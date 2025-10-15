Lanciato a un prezzo di listino di 979€, Apple iPhone 16 si posizionava come un dispositivo premium non alla portata di tutti. Oggi, lo scenario cambia drasticamente grazie a un’offerta che lo rende un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio della tecnologia Apple senza spendere una fortuna. Stiamo parlando di un crollo di prezzo che porta iPhone 16 a soli 639€ su ebay, un minimo storico che ridefinisce completamente il suo rapporto qualità-prezzo. Questo non è un modello datato, ma l’ultimo arrivato, equipaggiato con il potentissimo chip A18, pronto per le future evoluzioni di Apple Intelligence, e un comparto fotografico rivoluzionato. Analizziamo nel dettaglio perché questa promozione rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

iPhone 16: potenza A18 e fotocamera da 48 MP, con un unico compromesso

Il cuore pulsante di Apple iPhone 16 è il nuovo processore A18, un SoC che garantisce prestazioni di altissimo livello, paragonabili a quelle dei modelli Pro della generazione precedente, ma con una maggiore efficienza energetica. Affiancato da 8 GB di RAM, questo chip non solo rende l’esperienza d’uso fluida e reattiva in ogni contesto, dal gaming al montaggio video, ma apre le porte alle future funzionalità di Apple Intelligence. Il comparto fotografico compie un salto di qualità notevole: il sensore principale è ora da 48 MP, capace di catturare dettagli incredibili e di offrire uno zoom ottico 2x di alta qualità. A questo si aggiunge un sensore ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus, perfetto per scatti macro e foto di gruppo. La nuova disposizione verticale delle fotocamere permette inoltre di registrare video spaziali, pronti per essere visualizzati su Apple Vision Pro.

Il design resta un punto di riferimento per qualità costruttiva, con frame in alluminio aerospaziale e vetro Ceramic Shield ultra-resistente. La certificazione IP68 garantisce protezione da acqua e polvere. Tra le novità troviamo il Tasto Azione personalizzabile e il nuovo “controllo fotocamera”, pensati per un’interazione più rapida. L’unico, vero compromesso di questo dispositivo è il display: sebbene il pannello Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici sia eccellente per luminosità (fino a 2000 nits) e calibrazione dei colori, il refresh rate è fermo a 60 Hz. Una scelta anacronistica, ma che al prezzo attuale diventa un dettaglio perdonabile di fronte a una scheda tecnica di questo calibro.

SoC: Apple A18 con Neural Engine a 16 core

Apple A18 con Neural Engine a 16 core RAM: 8 GB

8 GB Display: Super Retina XDR OLED da 6,1″, 2000 nits, 60 Hz

Super Retina XDR OLED da 6,1″, 2000 nits, 60 Hz Fotocamera Principale: 48 MP (f/1,6) con Sensor-shift OIS e zoom ottico 2x

48 MP (f/1,6) con Sensor-shift OIS e zoom ottico 2x Fotocamera Ultra-grandangolare: 12 MP (f/2,2) con autofocus

12 MP (f/2,2) con autofocus Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0 Certificazione: IP68

Per ulteriori dettagli: Recensione Apple iPhone 16

L’offerta da non perdere su ebay

Questa eccezionale promozione rende Apple iPhone 16 più accessibile che mai. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 128 GB è di 979€, ma grazie a questa offerta su eBay è possibile acquistarlo a soli 639€. Si tratta di un risparmio netto di ben 340€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 35% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così significativo a poche settimane dal lancio è un evento raro per un prodotto Apple.

L’offerta è disponibile per il modello da 128 GB di memoria interna e riguarda diverse colorazioni, tra cui Nero, Bianco, Rosa e Blu Oltremare, permettendo di scegliere quella che meglio si adatta al proprio stile. La disponibilità è limitata e, dato l’enorme interesse generato da un prezzo così competitivo, le scorte potrebbero esaurirsi in tempi brevi. La vendita avviene su eBay, una piattaforma che offre garanzie per l’acquirente soprattutto per il fatto che il venditore in questione ha il 100% di feedback positivi.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.