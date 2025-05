HONOR ha ufficialmente presentato in Cina il suo nuovo HONOR Watch Fit Vitality Edition, un dispositivo indossabile che punta tutto su design leggero, prestazioni complete e una batteria davvero sorprendente, il tutto a un prezzo estremamente competitivo; parliamo infatti di uno smartwatch proposto, nella configurazione base, a circa 59 dollari, cifra che lo posiziona tra i più aggressivi della sua fascia.

Display AMOLED, design sottile e tante funzioni per HONOR Watch Fit Vitality Edition

Dal punto di vista estetico, HONOR Watch Fit Vitality Edition si presenta con uno schermo AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, completamente touch e reattivo alle gesture più comuni, come il sollevamento del polso o la pressione prolungata dell’unico tasto laterale per accedere a funzioni rapide.

Il corpo dell’orologio ha uno spessore di appena 9,9 mm nella sua parte più sottile e un peso di 26 grammi senza cinturino (44 grammi con cinturino in silicone incluso), adattandosi comodamente a polsi con circonferenze tra 140 mm e 200 mm. Il sistema operativo a bordo è MagicOS 9.0, compatibile sia con Android (dalla versione 9.0 in su) che con iOS (dalla 13.0 in poi).

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo smartwatch riguarda la batteria: capacità di 495 mAh, ricarica tramite connettore magnetico e un’autonomia dichiarata di ben 23 giorni in uso regolare, che scendono a 9 se si attiva la funzione Always On Display; la ricarica, con un alimentatore da 5V/2A, impiega circa 1 ora per portare il dispositivo al 100%.

Per quel che concerne le funzionalità, HONOR Watch Fit Vitality Edition non si fa mancare nulla, parliamo infatti di 100 modalità sportive, di cui 12 definite professionali, che coprono attività come corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo e altro ancora. Il comparto salute è altrettanto ricco, troviamo monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, rilevamento dell’ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno, dello stress, della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e persino report sulla salute femminile.

In più, l’assistente vocale YOYO AI integrato fornisce suggerimenti personalizzati per il fitness e aggiornamenti quotidiani sullo stato fisico, rendendo l’esperienza d’uso ancora più ricca e intuitiva.

Il comparto connettività comprende Bluetooth 4.5 con una portata massima di 160 metri, NFC per i pagamenti, supporto alle chiamate Bluetooth, controllo musicale e aggiornamenti via OTA; per il posizionamento satellitare sono supportati Beidou, GPS, Glonass, Galileo e QZSS.

La resistenza agli elementi non è da meno grazie alla certificazione IP68 e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, ideale quindi anche per chi pratica sport acquatici o semplicemente vuole indossarlo sotto la doccia o in piscina.

HONOR Watch Fit Vitality Edition è disponibile in due varianti:

Active Edition a 424 yuan (circa 59 dollari)

Elegant Edition a 594 yuan (circa 82 dollari)

Il nuovo smartwatch è attualmente disponibile per l’acquisto in Cina sul sito ufficiale del brand, l’azienda non ha ancora fornito dettagli ufficiali riguardo a un’eventuale disponibilità globale.