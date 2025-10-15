Trovare un televisore QLED da 65 pollici con un sistema smart completo sotto la soglia psicologica dei 500€ è un’impresa ardua. Xiaomi TV F Pro 65 arriva a sfidare questa convenzione con un’offerta su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico su Amazon. Questo modello, parte della gamma 2026, combina un pannello 4K UHD QLED con l’intelligenza di Fire TV integrato, proponendosi come una soluzione completa per l’intrattenimento domestico a un prezzo che ridefinisce il mercato. L’attuale promozione lo rende disponibile a soli 499,90€, con un crollo verticale rispetto al prezzo di listino di 769€. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un acquisto estremamente interessante.

Xiaomi TV F Pro 65: qualità QLED e intelligenza Fire TV

Il punto di forza di Xiaomi TV F Pro 65 è senza dubbio il suo pannello. Parliamo di un display da 65 pollici con tecnologia QLED e risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Questa tecnologia garantisce una riproduzione cromatica superiore rispetto ai tradizionali LED, grazie a una copertura del 94% della gamma colore DCI-P3 e alla capacità di visualizzare 1.07 miliardi di colori. Il risultato è un’immagine vibrante, ricca di sfumature e con un contrasto eccellente, ulteriormente potenziato dal supporto allo standard HDR10+.

Sotto la scocca, il televisore è animato da un processore Quad-core A55 a 64-bit, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Questa configurazione hardware assicura una navigazione fluida e reattiva all’interno del sistema operativo Fire TV OS. L’integrazione di Fire TV apre le porte a un ecosistema di applicazioni sterminato, che include tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre. Il tutto è gestibile comodamente tramite il controllo vocale Alexa, integrato direttamente nel telecomando.

Per gli appassionati di gaming e sport, Xiaomi TV F Pro 65 offre la tecnologia MEMC per ridurre il motion blur nelle scene più concitate e una speciale modalità Game Boost che, tramite HDMI, porta il refresh rate fino a 120Hz, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva. La connettività è completa e include:

Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2

DVB-C/S/S2/T/T2 Porte HDMI e USB

Connettività Bluetooth e Wi-Fi

Compatibilità con AirPlay per lo streaming da dispositivi Apple

I dettagli dell’offerta: come approfittarne

Questa promozione rende Xiaomi TV F Pro 65 un vero e proprio best-buy nel suo segmento di mercato. Il televisore è attualmente disponibile su Amazon.it al prezzo eccezionale di 499,90€, contro un prezzo di listino di 769€. Si tratta di un risparmio netto di 269,10€, che corrisponde a uno sconto del 35% sul prezzo originale.

L’offerta riguarda il modello da 65 pollici ed è venduta e spedita da Amazon, garantendo così tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la spedizione rapida e un’assistenza clienti affidabile. Considerando le caratteristiche tecniche di alto livello, come il pannello QLED e l’integrazione con Fire TV, un prezzo inferiore ai 500€ rappresenta un’opportunità estremamente rara. È consigliabile agire in fretta, poiché promozioni di questa portata sono spesso soggette a scorte limitate e potrebbero non durare a lungo.

