“Travolti” dalle tantissime proposte della Festa delle Offerte Prime di Amazon, potreste non esservi accorti dell’arrivo di una delle promozioni più apprezzate: si tratta dell’extra sconto del 20% su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, disponibile fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. Vediamo come funziona la promozione e come approfittarne subito.
Extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano: come funziona
Fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025, ossia fino al termine della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il sito propone uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Come probabilmente saprete, questa sezione del sito ha preso il posto di Warehouse Deals da qualche tempo ed è dedicata ai prodotti resi e usati. All’interno è possibile trovare migliaia di prodotti, tech e non, a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale.
I prodotti Seconda Mano vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con la sola scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” a mano a mano che i “danni”, i difetti o le mancanze si fanno più importanti. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: questi dettagli vengono specificati nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Tutti i prodotti offrono in ogni caso la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).
Dalla scorsa mezzanotte fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025 potete ottenere un extra sconto del 20% sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Il prezzo scontato, come sempre, appare automaticamente durante il checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Anche stavolta i prodotti selezionati hanno un’apposita dicitura che li distingue dagli altri, molto utile visto che a volte vengono coinvolte solamente colorazioni o versioni specifiche dei prodotti.
Come sempre, per cercare i prodotti potete utilizzare i filtri nella pagina dedicata per spostarsi tra gli scaffali virtuali e dare uno sguardo alle varie categorie, oppure potete cercare prodotti specifici sfruttando la barra di ricerca (avendo cura di aver selezionato l’apposita sezione nella tendina accanto). Sono coinvolte praticamente tutte le categorie di prodotti, compresa ovviamente la tecnologia.
Volete qualche esempio? Ecco alcuni degli sconti Amazon Seconda Mano disponibili nel momento in cui stiamo scrivendo. Le cifre includono già l’extra sconto del 20%.
-
-35%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-44%
SAMSUNG Smart TV 55” UE55U7000FUXZT Crystal UHD 4K, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025
-
-20%
dreame L10 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Auto-Svuotamento,Panno Autopulente, Navigazione LDS, Aspirazione 5300Pa, Mappatura 3D e Controllo App per Tappeti
-
-50%
Nothing Ear cuffie bluetooth con Audio Hi-Res, Cancellazione attiva del rumore intelligente, Equalizzatore avanzato e fino a 40.5 ore di ascolto – Nero
-
-53%
Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Profilo Basso, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C Ricaricabile, per PC Windows/Linux/Chrome/Mac – Grafite, Layout Italiano QWERTY
-
-51%
Seagate Game Drive för PS4/PS5 2TB, Extern HDD, USB 3.0, Officiellt Licensierad, Blå LED, inkl. 2 veckor PlayStation+ (STLV2000202)
-
-40%
-
-
-61%
JBL Wave Flex Auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, Waterproof IP54 e Antipolvere IPX2, Deep Bass Sound, Tecnologia TalkThru e AmbientAware, Fino a 32 h di Autonomia, Nero
-
-21%
Logitech Pebble Keys 2 K380s, Tastiera Bluetooth Multidispositivo con Tasti di Scelta Rapida Personalizzabili, Sottile e Portatile, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, ITA QWERTY, Grafite
-
-21%
Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless, Connessione Multipoint, con Microfono, Fino a 50 ore di durata della batteria con Ricarica rapida – Blu
-
-49%
-
-49%
XIAOMI Redmi Buds 6 Active–Auricolari wireless Bluetooth semi-in-ear,Riduzione del rumore a doppio microfono,Fino a 6h+30h di durata della batteria, Bluetooth 5.4, Google Fast Pair nero
-
-44%
XIAOMI Redmi Buds 6 Active–Auricolari wireless Bluetooth semi-in-ear,Riduzione del rumore a doppio microfono,Fino a 6h+30h di durata della batteria, Bluetooth 5.4, Google Fast Pair-Blancos
Questi erano solo alcuni esempi di quello che potete trovare nella sezione Amazon Seconda Mano, sfruttando l’extra sconto di cui sopra. Visto il rapido evolversi della situazione e la quantità limitata di scorte, il nostro consiglio è quello di non tentennare troppo di fronte al dispositivo o al prodotto di vostro interesse: potrebbe andare esaurito da un momento all’altro, indipendentemente dalla durata dell’iniziativa promozionale.
Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
