Prende il via una nuova edizione di una delle promozioni più apprezzate in casa MediaWorld: si tratta dell’iniziativa APP DAYS, che regala un extra sconto fino al 20% effettuando gli acquisti attraverso l’app ufficiale per smartphone e tablet. Vediamo come funziona e come approfittare delle tantissime offerte tech.
Le offerte APP DAYS MediaWorld sono tornate: come avere l’extra sconto fino al 20%
MediaWorld lancia uno sconto fino al 20% su migliaia di prodotti con la nuova edizione della promozione APP DAYS, valida in questo caso solo fino al 10 ottobre 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).
Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android o iOS/iPadOS, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra fino al 20% è valido anche per i prodotti già scontati e può variare in base alle categorie dei vari prodotti.
Lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato in linea generale a tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. L’iniziativa coinvolge tantissimi prodotti tech, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, prodotti per la smart home e così via, spaziando per le varie fasce di prezzo. Scopriamo insieme qualche esempio con alcuni degli sconti più interessanti di cui approfittare.
|Sconto
|Categoria (i link portano sul sito MediaWorld)
|-5%
|Smartphone, telefonia fissa, notebook e convertibili, pc desktop e all in one, tablet, stampanti, monitor, fitness
|Periferiche PC, Accessori Gaming, Videosorveglianza
|-10%
|Audio, Hi-Fi e Cuffie
|Indossabili/Wearables, auricolari/buds, cuffie wireless, audio e hi-fi
|Utensili da Cucina, Grandi Elettrodomestici e Incasso
|Mobilità Elettrica, hard disk e storage, accessori PC gaming, power bank
|-15%
|Aspirazione – Pet Care
|Piccoli elettrodomestici da Cucina e Caffè
|Accessori Console (esempi): PS5, Controller, Nintendo Switch
|-20%
|TV – Giocattoli
La promozione è attiva solo fino al 10 ottobre sui prodotti disponibili e riconoscibili in scheda prodotto dall’etichetta “-20% IN APP CON MW CLUB” – “-15% IN APP CON MW CLUB” – “-10% IN APP CON MW CLUB” – “-5% IN APP CON MW CLUB” ad esclusione delle seguenti limitazioni:
