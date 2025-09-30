Tra le decine di novità presentate a IFA 2025 relative ai dispositivi per la pulizia della casa, ce ne sono alcuni che sono passati un po’ in secondo piano, oscurati da robot in grado di fare le scale e dotati di bracci robotici. È il caso di Dreame V20 Pro, un prodotto che invece merita attenzione per le sue caratteristiche e per una promozione di lancio che lo rende fin da subito appetibile.

Riprendendo una tecnologia che ha debuttato con successo sulle lavapavimenti, il nuovo aspirapolvere senza fili è pronto a entrare in tutte le case per garantire un livello di pulizia senza precedenti. E solo per pochi giorni potete approfittare di un’offerta di lancio che vi permetterà di risparmiare 50 euro, niente male visto che si tratta di un prodotto nuovissimo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Dreame V20 Pro, insieme al link per farlo subito vostro.

Dreame V20 Pro, pulizia al top con GapFree™

Quali innovazioni potrà mai portare un aspirapolvere cordless, al di là di una maggiore potenza di aspirazione, di una batteria più performante o di una spazzola evoluta? Forte dell’esperienza acquisita con le più recenti lavapavimenti, Dreame ha portato la tecnologia GapFree anche sulla nuova serie di aspirapolvere senza fili mostrati a Berlino, in particolare su V20 Pro, la soluzione più conveniente tra quelle portate in fiera.

Se avete guardato le nostre recensioni delle lavapavimenti della serie H15 Pro, saprete che parliamo di un braccio robotico, gestito da una semplice IA, che si abbassa quando la spazzola tocca la parete per catturare lo sporco che normalmente non viene raccolto. La spatola viene abbassata solo quando l’aspirapolvere torna indietro, così da intrappolarlo e permettere alla spazzola di raccoglierlo e portarlo verso il serbatoio di raccolta, senza lasciare alcuna traccia di sporco sul pavimento, anche a filo con i battiscopa, le pareti o i mobili.

Nella confezione di vendita, decisamente ricca nel contenuto, sono presenti due spazzole motorizzate. Una oltre alla tecnologia GapFree e a un sistema a LED blu CelesTect frontale per illuminare il pavimento e scovare lo sporco, integra anche TangleCut un sistema con pettini e lame che tagliano peli e capelli raccolti, evitando la formazione di grovigli che dovrebbero poi essere rimossi dall’utente. Un’ottima soluzione indicata soprattutto i pavimenti duri, grazie alla spazzola a rullo morbida. La seconda spazzola invece dispone di setole a V ed è più rigida, pensata per destreggiarsi senza problemi su qualsiasi superficie, dalla moquette ai tappeti passando per i pavimenti più duri.

La cura che ha riposto Dreame nella progettazione di questo dispositivo si vede anche da dettagli come il tubo di prolunga, che può essere piegato a 90 gradi per raggiungere più agevolmente i pavimenti sotto ai mobili, e che può essere allungato in quattro fasi. In questo modo qualunque sia la vostra statura potrete trovare la combinazione ideale per raggiungere ogni punto della casa, in alto come in basso, senza fare troppa fatica. Il peso di 1,6 Kg permette di utilizzarlo senza troppa fatica, anche quando dovete togliere qualche ragnatela dagli angoli del soffitto.

Decisamente elevata la potenza di aspirazione, che raggiunge i 210 AW (24.000 Pa), per raccogliere sia la polvere più sottile che lo sporco più grosso, senza distinzione. Molto soddisfacente, almeno sulla carta, l’autonomia che grazie a una batteria 7 x 3.200 mAh può raggiungere i 90 minuti. Questo grazie anche alla regolazione automatica della potenza di aspirazione, che si adatta automaticamente al livello di sporco rilevato sul pavimento o sui tappeti.

Non meno importante è il sistema di filtraggio a cinque stadi, con un filtro HEPA H14 che cattura fino al 99,99% delle polveri più grandi di un micron, rilasciando nell’ambiente aria pulita e priva da agenti inquinanti, polveri sottili e peli di animali. Il serbatoio da 0,5 litri permette di pulire senza problemi anche ambienti di grandi dimensioni, prima di dover essere vuotato.

Un aspirapolvere molto interessante

In occasione di IFA 2025 abbiamo avuto modo di toccare con mano il prodotto, anche se molto velocemente, e le impressioni sono state molto positive. Ancora una volta Dreame dimostra di essere attenta alle necessità di mercato, con una serie di innovazioni utili ed essenziali, che vanno ben oltre l’apparenza e le strategie di marketing. Il braccio robotico aiuta a pulire nelle zone più critiche e permette di risparmiare tempo all’utente, riducendo praticamente a zero le aree del pavimento che rimangono scoperte, senza costringere l’utente a utilizzare altri accessori per la pulizia.

Le spazzole morbide solitamente vanno in crisi con peli e capelli, ma anche qui la soluzione di Dreame si è rivelata ingegnosa ed efficace e anche con le situazioni più improbabili non è mai andata in difficoltà. Ottima anche la tecnologia CelesTect, la luce blu è forse la migliore per rilevare lo sporco, anche quello che si annida tra le fughe o negli angoli più bui della casa. Un prodotto da acquistare subito, grazie anche alla promozione di lancio.

Prezzo e disponibilità

Dreame V20 Pro è già disponibile su Amazon e sullo store ufficiale al prezzo scontato di 379 euro invece di 429 euro, promozione valida solo per pochi giorni.

Informazione Pubblicitaria