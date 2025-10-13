Il team di sviluppo di Telegram continua a lavorare costantemente per migliorare la propria app di messaggistica multi-piattaforma e oltre ad altre novità, con l’aggiornamento annunciato un paio di giorni fa, ce n’è una realizzata ad hoc per iOS 26.

Nella versione per iPhone, infatti, l’app ora gode del pieno supporto al Liquid Glass, la nuova filosofia di design introdotta da Apple con i sistemi operativo di ultima generazione. Andiamo quindi a scoprire cosa cambia dal punto di vista estetico e quali sono le altre novità annunciate dal team di sviluppo.

Telegram per iPhone sposa il Liquid Glass di iOS 26

Telegram batte sul tempo WhatsApp (dove il rollout procede in maniera graduale) e con la nuova versione 12.1 dona alla propria app per iOS un’interfaccia utente tutta nuova che sposa i dettami del Liquid Glass di iOS 26.

Barra di navigazione inferiore, tastiera, pannello degli sticker e un po’ tutti gli elementi, in generale, rispecchiano la nuova filosofia di design varata dalle parti di Cupertino, facendo sì che l’app di messaggistica risulti coerente con il resto del sistema operativo.

Facendo un giro nell’app è possibile notare le nuove forme, gli elementi (semi)trasparenti e gli effetti di rifrazione durante lo scorrimento. Con l’aggiornamento cambia anche leggermente l’icona dell’app.

Le altre novità dell’aggiornamento di ottobre 2025 di Telegram

Il Liquid Glass non è l’unica novità dell’aggiornamento di ottobre 2025 che, come anticipato in apertura, include tante altre nuove funzioni pensate anche per la versione destinata ai dispositivi Android. Analizziamole una per una.

Commenti e reazioni nelle chiamate di gruppo

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono inviare commenti e reazioni, che verranno visualizzati come messaggi temporanei (che compaiono per un breve periodo) direttamente dall’interfaccia di chiamata durante chiamate di gruppo e chat video (attualmente per quelle con meno di 1.000 partecipanti).

Note private per i contatti

Quando aggiungiamo (o modifichiamo) un contatto su Telegram, possiamo ora aggiungere una nota privata e personalizzabile; questa nota sarà visibile solo a noi e comparirà ogni volta che consulteremo la scheda di quel contatto. Per aggiungerla, basta selezionare “Modifica” dalla scheda del contatto e compilare il campo apposito.

Possibilità di suggerire il compleanno di un contatto

Il team di Telegram ha aggiunto la possibilità di suggerire la data di nascita di un nostro contatto per spingerlo ad aggiungerla al suo profilo. Affinché il suggerimento si trasformi in una informazione visibile, il contatto dovrà accettare tramite una sorta di messaggio che comparirà nella nostra chat con lui.

Personalizzazione del profilo (solo per gli abbonati Premium)

Gli utenti abbonati a Telegram Premium possono modificare l’aspetto del profilo direttamente dalla pagina principale delle impostazioni dell’app; essi potranno selezionare un regalo per sfruttarne lo sfondo e il simbolo nell’immagine di copertina.

Novità per i chatbot IA

Il team di sviluppo ha implementato due novità per i bot soprattutto per i chatbot IA:

Supporto alle conversazioni in thread – in questo modo, essi potranno accedere alle informazioni di argomenti precedenti.

– in questo modo, essi potranno accedere alle informazioni di argomenti precedenti. Risposte in streaming – in questo modo, le risposte dei chatbot IA verranno visualizzate man mano che vengono prodotte e non compariranno in blocco alla fine dell’elaborazione.

Novità per i regali

I regali sono una delle funzionalità più redditizie di Telegram, soprattutto pensando alla community di creator. Con l’aggiornamento di ottobre ci sono alcune novità in tal senso ma la più evidente è legata all’interfaccia per inviare i regali, resa più snella e rivista in modo che possa proporre tutte le opzioni disponibili in un’unica lista.

I bug si segnalano su Telegram tramite una nuova mini-app

Il sito per la segnalazione di bug e per suggerire nuove funzioni, lanciato dal team di sviluppo nel 2020, è stato trasformato in una mini-app ufficiale; il sito Web rimane operativo ma con la nuova mini-app (utente @bugs) le segnalazioni (o i suggerimenti) si inviano in pochi tocchi.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare l’app di Telegram su iPhone è sufficiente sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app su App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni”; nel caso in cui dobbiate solo aggiornarla e fosse presente un aggiornamento, nella pagina dell’app sullo store sarebbe disponibile il pulsante “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità che vanno oltre rispetto al Liquid Glass sono disponibili anche per gli utenti Android: per scaricare o aggiornare l’app sui dispositivi del robottino verde, sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e poi selezionare “Installa” o “Aggiorna”.