La Festa delle Offerte Prime di Amazon si è conclusa l’8 ottobre, ma non tutti gli sconti sono terminati: c’è infatti ancora qualche giorno di tempo per approfittare delle proposte Laifen, che riguardano spazzolini elettrici e rasoi elettrici. Le offerte sono valide per il weekend, e anche oltre per alcuni prodotti: andiamo a scoprire come approfittarne.
Ultima occasione per approfittare delle offerte Laifen su Amazon
Non è ancora arrivato il momento di dire addio (più arrivederci, in realtà) alla Festa delle Offerte Prime, perché su Amazon sono ancora valide alcune proposte. Le offerte Laifen vanno infatti oltre quello che possiamo definire come il Prime Day autunnale e sono attive ancora per qualche giorno (fino a lunedì o martedì, a seconda del prodotto): si tratta dell’ultima occasione per approfittare degli sconti del marchio.
Sono coinvolti in particolare gli spazzolini elettrici Wave (nelle versioni in plastica, in alluminio e in acciaio inossidabile) e Wave Special, e i rasoi elettrici T1 Pro e P3 Pro, con sconti fino al 25%.
-
-25%
Laifen Wave Spazzolino elettrico, Spazzolino Elettrico Oscillante e Vibrante per Adulti con 3 Testine, IPX7 Impermeabile, Spazzolino Magnetico Ricaricabile(ABS)
-
-24%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Sonico Con Tecnologia a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Certificazione IPX7 Impermeabile, Ricarica Magnetica, Compatto Da Viaggio (Alluminio)
-
-20%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Elettrico Sonico a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Spazzolino Da Viaggio Magnetico Ricaricabile Impermeabile IPX7 (Acciaio Inossidabile)
-
-16%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Bianco)
-
-16%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde)
-
-15%
Laifen T1 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 12.000 tagli/min, 3 Trimmer per peli lunghi, Durata della Batteria di 120 Minuti, Impermeabilità IPX7（Grigio)
-
-15%
Laifen P3 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 2 Da 12.000 Tagli/Min, Durata Della Batteria Di 100 Minuti, Impermeabilità IPX7, Ideale per Viaggia
Le proposte sono valide fino a lunedì 13 ottobre 2025 (Wave in alluminio e i rasoi) o fino a martedì 14 ottobre 2025 (gli altri modelli citati), salvo esaurimento scorte. Per scoprire tutte le altre offerte Laifen attualmente disponibili su Amazon potete seguire il link qui in basso.
