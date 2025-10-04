Prende il via una nuova edizione di una delle promozioni più apprezzate in casa MediaWorld: si tratta dell’iniziativa APP DAYS, che regala un extra sconto fino al 20% effettuando gli acquisti attraverso l’app ufficiale per smartphone e tablet. Vediamo come funziona e come approfittare delle tantissime offerte tech.

Le offerte APP DAYS MediaWorld sono tornate: come avere l’extra sconto fino al 20%

MediaWorld lancia uno sconto fino al 20% su migliaia di prodotti con la nuova edizione della promozione APP DAYS, valida in questo caso solo fino al 10 ottobre 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android o iOS/iPadOS, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra fino al 20% è valido anche per i prodotti già scontati e può variare in base alle categorie dei vari prodotti.

Lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato in linea generale a tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. L’iniziativa coinvolge tantissimi prodotti tech, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, prodotti per la smart home e così via, spaziando per le varie fasce di prezzo. Scopriamo insieme qualche esempio con alcuni degli sconti più interessanti di cui approfittare.

Sconto Categoria (i link portano sul sito MediaWorld)
-5% Smartphone, telefonia fissa, notebook e convertibili, pc desktop e all in one, tablet, stampanti, monitor, fitness
Periferiche PC, Accessori Gaming, Videosorveglianza
-10% Audio, Hi-Fi e Cuffie
Indossabili/Wearables, auricolari/buds, cuffie wireless, audio e hi-fi
Utensili da Cucina, Grandi Elettrodomestici e Incasso
Mobilità Elettrica, hard disk e storage, accessori PC gaming, power bank
-15% AspirazionePet Care
Piccoli elettrodomestici da Cucina e Caffè
Accessori Console (esempi): PS5, Controller, Nintendo Switch
-20% TVGiocattoli

La promozione è attiva solo fino al 10 ottobre sui prodotti disponibili e riconoscibili in scheda prodotto dall’etichetta “-20% IN APP CON MW CLUB” – “-15% IN APP CON MW CLUB” – “-10% IN APP CON MW CLUB” – “-5% IN APP CON MW CLUB” ad esclusione delle seguenti limitazioni:

  1. SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa:

    • Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni:,
    • CREA LA CUCINA DEI TUOI SOGNI SCONTO A FASCE SAMSUNG INCASSO (30 Sett-26 Ott);,
    • SOTTOCOSTO ON LINE (1-12 Ottobre);,
    • SOTTOCOSTO (3-12 Ottobre);,
    • SPECIALE ACCESSORI AL TOP (3-19 Ottobre);,
    • ASCIUGATRICI AL TOP (3 -12 Ottobre);,
    • SMART BEAUTY (3-12 Ottobre);,
    • SALI DI LIVELLO (4-20 Ottobre);,
    • CREA LA CUCINA DEI TUOI SOGNI SCONTO A FASCE SMEG INCASSO (4-26 Ottobre);,
    • OUTLET (11 settembre – 10 Ottobre);,
    • ROAD TO LUCCA (6-12 Ottobre);,
    • Tutti i prodotti a marchio: DYSON, DREAME, ECOVACS, TINECO, ROBOROCK, XIAOMI, MOVA, META,,

    META RAYBAN, APPLE, MIELE, SMEG LINEA FAB, FABER, LIEBHERR e le CARTE POKEMON;

    • Tutti i prodotti riconoscibili dalle etichette “Altre Offerte del Sottocosto + “Altre Offerte del,

    Sottocosto Solo Online” (trattasi dei prodotti non in sottocosto presenti nelle medesime attività omnicamale e solo online)

    partecipanti alla promozione Extra Sconti Ricondizionati (1-31 Ottobre)

    • I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le,

    prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

    • I Prodotti di Venditori Terzi nell’ambito del Marketplace sul Sito www.mediaworld.it.
