Il momento giusto per acquistare il nuovo smartwatch di Cupertino è finalmente arrivato. A poche settimane dal suo debutto, Apple Watch SE 3 raggiunge il suo primissimo calo di prezzo, un’occasione imperdibile per chi desiderava un dispositivo completo senza spendere una fortuna. Questa promozione su Amazon lo porta a un livello di convenienza eccezionale, trasformandolo da semplice entry-level a vero e proprio best-buy. L’offerta attuale rende questo smartwatch, già ricco di funzioni premium, ancora più appetibile, proponendolo a 229€ invece dei 279€ di listino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un affare da non lasciarsi sfuggire.

Apple Watch SE 3: il chip S10 e le funzioni premium che fanno la differenza

Apple Watch SE 3 ridefinisce le aspettative per un dispositivo di questa fascia di prezzo, integrando tecnologie fino a poco tempo fa esclusive dei modelli superiori. Il cuore pulsante è il potentissimo chip S10, lo stesso processore dei fratelli maggiori, che garantisce una reattività fulminea e abilita una serie di funzionalità avanzate. Grazie a questo chip, l’orologio supporta Siri on-device, permettendo di eseguire comandi rapidi come avviare un allenamento o impostare un timer senza bisogno di una connessione a internet, con risposte immediate e una privacy migliorata.

Il display Retina Always-On è un’altra novità di spicco: il quadrante rimane sempre visibile, mostrando l’ora e le complicazioni senza dover sollevare il polso o toccare lo schermo. L’interazione è resa ancora più intuitiva dalle nuove gesture, come il double tap (doppio tocco tra pollice e indice) per gestire notifiche e chiamate con una sola mano. La cassa, disponibile nei formati da 40 mm e 44 mm, è realizzata in alluminio 100% riciclato e protetta da un vetro Ion-X quattro volte più resistente alle crepe.

Nonostante l’aggiunta del display sempre attivo, l’autonomia si attesta sulle 18 ore di utilizzo, ma è la ricarica rapida a fare la differenza, garantendo l’80% di carica in soli 45 minuti. Sul fronte della salute e del fitness, Apple Watch SE 3 si rivela un partner eccezionale:

Punteggio del sonno : Fornisce una valutazione chiara e sintetica della qualità del riposo notturno.

: Fornisce una valutazione chiara e sintetica della qualità del riposo notturno. Notifica di apnea notturna : Monitora la respirazione durante il sonno per rilevare eventuali interruzioni anomale.

: Monitora la respirazione durante il sonno per rilevare eventuali interruzioni anomale. Stime retrospettive di ovulazione : Grazie al sensore di temperatura al polso, offre dati preziosi per il monitoraggio del ciclo mestruale.

: Grazie al sensore di temperatura al polso, offre dati preziosi per il monitoraggio del ciclo mestruale. Workout Buddy: Un assistente basato su Apple Intelligence che fornisce feedback vocali personalizzati durante gli allenamenti.

Il tutto è orchestrato dal sistema operativo watchOS 26, che introduce un’interfaccia rinnovata, nuovi quadranti e funzioni intelligenti che rendono l’esperienza d’uso ancora più completa e fluida.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su Amazon: minimo storico da non perdere

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per acquistare il nuovo smartwatch Apple a un prezzo decisamente vantaggioso. Nello specifico, il modello Apple Watch SE 3 (GPS, 40 mm) con cassa in alluminio color Galassia, il cui prezzo di listino è di 279€, è ora disponibile su Amazon a soli 229€. Si tratta di un risparmio netto di 50€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 18% sul prezzo ufficiale.

È importante sottolineare che questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che arriva a pochissimo tempo dal lancio sul mercato. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo così tutti i vantaggi del servizio, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati Prime e un’assistenza clienti impeccabile. Data l’eccezionalità dello sconto su un prodotto così recente e richiesto, è probabile che le scorte siano limitate.

Segnaliamo che è in offerta anche la versione da 44mm a 259€

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.

