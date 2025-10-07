Meta ha da poco annunciato l’arrivo di Instagram Rings, un programma pensato per celebrare la creatività dei suoi oltre tre miliardi di utenti attivi ogni mese. L’obiettivo è quello di farlo diventare un avvenimento ricorrente, in cui i migliori creator scelti da una vasta gamma di giudici potranno ricevere ulteriore riconoscimento all’interno della piattaforma.

In maniera simile a quanto accade già con gli Oscar per il cinema, o per i Grammy con la musica, anche Instagram vuole il suo riconoscimento ufficiale per i creatori di contenuti che ogni giorno animano la piattaforma con idee e talento. Soltanto 25 persone in tutto il mondo riceveranno però il cosiddetto Ring, un premio esclusivo che, oltre al formato fisico da collezione, porterà diversi vantaggi esclusivi ai vincitori.

In cosa consiste il programma Instagram Rings

Ogni vincitore riceverà da Instagram un anello fisico realizzato dalla rinomata stilista britannica Grace Wales Bonner, insieme ad una nuova colorazione per il bordo delle storie condivise sulla piattaforma, che passerà dal classico rosso ad un colore dorato. Una versione digitale dell’anello apparirà poi all’interno del profilo dei creator vincitori, in modo da renderli più distinguibili dal resto della community.

Il progetto nasce dal responsabile delle partnership moda di Instagram, in collaborazione con lo stesso capo della piattaforma Adam Mosseri. L’obiettivo è quello di dare un riconoscimento ai creator che osano, che sperimentano e che riescono a parlare alle persone in modi sempre nuovi e diversi.

La scelta dei profili vincitori è stata tutt’altro che semplice. I diversi giudici, che vantano all’interno nomi importanti appartenenti alla moda, allo sport e all’intrattenimento, hanno dovuto scremare una lista che partiva da circa tre miliardi di utenti. Dopo un lungo processo di valutazione, i finalisti sono stati ridotti a poche centinaia, fino ad arrivare ai 25 vincitori che, secondo la giuria, rappresentano il meglio di Instagram in termini di innovazione, stile e impatto culturale.

Il capo responsabile del progetto ha spiegato che Instagram Rings vuole essere un tributo alla varietà e alla poliedricità dei creator contemporanei, ed è per questo motivo che i vincitori coprono diverse categorie di contenuti che spaziano tra sport, cosmetica, viaggi e tanto altro.

Nel corso degli anni la piattaforma ha conosciuto un’evoluzione costante, con l’introduzione di tante nuove funzioni come i Reel, i canali broadcast, le Storie, le dirette e Threads. I creator vincitori del programma sanno muoversi all’interno di tutti questi spazi e sono stati in grado di cambiare il proprio modo di comunicare con la loro community, evolvendosi di pari passo con l’introduzione delle nuove funzionalità di Instagram.

Oltre al valore simbolico e all’anello in edizione fisica, il riconoscimento porterà con sé anche dei vantaggi esclusivi: i vincitori potranno infatti personalizzare il colore di sfondo del proprio profilo e avranno a disposizione una vetrina apposita all’interno dell’app, dove i loro contenuti verranno messi in evidenza.

Il progetto, secondo Meta, segna solo l’inizio di una nuova era di celebrazione dei creator e l’obiettivo è quello di far diventare Instagram Rings un appuntamento ricorrente, proprio come se si trattasse di una sorta di “Oscar dei social”. Dato che il progetto, a detta degli ideatori, è in lavorazione da diversi anni, sembra quasi scontato che sarà destinato a crescere e ad evolversi edizione dopo edizione.