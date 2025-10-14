Instagram sta introducendo un importante cambiamento per rendere la piattaforma più sicura per i più giovani, a partire da oggi tutti gli account per adolescenti saranno guidati da una classificazione PG-13, ispirata a quella della cinematografia, con l’obbiettivo di limitare la visibilità di contenuti inadatti o eccessivamente maturi. Si tratta, secondo Meta, del più grande aggiornamento agli account per adolescenti da quando furono introdotti lo scorso anno, e segna un passo decisivo verso una moderazione più trasparente, comprensibile anche per genitori e tutori.

Cosa cambia con la classificazione PG-13 su Instagram

Con la nuova impostazione predefinita gli adolescenti vedranno solo contenuti paragonabili a quelli ammessi in un film vietato ai minori di 13 anni, il sistema continuerà a nascondere post con nudità, pose allusive o temi sessuali, ma andrà oltre, limitando anche parolacce forti, comportamenti rischiosi e linguaggio potenzialmente dannoso.

Meta chiarisce che qualche eccezione potrà comunque verificarsi, proprio come accade nei film PG-13, ma che l’azienda farà tutto il possibile per ridurre al minimo questi casi.

La nuova policy bloccherà interi account che pubblicano regolarmente contenuti riservati ai maggiorenni, così come profili con biografie, nomi o link inappropriati (ad esempio collegamenti a siti per adulti o rivenditori di alcolici); anche gli adolescenti che già seguono questi account non potranno più visualizzarne i post, inviare messaggi diretti o leggere i loro commenti.

Meta ha anche pensato alle famiglie più attente, introducendo una nuova opzione chiamata Contenuti limitati, una modalità ancora più restrittiva che filtra ulteriormente i post e impedisce agli adolescenti di lasciare o ricevere commenti. A partire dal prossimo anno, questa modalità estesa influenzerà anche le conversazioni con l’intelligenza artificiale di Instagram, limitando le risposte che l’IA potrà fornire agli utenti più giovani.

Chi invece preferisce un approccio più flessibile potrà attivare l’impostazione Più contenuti, che amplia leggermente la gamma di post visibili, sempre restando all’interno dei limiti del profilo adolescente.

Per migliorare ulteriormente il sistema, Instagram permetterà ai genitori di partecipare attivamente al processo di valutazione, potranno infatti segnalare post che ritengono inappropriati o compilare sondaggi periodici per aiutare Meta a perfezionare le linee guida.

Le restrizioni si estendono a tutte le principali sezioni della piattaforma, gli adolescenti non potranno più cercare termini legati a contenuti per adulti, come alcol o gore, né visualizzare risultati o suggerimenti associati. Inoltre, i contenuti ritenuti non conformi agli standard PG-13 non compariranno in Esplora, nei Reels o nel Feed, nemmeno se condivisi da amici o persone seguite.

Instagram impedirà anche l’invio di messaggi diretti da e verso account per adulti, una misura che punta a ridurre in modo concreto i rischi di contatti indesiderati.

Meta afferma di aver consultato migliaia di genitori in tutto il mondo prima di introdurre le modifiche, raccogliendo oltre tre milioni di valutazioni sui contenuti considerati appropriati per gli adolescenti. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, il 95% dei genitori statunitensi ritiene utile questa nuova impostazione, mentre il 90% afferma che renderà più facile comprendere che tipo di contenuti possono visualizzare i propri figli su Instagram.

Il rollout della nuova impostazione PG-13 è già iniziato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada e verrà completato entro al fine dell’anno prima di arrivare gradualmente anche nel resto del mondo; Meta prevede inoltre di estendere le stesse protezioni anche a Facebook, dove verranno introdotti ulteriori strumenti per la gestione dei contenuti adatti all’età.

Con questo aggiornamento Instagram compie un passo importante nel tentativo di rendere l’esperienza digitale degli adolescenti più protetta e coerente con gli standard di sicurezza che i genitori si aspettano, senza però snaturare l’aspetto sociale e creativo della piattaforma.

Resta ora da vedere come reagiranno gli utenti più giovani a queste nuove limitazioni, e se davvero il modello PG-13 riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra libertà di espressione e protezione dei minori.