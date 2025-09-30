Nelle scorse ore il team di Meta ha annunciato di avere deciso di estendere a Regno Unito, Europa e Corea del Sud il suo sistema di riconoscimento facciale, in modo da contrastare gli account che impersonano personaggi pubblici.

Annunciato alla fine dello scorso anno, questo sistema è stato pensato dal colosso dei social con l’obiettivo di proteggere le persone e rendere più difficile per i truffatori ingannare gli altri.

Meta porta il riconoscimento facciale sui suoi social

Stando a quanto è stato reso noto da Meta, le nuove funzionalità di sicurezza basate sul riconoscimento facciale dell’azienda sono ora disponibili su Facebook in Europa, Regno Unito e Corea del Sud e nel corso dei prossimi mesi saranno estese anche ad Instagram.

La tecnologia di riconoscimento facciale di Meta è stata inizialmente utilizzata lo scorso anno negli Stati Uniti, contribuendo a identificare gli annunci pubblicitari che usano fraudolentemente l’immagine di una celebrità oppure per aiutare le persone a riottenere l’accesso agli account hackerati.

Per quanto riguarda l’Europa, il nuovo caso d’uso è rivolto in particolare ai truffatori che si spacciano per personaggi pubblici al fine di indurre utenti ignari a inviare denaro o a mettere in atto altre truffe simili.

Il colosso dei social ha spiegato che la nuova tecnologia di riconoscimento facciale dell’azienda verrà usata per confrontare l’immagine del profilo dell’account sospetto con le quelle del profilo Facebook e Instagram del personaggio pubblico reale e, nel caso in cui ci dovesse essere una corrispondenza, l’account impostore sarà rimosso.

Ricordiamo che la tecnologia di riconoscimento facciale di Meta è già utilizzata dal alcuni mesi nel Vecchio Continente per facilitare il recupero degli account.