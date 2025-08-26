EcoFlow ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di power bank Rapid Pro, e tra i modelli presentati spicca senza dubbio Rapid Pro X, un caricabatterie portatile pensato non soltanto per garantire prestazioni elevate, ma anche per offrire agli utenti un livello di personalizzazione decisamente inedito per questa categoria di prodotti. Con una capacità di 27.650 mAh, supporto alla ricarica rapida fino a 300 W e compatibilità con una serie di accessori dedicati, si candida a diventare una delle soluzioni più complete e versatili per chi viaggia spesso con smartphone, laptop e accessori tech.

Uno degli aspetti che rende EcoFlow Rapid Pro X un prodotto diverso dai soliti power bank è la possibilità di installare moduli e accessori aggiuntivi, che ne espandono le potenzialità in base alle esigenze dell’utente; tra gli esempi proposti dall’azienda c’è il Magnetic Block, che integra un cavo di ricarica fino a 140 W, soluzione che promette di ridurre l’ingombro e avere sempre a disposizione un collegamento affidabile.

Non manca un blocco di ricarica wireless per smartwatch, utile soprattutto per chi porta con sé dispositivi indossabili durante i viaggi, mentre sul fronte estetico sono previste delle custodie intercambiabili, attualmente disponibili in due varianti, che consentono di personalizzare l’aspetto del power bank.

EcoFlow Rapid Pro X integra tre porte USB-C, con la porta principale (C1) in grado di erogare fino a 140 W, mentre le altre due si fermano a 65 W ciascuna; con l’aggiunta del cavo retrattile tramite Magnetic Block il dispositivo è in grado di ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente per una potenza combinata di 300 W, un valore che colloca questo modello tra i più potenti sul mercato consumer.

Non solo uscita, ma anche ingresso di alto livello, grazie al caricatore da tavolo EcoFlow Rapid Pro il power bank supporta una ricarica in input fino a 320 W, che consente di raggiungere l’80% di autonomia in appena 20 minuti; un risultato che di fatto riduce drasticamente i tempi morti, e rende Rapid Pro X una soluzione adatta anche a chi ha sempre fretta.

A completare il quadro troviamo un ampio display integrato da 3,9 pollici, che fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica e sulla distribuzione della potenza, oltre a un set completo di sistemi di protezione per garantire sicurezza durante l’utilizzo.

EcoFlow Rapid Pro X è già presente sul sito europeo del brand al prezzo di 239,99 euro, per quanto al momento non sia ancora acquistabile, non sono ancora stati condivisi dettagli ufficiali sulle tempistiche di disponibilità.

Per quanto non sia chiaro quando il dispositivo sarà disponibile anche tramite store di terze parti, la sua combinazione di capacità elevata, ricarica ultrarapida e modularità lo rende un prodotto da tenere seriamente in considerazione per chi cerca un accessorio affidabile e potente.