia con doppia modalità di pulizia

A distanza di qualche settimana dall’annuncio a IFA, Roborock F25 Ultra fa il suo esordio ufficiale in Italia. Il nuovo prodotto va ad arricchire l’offerta del brand nel segmento degli aspirapolvere e porta sul mercato alcune interessanti novità tecnologiche, come la modalità VaporFlow per il rilascio di un getto di vapore ad alta intensità: a tal proposito, segnaliamo che grazie a un aggiornamento del software (versione 01.02.58 o superiore), c’è stato un upgrade nella temperatura del vapore, che sale da 150 a 180°C.

Questa modalità risulta ideale per lo sporco secco e le macchie ostinate, e sfrutta il vapore anche per la rimozione dei batteri superiore al 99,99% e una riduzione degli allergeni, senza l’utilizzo di prodotti chimici. Tutto questo naturalmente senza danni ai pavimenti, nemmeno se in legno: la certificazione TÜV SÜD ha simulato 5 anni di utilizzo cumulativo (18.000 passaggi), e la superficie in legno massello non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe.

Ad affiancare la modalità a vapore c’è la modalità WaveFlow, ideale per sciogliere il grasso con un flusso di acqua calda continuo (a 86°C). Risulta efficace sullo sporco e al contempo delicato sui pavimenti, e promette fino a tre anni di utilizzo senza intasamenti grazie al sistema anticalcare con filtri integrati.

F25 Ultra si può appiattire fino a 180° per facilitare il passaggio sotto i mobili (alti fino a 12,5 cm), e offre una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, una pressione di 33 N e il sistema SildeTech 2.0; è dotato di doppi motori brushless potenziati dall’intelligenza artificiale , in grado di controllare ogni ruota in modo indipendente per un movimento più fluido. Il sensore intelligente DirTech monitora i livelli di sporco in tempo reale, regolando automaticamente l’intensità di pulizia. Per il passaggio sotto i mobili più scomodi si può guidare il dispositivo attraverso l’applicazione, senza chinarsi.

A disposizione c’è poi il rullo JawScrapers, progettato per un’esperienza senza grovigli: il doppio rullo con raschietto anti-groviglio è dotato di un raschietto a pressione costante per evitare aloni d’acqua e di lame a dentini di squalo per catturare peli e capelli. La novità Roborock offre anche illuminazione blu per rendere visibile la polvere, un erogatore di detersivo automatico e funzioni di autopulizia: sfrutta vapore e acqua calda per pulire il rullo con un’avanzata tecnologia di separazione solido-liquido-aria, e si asciuga in modalità rapida (5 minuti) o silenziosa (30 minuti).

A livello di autonomia, promette fino a 60 minuti in modalità automatica e la copertura di un’area di pulizia per ricarica fino a 500 metri quadrati. La capacità della vaschetta di acqua pulita è di 1 litro.

Prezzo e dove acquistare Roborock F25 Ultra

Roborock F25 Ultra è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 20 ottobre 2025, al prezzo consigliato di 799 euro. Fino al 9 novembre 2025 è possibile approfittare di un’offerta di lancio, che fa scendere la cifra a 699 euro sia su Amazon sia sul sito ufficiale.