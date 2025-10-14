Dopo qualche fugace notizia e apparizione sulla rete nei mesi estivi, sembra ormai confermato che Cooler Master sia pronta a immettere sul mercato il suo nuovo e originale case per PC Cooler Master MasterFrame 360.

L’azienda, che non ha bisogno di presentazioni quando parliamo di case e componentistica PC, vuole andare oltre il classico concetto di case, puntando come detto a una soluzione più originale e se vogliamo ibrida, ovvero un case per PC che non ospita solo hardware e sistemi di raffreddamento, ma include una nicchia frontale dedicata all’esposizione di figurine e oggetti di design di varia natura.

Secondo le ultime (e corpose) indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, l’azienda avrebbe in cantiere non una, ma ben tre varianti per il suo ultimo progetto. Il case Cooler Master infatti dovrebbe arrivare nelle versioni Panorama, Stage Mirror e Stage LCD, tutte soluzioni che di base puntano a trasformare il case in una sorta di palcoscenico personale.

Cooler Master MasterFrame 360: design, caratteristiche e specifiche tecniche

Come avrete facilmente intuito, l’elemento più distintivo del Cooler Master MasterFrame 360 è la vetrina frontale o “palco” (display stage) pensata per mettere in vista oggetti da collezione, statuette, modellini o componenti estetici che l’utente desidera esporre.

Nel modello Panorama, il palco è racchiuso da un pannello a specchio frontale che richiama effetti di profondità e riflessi. Nella versione Stage Mirror, la parte frontale è aperta, con uno specchio dietro il palco che amplifica la visione dell’oggetto esposto da più angolazioni.

Nel modello Stage LCD, il palco è in vista libera e dietro l’oggetto è collocato un display LCD da 15,6″ con una risoluzione 1080×1920P che può mostrare immagini, statistiche del sistema, video o animazioni personalizzate.

Il case supporta hardware di alto profilo: l’intera struttura è realizzata con pannelli in vetro temperato panoramici che avvolgono il contenuto del PC su quasi tutti i lati; le aperture tra i pannelli sono intenzionali per favorire il flusso d’aria nelle build con sistemi di dissipazione a liquido.

Per quanto riguarda il raffreddamento, il MasterFrame 360 supporta fino a 12 ventole da 120 mm (sei in basso e sei in alto) ed è compatibile anche con 4 radiatori da 360 mm. Anche le schede video custom di fascia alta (fino a 43 cm di lunghezza) possono essere ospitate senza problemi, questo perché sarà previsto un riser PCIe 5.0 che consente il montaggio verticale della scheda video.

Il design è ottimizzato anche per favorire il cable managment e mantenere un sistema ordinato, non a caso all’interno dello chassis troviamo il classico design dual-chamber che aiuta molto anche a “nascondere” i componenti.

Il Cooler Master MasterFrame 360 supporta inoltre schede madri in formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX e BTF, con esempi di preassemblati già avvistati nelle scorse settimane/mesi.

Uno di questi è la versione MasterFrame 360 Panorama S Limited Edition, equipaggiata con componenti ad alto profilo (come CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5080 custom, 32 GB DDR5 6.000 MT/s, ed SSD NVMe) ma a quanto pare disponibile in tiratura limitata a un costo non proprio accessibile (si parla di oltre 3.000 dollari).

Specifiche tecniche e possibili versioni del Cooler Mster MasterFrame 360

Ecco le specifiche principali (da confermare) per le versioni del Cooler Mster MasterFrame 360:

Vetrina frontale per oggetti / figurine

Pannelli in vetro temperato panoramico, con apertura e spazi per il flusso d’aria

Supporto fino a 12 ventole 120 mm (6 in basso + 6 in alto)

Compatibilità per 4 radiatori da 360 mm

Lunghezza massima GPU: 43 cm

Riser PCI-E 5.0 incluso, per montaggio GPU verticale

Supporto motherboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF

Spotlight ARGB integrati sul palco frontale

Modelli previsti:

Panorama

Stage Mirror

Stage LCD (con display 15,6″ Full HD)

Possibili prezzi del nuovo case Cooler Master

Stando alle informazioni “non ufficiali” che abbiamo a disposizione, quindi da prendere come non definitive, le varianti Cooler Mster MasterFrame 360 Panorama e Stage Mirror dovrebbero avere un prezzo base di 199 dollari. La versione Stage LCD invece, dotata di display 15,6″ e altre opzioni, dovrebbe invece lievitare sino a circa 299 dollari.