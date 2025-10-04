Prende il via una nuova edizione di una delle promozioni più apprezzate in casa MediaWorld: si tratta dell’iniziativa APP DAYS, che regala un extra sconto fino al 20% effettuando gli acquisti attraverso l’app ufficiale per smartphone e tablet. Vediamo come funziona e come approfittare delle tantissime offerte tech.

Le offerte APP DAYS MediaWorld sono tornate: come avere l’extra sconto fino al 20%

MediaWorld lancia uno sconto fino al 20% su migliaia di prodotti con la nuova edizione della promozione APP DAYS, valida in questo caso solo fino al 10 ottobre 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android o iOS/iPadOS, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra fino al 20% è valido anche per i prodotti già scontati e può variare in base alle categorie dei vari prodotti.

Lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato in linea generale a tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. L’iniziativa coinvolge tantissimi prodotti tech, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, prodotti per la smart home e così via, spaziando per le varie fasce di prezzo. Scopriamo insieme qualche esempio con alcuni degli sconti più interessanti di cui approfittare.

La promozione è attiva solo fino al 10 ottobre sui prodotti disponibili e riconoscibili in scheda prodotto dall’etichetta “-20% IN APP CON MW CLUB” – “-15% IN APP CON MW CLUB” – “-10% IN APP CON MW CLUB” – “-5% IN APP CON MW CLUB” ad esclusione delle seguenti limitazioni: