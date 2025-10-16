L’eredità di Steve Jobs, co-fondatore di Apple e simbolo assoluto dell’innovazione tecnologica, continua a ispirare anche oltre il mondo digitale. La Zecca degli Stati Uniti ha infatti annunciato che, nel 2026, metterà in circolazione una moneta commemorativa da 1 dollaro dedicata proprio a Jobs, come parte della serie American Innovation, un’iniziativa avviata nel 2018 per celebrare le menti e le invenzioni che hanno plasmato la storia americana.

Un tributo alla visione di Steve Jobs

Il disegno ufficiale, presentato in anteprima nella giornata di ieri, raffigura un giovane Steve Jobs seduto di fronte a un tipico paesaggio della California settentrionale, con dolci colline e querce sullo sfondo. Nella raffigurazione, il co-fondatore di Apple indossa il suo inconfondibile dolcevita, jeans e scarpe da ginnastica, una scelta che racchiude perfettamente la sua immagine pubblica, semplice ma iconica.

Sul bordo della moneta compaiono le scritte UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, STEVE JOBS e naturalmente, la frase che più di ogni altra sintetizza la sua filosofia creativa; MAKE SOMETHING WONDERFUL (crea qualcosa di meraviglioso).

Di seguito la descrizione ufficiale pubblicata sul sito della Zecca:

Questo progetto raffigura un giovane Steve Jobs seduto di fronte a un tipico paesaggio della California settentrionale, caratterizzato da dolci colline ricoperte di querce. La sua postura e la sua espressione, immortalate in un momento di riflessione, mostrano come questo ambiente abbia ispirato la sua visione di trasformare una tecnologia complessa in qualcosa di intuitivo e organico come la natura stessa.

La moneta dedicata a Jobs entrerà in vendita nel corso del 2026 e potrà essere acquistata direttamente dal sito della Zecca degli Stati Uniti; le versioni da collezione sono proposte a:

13,25 dollari per la singola moneta

per la singola moneta 27,50 dollari per un set da quattro monete, che includerà anche altri innovatori selezionati da diversi stati americani

Per i collezionisti più appassionati saranno inoltre disponibili rotoli da 25 monete e sacchetti da 100 pezzi, ideali per chi desidera conservare o scambiare pezzi commemorativi.

La candidatura di Steve Jobs è arrivata dal governatore della California Gavin Newson, che ha descritto l’imprenditore come l’incarnazione dello spirito californiano, “la volontà di provare nuove idee e di spingersi oltre i limiti del possibile“.

Non è difficile capire perché proprio la California, culla della Silicon Valley e delle più grandi rivoluzioni digitali del nostro tempo, abbia voluto rendere omaggio a Jobs con un riconoscimento di questo tipo. Dal primo Apple I costruito nel garage di casa fino all’iPhone, l’influenza di Steve Jobs sulla cultura tecnologica, e non solo, resta indelebile.

Questa moneta da 1 dollaro non è solo un oggetto da collezione, ma un vero e proprio tributo culturale, un simbolo del legame tra creatività, tecnologia e umanità che l’uomo ha incarnato pe tutta la vita. A quasi undici anni dalla sua scomparsa la sua figura continua a essere celebrata non solo come quella di un innovatore, ma anche come quella di un visionario capace di cambiare per sempre il modo in cui interagiamo con la tecnologia.