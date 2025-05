Oura Health, azienda finlandese nota per la produzione degli smart ring Oura Ring, ha recentemente annunciato nuovi aggiornamenti alle funzionalità di monitoraggio del fitness per i modelli Oura Ring Gen3 e Oura Ring 4.

In aggiunta, l’azienda ha annunciato nuove partnership con tre tra le principali piattaforme nel settore del movimento e del fitness: The Sculpt Society, CorePower Yoga e TechnoGym. Scopriamo tutti i dettagli.

Tante nuove funzionalità per gli Oura Ring

Con nuove funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica, Oura prova a fare in modo che i propri smart ring possano supportare in maniera sempre più efficace gli utenti. La maggior parte dei miglioramenti (di cui parleremo poco sotto) è già disponibile per gli utenti Android e iOS, mentre una parte verrà distribuita agli utenti Android nel mese di giugno.

“Con la nostra continua evoluzione, vogliamo assicurarci che i nostri utenti ricevano le informazioni più accurate sui loro movimenti quotidiani. Siamo lieti di annunciare diversi nuovi aggiornamenti, già disponibili o in fase di implementazione per gli utenti di Oura Ring Gen3 e Oura Ring 4.”

Ecco un recap di tutte le novità dell’aggiornamento (potete trovare qua tutto il changelog):

Possibilità di aggiungere o modificare gli allenamenti degli ultimi sette giorni con Readyness Score e Activity Score che si aggiornano automaticamente.

con Readyness Score e Activity Score che si aggiornano automaticamente. Rilevamento automatico dell’attività perennemente attivo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per risolvere un precedente limite della piattaforma che non poteva registrare le sessioni di allenamento (o semplicemente i dati di movimento) compiuti di notte e la mattina presto.

(24 ore su 24, 7 giorni su 7) per risolvere un precedente limite della piattaforma che non poteva registrare le sessioni di allenamento (o semplicemente i dati di movimento) compiuti di notte e la mattina presto. Rinnovato algoritmo di conteggio dei passi (grazie all’ausilio del Machine Learning) che è in grado di rilevare i passi “reali” con maggiore precisione.

(grazie all’ausilio del Machine Learning) che è in grado di rilevare i passi “reali” con maggiore precisione. Migliora la stima delle calorie che adesso tiene conto dell’intensità della frequenza cardiaca durante la sessione di allenamento.

che adesso tiene conto dell’intensità della frequenza cardiaca durante la sessione di allenamento. Migliora l’integrazione con i sistemi di terze parti targati Google (ovvero Connessione Salute su Android) e Apple (ovvero HealthKit di iOS) per i dati sulla frequenza cardiaca.

targati Google (ovvero Connessione Salute su Android) e Apple (ovvero HealthKit di iOS) per i dati sulla frequenza cardiaca. Nuova metrica “tempo attivo” nella scheda Tendenze che mostra i minuti effettivi in cui l’utente è stato attivo durante il giorno, la settimana o il mese.

nella scheda Tendenze che mostra i minuti effettivi in cui l’utente è stato attivo durante il giorno, la settimana o il mese. Nuove metriche per il fitness come il tempo di corsa (per unità di distanza).

come il tempo di corsa (per unità di distanza). Supporto al dato “frequenza cardiaca massima” nell’app Oura che sarà così in grado di stimare con maggiore precisione le zone di frequenza cardiaca durante gli allenamenti.

Oura Health annuncia tre nuove partnership

Al netto delle nuove funzionalità per il monitoraggio del fitness, come anticipato in apertura, Oura Health ha annunciato tre nuove partnership strategiche, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei propri iscritti.

Nello specifico, arrivano le integrazioni con le piattaforme The Sculpt Society, CorePower Yoga e TechnoGym, così accolte da Doroty Kilroy, CCO di OURA:

“Questo gruppo di marchi focalizzati sull’attività fisica condivide la nostra convinzione che i dati personali contestualizzati siano fondamentali per aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli sul proprio benessere e a trarre un significato più profondo dalle loro attività quotidiane. Che si tratti di allenarsi per una maratona, dedicarsi ad attività come il giardinaggio o gestire le esigenze della vita familiare, Oura si propone come un partner olistico per la salute, catturando queste esperienze in modo completo.”

Senza entrare troppo nel dettaglio (per chi fosse interessato c’è il comunicato stampa dedicato), ecco i modi in cui potranno queste tre integrazioni potranno tornare utili agli utenti Oura: