La Festa delle Offerte Prime è iniziata: oggi 7 e domani 8 ottobre 2025, Amazon sconta centinaia di migliaia di prodotti in pieno stile Amazon Prime Day, un secondo appuntamento ormai diventato fisso, ogni anno, per festeggiare l’arrivo dell’autunno. Tutto nasce dagli anni del Covid quando il Prime Day vero e proprio di Luglio 2020 venne spostato a Ottobre 2020, da quel momento Amazon raddoppia e dopo il Prime Day Estivo propone una sorta di Prime Day autunnale, ovvero la Festa delle Offerte Prime.
Il meccanismo è sempre lo stesso: per approfittare delle offerte è necessario essere clienti Amazon Prime (abbonati ora), il piano di sottoscrizione mensile che permette di avere spedizioni gratuite e numerosi servizi e iniziative, come questa.
- Le migliori offerte della Festa delle Offerte Prime 2025
Vediamo dunque nel dettaglio le migliori fra le offerte disponibili oggi 7 ottobre 2025. Per comodità le abbiamo selezionate e suddivise per categoria di prodotto:
Migliori offerte sui Notebook
- Asus TUF Gaming F16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, Display da 16” Anti-glare, 144Hz, Processore Intel® Core™ i7-13620H, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Grigio, Layout ITA a 799 euro invece di 1499 euro su Amazon
- HP Chromebook x360 14b-cd0001sl, Intel Celeron N100, 4GB RAM LPDDR5, eMMC da 128GB, Display Touch da 14” FHD, SVA, Antiriflesso, Scheda grafica Intel Integrata, Wi-Fi, ChromeOS, Webcam HD, Argento a 224,99 euro invece di 419,9 euro su Amazon
- MSI Modern 14 C13M-613IT, Notebook 14” FHD 60Hz, Intel i7-1355U, Intel Iris Xe, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512GB SSD PCIe3, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero a 549 euro invece di 999 euro su Amazon
- HP Chromebook Plus 14a-nf0003sl, Intel Core i3-N305, 8GB RAM LPDDR5, 256GB UFS SSD, Display 14” FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Micro-edge, Grafica Intel, 1080p Privacy Cam TNR, ChromeOS, Grigio a 299,99 euro invece di 499,99 euro su Amazon
- HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6” FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grigio a 699,99 euro invece di 1149,99 euro su Amazon
Migliori offerte sugli Smartphone e iPhone
- Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana] a 1399 euro invece di 1859 euro su Amazon
- Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8” – Grigio argento, 256GB a 1199 euro invece di 1299 euro su Amazon
- Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana] a 999 euro invece di 1499 euro su Amazon
- Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana] a 799 euro invece di 1109 euro su Amazon
- Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana] a 699 euro invece di 989 euro su Amazon
- Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Blu oltremare a 699 euro invece di 879 euro su Amazon
- HONOR 400 Pro Smartphone 5G 12GB RAM 512GB ROM, Dual SIM NFC, AMOLED da 6.7 pollici display Eye Comfort con Snapdragon 8 Gen 3, 200MP Ultra-clear AI Camera,5300 mAh, Lunar Grey [Versione italiana] a 569,9 euro invece di 649,99 euro su Amazon
- realme GT 7T 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 8400-MAX, Fotocamera IMX896 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,nero, esclusiva Amazon a 399,99 euro invece di 649,99 euro su Amazon
- realme 14 Pro Smartphone 5G,Grigio,Fotocamera Sony IMX882 OIS AI,Design che cambia colore sensibile al freddo,IP69,Display 120Hz,18GB(8+10espansione)+256GB,Esclusiva Amazon(Nessun adattatore) a 240,99 euro invece di 429,99 euro su Amazon
Migliori offerte Smartwatch
- Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio Jet Black e Sport Loop Inchiostro – One Size. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, resistente all’acqua a 499 euro invece di 549 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8[Versione Italiana] a 329 euro invece di 409 euro su Amazon
- HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82”, Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h, Compatibilità con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Nero a 94 euro invece di 159 euro su Amazon
- HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Silver a 179,99 euro invece di 399 euro su Amazon
- Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC Resistenza all’acqua Non Compatibile con iPhone a 109,99 euro invece di 329,99 euro su Amazon
- Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Cassa color argento lucido – Cinturino rosa quarzo – LTE a 349 euro invece di 499 euro su Amazon
- Garmin Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2”, Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 18 giorni (Neo Tropic) a 360,99 euro invece di 449,99 euro su Amazon
- SUUNTO 9 Peak Pro Orologio Sportivo Uomo e Donna, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro, Autonomia 21 Giorni a 239 euro invece di 349 euro su Amazon
Migliori offerte sulle Cuffie
- Soundcore by Anker Q30 Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva con Modalità Multiple, Hi-Res Audio, EQ personalizado vía App, 40 Ore, Cuffie Wireless, Connessione Multipunto, Vestibilità Comoda a 49,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Skullcandy Hesh Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Microfono, 36 Ore di Autonomia, Compatibili con iPhone, Android e Dispositivi Bluetooth – Nero a 49,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Sennheiser ACCENTUM Special Edition – ACCENTUM Cuffie e BTD 600 Bluetooth Dongle – Durata della batteria di 50 ore, ibrida ANC e dongle con adattatore USB-A/USB-C – Nero/Rame a 89,99 euro invece di 199euro su Amazon
- Skullcandy Crusher ANC 2 Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore, Sensory Bass, Skull-iQ, Microfono, 50 Ore di Autonomia, Compatibili con Alexa, Connessione Bluetooth – Nero a 127,99 euro invece di 229,99 euro su Amazon
- Bose QuietComfort SC Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, con Custodia Morbida, Nero a 179,95 euro invece di 289,95 euro su Amazon
- OPPO Enco Air4 Auricolari True Wireless,44h di Autonomia, Driver in Titanio, Bluetooth 5.4, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], Silky White a 44,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio dimensionale con tracking del movimento della testa, Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Bilanciamento Alti-Bassi, Nero a 54,99 euro invece di 74,99 euro su Amazon
- Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Grigio tempesta a 55 euro invece di 89,95 euro su Amazon
- Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3 a 55,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- LG,xboom Budslite, cuffiebluetooth, Auricolari, auricolari anc sport, auricolari in ear bluetooth cancellazione attiva rumore, Cuffie wireless, Nero a 59 euro invece di 79 euro su Amazon
- Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless, Audio by Bose, Cuffie Bluetooth, Cancellazione del Rumore Premium, Fino a 40 Ore di Autonomia, Resistenti a Sudore e Acqua, con Microfono – Nero a 65,99 euro invece di 119,99 euro su Amazon
- DENON Marantz PerL Auricolari Wireless per Ascolto Personalizzato, Colore Nero a 99 euro invece di 169 euro su Amazon
Migliori offerte sui Monitor da Gaming o Ufficio
- Samsung Monitor Serie S43UF (S27F430UAU), Flat, 27”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), DP, HDMI, USB-C, Eye Saver Mode a 159,9 euro invece di 349,9 euro su Amazon
- Samsung Monitor ViewFinity S7 (S27D702), Flat, 27”, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, 60Hz, 5ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Easy Setup Stand a 179,9 euro invece di 379 euro su Amazon
- HP 524sa Monitor con Casse, Schermo da 23.8” FHD IPS Antiriflesso, Tecnologia Eye Ease, Tempo Risposta 5 ms GtG Overdrive, Risoluzione 1920 x 1080, Software Display Center, HDMI, Bianco a 109,99 euro invece di 230 euro su Amazon
- LG UltraGear 27G850A Monitor Gaming 27”, UHD 4K, Nano IPS Black, 240Hz, Dual Mode, 1ms (GtG), HDR 600, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VRR, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Hub USB, AUX, Nero a 399,99 euro invece di 799,99 euro su Amazon
- BenQ MOBIUZ EX3210U Monitor 4K Gaming (32 pollici, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR 600, HDMI 2.1, VRR compatibile per PS5, telecomando) a 499,99 euro invece di 99 euro su Amazon
- Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S27CG554), Curvo (1000R), 27”, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Eye Saver Mode a 169,9 euro invece di 319 euro su Amazon
- LG UltraGear OLED 34GS95QE Monitor Gaming 34”, 21:9 Curvo (800R), WQHD (3440×1440), OLED, 240Hz, 0,03ms (GtG), G-Sync, FreeSync Premium Pro, HDR 400 True Black, HDMI 2.1, DisplayPort, Nero a 659,99 euro invece di 1099,99 euro su Amazon
- Philips 241E1SCA 24” Gaming Monitor Curvo Freesync 75 Hz LED VA FHD, 4ms, 3 Side Frameless, Casse Audio Integrate, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, VGA, VESA, Nero a 84,9 euro invece di 119,9 euro su Amazon
Migliori offerte sui componenti per PC
- AMD Ryzen 9 9900X (scheda grafica integrata Radeon, 12 Cores/24 Threads, 120W TDP, AM5 Socket, 76MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.6 GHz max, senza ventole) a 343,99 euro invece di 460,99 euro su Amazon
- ASUS ROG Crosshair X870E Hero ATX, 18+2+2 stadi di alimentazione, slot DDR5, PCIe 5.0, le GPU di nuova generazione, cinque slot M.2, Wi-Fi 7, USB4, AI Overclocking, Slot PCIe Q-Release Slim a 516,99 euro invece di 789 euro su Amazon
- ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7, Scheda madre AMD ATX, Socket AM5, 16+2+1 Stadi di Alimentazione, Slot DDR5, Quattro Slot M.2, PCIe 5.0, WiFi 7, 2 Porte USB4, PCIe Slot Q-Release, Aura Sync, Nera a 325,99 euro invece di 507,94 euro su Amazon
- MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E – Scheda Madre mATX compatibile con AMD Ryzen Serie 9000/8000 / 7000, Socket AM5 – Supporto DDR5 Boost fino a 8000+ MT/s (OC), PCIe 4.0 x16, M.2 Gen4, Wi-Fi 6E, LAN 2.5G a 139,99 euro invece di 164 euro su Amazon
- Crucial Pro RAM DDR5 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Gaming, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, Memoria PC, Nero – CP2K32G64C40U5B a 193,99 euro invece di 369,99 euro su Amazon
- Lexar ARES Gen2 RGB RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 8000MHz, DRAM UDIMM 288-Pin Memoria Desktop, PC Memoria gioco Supporta Intel XMP 3.0/potenziata da SK hynix/CL38-48-48-100/1.45V(LD5U16G80C38BR-RGD) a 227,99 euro invece di 258,99 euro su Amazon
- Samsung Memorie T7 MU-PC4T0T SSD Esterno Portatile da 4TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Grigio a 249,99 euro invece di 549,99 euro su Amazon
- Lexar NQ100 2,5” SATA III 6Gb/s SSD 1TB, SSD 2,5 Interno, Interno Disco a Stato Solido, Unità a Stato Solido Interna Fino a 550 MB/s di Lettura, Interna SSD SATA per Laptop, Computer Desktop, PC a 66,99 euro invece di 97,99 euro su Amazon
- Crucial P510 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 , Velocità fino a 10000 MB/s, Lettura, 8700 MB/s in Scrittura, Compatibile con Notebook e PC Desktop, Hard Disk Interno – CT2000P510SSD8-01 a 175,99 euro invece di 254,99 euro su Amazon
- ASUS Prime LC 240 ARGB, Dissipatore a Liquido All-In-One, Due Ventole con Led ARGB e Illuminazione Aura, 40cm di Tubi, Compatible con Diverse Schede Madri Intel e AMD, Nero a 84,9 euro invece di 104,9 euro su Amazon
- CORSAIR QX RGB Serie iCUE LINK QX120 RGB Bianco, Ventola a Cupola Magnetica da 120 mm, Starter Kit a 119,9 euro invece di 169,9 euro su Amazon
- MSI MAG A1000GLS PCIE5 Alimentatore – 1000W, 80 PLUS Gold, compatibile ATX 3.1, supporto GPU PCIe 5.1, connettore 12V-2×6, connettore 12V-2×6 bicolore, PSU ATX, cavi modulari con guaina strutturata a 139,99 euro invece di 251,55 euro su Amazon
- NZXT H7 Flow | Case Airflow ATX mid-tower | 3 ventole 120mm sul fondo per raffreddare la GPU | 3 ventole 120mm anteriori | Supporto anteriore radiatore da 420mm | Gestione cavi | Bianco a 79,9 euro invece di 139,99 euro su Amazon
Migliori offerte smart home
- SwitchBot Relay Switch 2PM, Doppio Controllo Luci con Misurazione dei Consumi,Ripetitore Bluetooth Integrato,Wi-Fi(Solo 2,4GHz). Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home/Matter(Richiede Hub a 15,99 euro invece di 28,99 euro su Amazon
- SwitchBot 3 Pieces Outdoor Hygrometer Thermometer, 100 m Bluetooth Range, Indoor Thermohygrometer, Dew/VPD/Absolute Humidity Sensor, Free Data Export a 27,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon
- SwitchBot Allarme di Sicurezza Personale, Sirena Potente da 130dB con Luce LED Stroboscopica, Portachiavi di Autodifesa IP65 con Avvisi di Posizione, Perfetto per Donne, Bambini e Anziani, Nero a 27,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon
- Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera di sorveglianza per animali domestici | Audio bidirezionale, copertura per la privacy, fai-da-te | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita a 29,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon
- SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina a 32,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon
- Aqara Fotocamera E1 per Interni 2K, Panoramica e Inclinabile, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Tracciamento delle Persone, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT a 44,99 euro invece di 59,99 euro su Amazon
- SwitchBot rilevatore di CO2, termometro ambiente interno con sensore CO2, ampio display, tester di qualità dell’aria Bluetooth, igrometro umidità casa a 49,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scena a 52,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- SwitchBot Apri Tende Intelligente – Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con Alexa, Google Home, HomeKit (Curtain 3, Rod) a 74,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- eufy Security telecamera wi-fi esterno S220 SoloCam 2-Pack, Risoluzione 2K, Forever Power, Telecamera wifi esterno senza fili solare, Wi-Fi 2,4 GHz a 88,99 euro invece di 149,99 euro su Amazon
- Aqara Hub M3 per la Domotica, Matter Controller, Router di Confine Thread, Funzionalità Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, PoE, IR, Supporta Alexa, Assistente Google, Apple HomeKit, SmartThings, IFTTT a 99,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon
- roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Filo con Lavaggio a 90°C, Auto-Pulizia e Asciugatura Automatica, Doppia Spazzola Rotante, Design Ultra-Piatto (180°), 20 kPa Aspirazione, Leggero a 217 euro invece di 299 euro su Amazon
- roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero a 219,99 euro invece di 399,99 euro su Amazon
- NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP a 229 euro invece di 299 euro su Amazon
- roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia a 90°C, Design Piatto 180°, Zero Grovigli,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri a 284,99 euro invece di 349,99 euro su Amazon
- DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell’aspirazione a 328,99 euro invece di 399 euro su Amazon
- DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua a 349 euro invece di 399 euro su Amazon
- roborock QV 35S Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Antigroviglio, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie Pulizia dei Tappeti, Nero a 379,99 euro invece di 699,99 euro su Amazon
- DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C a 426 euro invece di 599 euro su Amazon
- ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero a 439 euro invece di 899 euro su Amazon
- NARWAL Freo X10 Pro Smart Robot Aspirapolvere e Mocio, Aspirapolvere 11000Pa, Base di Ricarica Autopulente con Funzione di Asciugatura, Sistema di Spazzole Anti-Groviglio a 499 euro invece di 599 euro su Amazon
- DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22 kPa, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura 5 min 90 °C, Navigazione e App a 549 euro invece di 699 euro su Amazon
- DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico a 555,05 euro invece di 699 euro su Amazon
- NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con sistema anti-groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento auto, Autosvuotamento, Evita ostacoli, Per peli animali a 599 euro invece di 899 euro su Amazon
- roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere, Doppio Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evitare gli Ostacoli, Dock Tutto in Uno a 649,99 euro invece di 999,99 euro su Amazon
- NARWAL Freo Z10 Ultra,Robot Aspirapolvere,potenza di aspirazione 18000 Pa,estensione mocio dinamica,sistema anti-aggrovigliamento,pulizia intelligente con separazione umido e secco,Argento a 749 euro invece di 1299 euro su Amazon
- ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero a 799 euro invece di 1099 euro su Amazon
- DREAME L50 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Auto-svuotamento e Pulizia dei Moci, Rilevamento ostacoli, Navigazione a 360°, Aspirazione da 19.500 Pa, Doppia spazzola Antigroviglio a 849 euro invece di 999 euro su Amazon
- DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l’ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio a 999 euro invece di 1499 euro su Amazon
- NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one Standard FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura a 999 euro invece di 1299 euro su Amazon
- roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky a 1049,99 euro invece di 1499,99 euro su Amazon
- ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico a 1199 euro invece di 1299 euro su Amazon
- DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente a 1199 euro invece di 1499 euro su Amazon
- NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one Compatto FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura a 1199 euro invece di 1499 euro su Amazon
Migliori offerte smart TV
- XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay a 132 euro invece di 179 euro su Amazon
- TCL TV 32V4C – 32” HD Smart QLED Direct LED con Android TV e HDR – Compatibile con Google Cast e Google Home, Design Delgado, 2025 V4C a 159,99 euro invece di 199 euro su Amazon
- TCL 40SF560-40-inch QLED Direct Smart Full HD LED TV with Fire TV and HDR, Alexa on Demand, Metallic Design, Frameless a 199,9 euro invece di 249 euro su Amazon
- XIAOMI TV F 43, 43 pollici (109 cm), 4K UHD, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con Apple AirPlay a 245 euro invece di 319 euro su Amazon
- Samsung Smart TV 40” UE40F6000FUXZT FHD, Hyper Real Processor, HDR & Pur Color, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025 a 259 euro invece di 349 euro su Amazon
- Philips Ambilight 43PUS8200 4K LED Smart TV – Display 43’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant a 2799 euro invece di 429 euro su Amazon
- LG QNED AI QNED84 TV 50 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 50QNED84A6C 2025 a 499 euro invece di 849 euro su Amazon
- LG QNED 65”, Serie 80 2024, 65QNED80T6A, Smart TV 4K, Processore α5 Gen7, Design slim, 20W, 3 HDMI, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore a 569 euro invece di 1299 euro su Amazon
- LG QNED 65′‘, Serie 85 2024, 65QNED85T6C, Smart TV 4K, Processore α8, Design slim, 20W, AI Picture Pro, 4 HDMI 2.1 120Hz, VRR, FreeSync Premium, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore a 659 euro invece di 1499 euro su Amazon
- TCL 85T69C 85” QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity, Sistema audio Onkyo 2.1, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025 a 749,9 euro invece di 1349 euro su Amazon
- Samsung Smart TV 65” QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025 a 1099 euro invece di 1399 euro su Amazon
- TCL 65Q8C 65-inch QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 4500, ZeroBorder™, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow WHVA panel) a 1099,9euro invece di 1699 euro su Amazon
- Hisense TV 75” Mini-LED 165Hz 4K 2025 75U72Q PRO, Smart TV VIDAA U9 con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 165Hz Game Mode Ultra, Dolby Atmos 2.1.2 con Subwoofer, Alexa Built-in, 75” a 1149 euro invece di 1399 euro su Amazon
- Xiaomi TV MAX 85 2025 Google TV 85 Inch QLED 144Hz Smart TV Dolby Vision a 1199 euro invece di 1299 euro su Amazon
- TCL 75Q8C 75-inch QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 4500, ZeroBorder™,Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow WHVA Panel a 1399,9 euro invece di 2199 euro su Amazon
