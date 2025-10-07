“Travolti” dalle tantissime proposte della Festa delle Offerte Prime di Amazon, potreste non esservi accorti dell’arrivo di una delle promozioni più apprezzate: si tratta dell’extra sconto del 20% su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, disponibile fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. Vediamo come funziona la promozione e come approfittarne subito.

⭐ Oggi è la Festa delle Offerte Prime 🔗
Offerta -11%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 1

ASUS Vivobook S 14 OLED

16GB / 1TB, 14'' Glossy, Copilot PC, Intel Core™ Ultra 7 256V

799€ invece di 899€
Amazon
Offerta -12%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 2

Apple iPad, con chip A16

Display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6

474€ invece di 539€
Amazon
Offerta -24%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 3

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

949€ invece di 1249€
Amazon
Offerta -33%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 4

Samsung Galaxy S25 Ultra

Snapdragon 8 Elite Gen2, 200mpx camera, 12/256 GB

869€ invece di 1299€
Amazon
Offerta -21%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 5

DREAME H15 Pro Heat

Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA

549€ invece di 699€
Amazon
Offerta -27%
C'è anche l'extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come sfruttarlo 6

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa BLAST, OZMO Roller

799€ invece di 1099€
Amazon

Extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come funziona

Fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025, ossia fino al termine della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il sito propone uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Come probabilmente saprete, questa sezione del sito ha preso il posto di Warehouse Deals da qualche tempo ed è dedicata ai prodotti resi e usati. All’interno è possibile trovare migliaia di prodotti, tech e non, a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale.

I prodotti Seconda Mano vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con la sola scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” a mano a mano che i “danni”, i difetti o le mancanze si fanno più importanti. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: questi dettagli vengono specificati nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Tutti i prodotti offrono in ogni caso la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).

Dalla scorsa mezzanotte fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025 potete ottenere un extra sconto del 20% sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Il prezzo scontato, come sempre, appare automaticamente durante il checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Anche stavolta i prodotti selezionati hanno un’apposita dicitura che li distingue dagli altri, molto utile visto che a volte vengono coinvolte solamente colorazioni o versioni specifiche dei prodotti.

Come sempre, per cercare i prodotti potete utilizzare i filtri nella pagina dedicata per spostarsi tra gli scaffali virtuali e dare uno sguardo alle varie categorie, oppure potete cercare prodotti specifici sfruttando la barra di ricerca (avendo cura di aver selezionato l’apposita sezione nella tendina accanto). Sono coinvolte praticamente tutte le categorie di prodotti, compresa ovviamente la tecnologia.

Volete qualche esempio? Ecco alcuni degli sconti Amazon Seconda Mano disponibili nel momento in cui stiamo scrivendo. Le cifre includono già l’extra sconto del 20%.

Questi erano solo alcuni esempi di quello che potete trovare nella sezione Amazon Seconda Mano, sfruttando l’extra sconto di cui sopra. Visto il rapido evolversi della situazione e la quantità limitata di scorte, il nostro consiglio è quello di non tentennare troppo di fronte al dispositivo o al prodotto di vostro interesse: potrebbe andare esaurito da un momento all’altro, indipendentemente dalla durata dell’iniziativa promozionale.

Tutte le offerte Amazon Seconda Mano con extra sconto del 20%

Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

