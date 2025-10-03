La Festa delle Offerte Prime di Amazon è ormai alle porte, ma Roborock ha deciso di non aspettare e di lanciare con qualche giorno di anticipo una serie di sconti molto interessanti sui propri robot aspirapolvere, lavapavimenti e scope wet&dry. Le promozioni, già attive su Amazon, coprono diversi modelli, dal top di gamma Saros 10R alle più compatte scope elettriche.

Tante offerte Roborock già disponibili per soddisfare tutte le esigenze

Mancano ancora alcuni giorni alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, fissata per il 7 e l’8 ottobre 2025, ma Roborock ha deciso di giocare d’anticipo con una serie di sconti già attivi sul noto e-commerce Amazon; le promozioni riguardano robot aspirapolvere, lavapavimenti e scope wet&dry, con ribassi molto interessanti. Andiamo a vedere i modelli in offerta.

Roborock Saros 10R

Il nuovo top di gamma Roborock Saros 10R si distingue per il design ultrasottile da 7,98 cm che gli permette di passare sotto i mobili bassi, per il sistema di navigazione StarSight 2.0 con mappatura 3D e rilevamento intelligente degli ostacoli, e per la potenza HyperForce con spazzola DuoDive e laterale FlexiArm. Da segnalare il dock multifunzione 4.0, che lava e asciuga i mop con acqua calda e gestisce fino a 60 giorni di svuotamento automatico. Non manca l’assistente vocale integrato Hello Rocky.

Roborock Saros 10R viene proposto in offerta a 1049,99 euro invece di 1499,99 euro.

Roborock Q7 L5+ Set

Roborock Q7 L5+ Set è un modello versatile con svuotamento automatico fino a 7 settimane, potenza di aspirazione da 8.000 Pa e navigazione LiDAR per una mappatura precisa; offre anche funzione lavapavimenti 2-in-1 con tre livelli d’acqua regolabili e autonomia fino a 150 minuti.

Roborock Q7 L5+ Set viene proposto in offerta a 219,99 euro invece di 399,99 euro.

Roborock Qrevo Curv S5X Set

Pensato per chi ha animali domestici, Roborock Qrevo Curv S5X Set propone un doppio sistema antigroviglio, aspirazione HyperForce da 18.500 Pa e mop rotanti con sollevamento automatico; la stazione multifunzionale 3.0 gestisce lavaggio con acqua calda a 75 °C, asciugatura ad aria calda e svuotamento fino a 7 settimane.

Roborock Qrevo Curv S5X Set viene proposto in offerta a 649,99 euro invece di 999,99 euro.

Roborock QV35A Set

In offerta anche Roborock QV35A Set, che offre una soluzione all-in-one che include dock multifunzionale per la gestione di svuotamento, lavaggio, asciugatura e ricarica automatica. Il robot offre un’aspirazione da 8000 Pa, la tecnologia Reactive Tech per evitare gli ostacoli e i doppi mop rotanti sollevabili che emulano la pulizia manuale. Non manca il controllo tramite app.

Roborock QV35A Set è disponibile in offerta a 379,99 euro invece di 599,99 fino all’8 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Roborock Q7 M5 Set

Compatto ma potente, Roborock Q7 M5 Set offre 10.000 Pa di aspirazione, doppio sistema anti-groviglio e lavaggio controllato via app con tre livelli regolabili. La navigazione LiDAR consente mappe 3D precise, mentre l’autonomia arriva fino a 150 minuti.

Roborock Q7 M5 Set viene proposto in offerta a xxx euro invece di 249,99 euro.

Roborock F25 LT

Roborock F25 LT è una scopa wet&dry con 20.000 Pa di potenza di aspirazione, design piatto a 180° per arrivare sotto i mobili e sistema autopulente con acqua calda a 90 °C; si distingue per l’asciugatura rapida e per la maneggevolezza anche negli spazi più stretti.

Roborock F25 LT viene proposta in offerta a 284,99 euro invece di 349,99 euro.

Roborock F25 GT

Versione più compatta della gamma wet&dry, Roborock F25 GT vanta 20.000 Pa di potenza di aspirazione, autopulizia con acqua calda e asciugatura rapida; include il sistema a doppio raschietto per eliminare peli e capelli senza grovigli e il sensore di rilevamento dello sporco per regolare la potenza in automatico.

Roborock F25 GT viene proposta in offerta a 217 euro invece di 299 euro.

In attesa della Festa delle Offerte Prime, Roborock offre quindi una valida occasione per chi desidera acquistare un nuovo dispositivo per la pulizia smart; gli sconti sono già attivi, un buon momento per approfittarne senza bisogno di attendere oltre.

Oltre a quanto appena visto, le promozioni Roborock includono diversi altri prodotti sul noto e-commerce Amazon, seguendo il link qui sotto potete prendere visione di tutti gli articoli in promozione.

