Dopo averlo mostrato in anteprima a Berlino, in occasione di IFA 2025, Roborock porta in Italia il suo nuovo aspirapolvere senza fil, dotato di una base di svuotamento automatico della polvere. Si chiama Roborock H60 Hub ed è il modello di pinta dell’omonima serie di prodotti. In occasione del lancio sul mercato italiano il produttore ha preparato anche una promozione speciale, valida solo per pochi giorni. Prima di scoprirla però andiamo a conoscere meglio il nuovo aspirapolvere.

Un aspirapolvere versatile

Parliamo del modello base della nuova serie, che include anche le versioni Pro e Ultra, più “carrozzate” ma anche più costose. Il modello base può comunque contare su una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire dalla potenza di aspirazione di 115 AW, sufficienti per raccogliere qualsiasi tipo di sporco. La spazzola motorizzata principale è dotata di un sistema a luce LED verde, che permette di illuminare in maniera precisa lo sporco sul pavimento, per rimuoverlo in maniera efficace.

L’autonomia è decisamente buona, visto che con una carica, e sfruttando la regolazione automatica della potenza di aspirazione, è possibile raggiungere i 60 minuti di utilizzo dell’aspirapolvere. Roborock ha progettato il nuovo dispositivo prestando attenzione a ogni dettaglio, come l’asta di aggancio dell’aspirapolvere alla base che con i suoi 843 millimetri garantisce un posizionamento perfetto senza richiedere sforzi per il sollevamento. Nella parte superiore del motore è presente uno schermo LED che consente di visualizzare informazioni come la carica residua, la potenza applicata ed eventuali problemi dovuti a inceppamenti.

Una volta posizionato l’aspirapolvere sulla stazione di ricarica, in 10 secondi la polvere verrà raccolta automaticamente, evitando all’utente il fastidio di effettuare manualmente l’operazione. Lo sporco viene convogliato in un sacchetto dalla capacità di 2 litri che secondo il produttore va sostituito ogni due mesi circa. La batteria può essere rimossa, un’ottima notizia in tema di durabilità, con la possibilità di acquistare una seconda batteria per aumentare l’autonomia complessiva.

Buona la dotazione di serie, che oltre alla spazzola motorizzata principale include una minispazzola motorizzata, perfetta per pulire cuscini e materassi, e una spazzola per fessure 2-in-1 per pulire il resto della casa.

Offerta di lancio

Fino al 6 ottobre potrete acquistare Roborock H60 Hub in offerta speciale su Amazon al prezzo di lancio di 359 euro invece di 399 euro. A seguire i link per l’acquisto su Amazon e sullo store ufficiale Roborock.

Informazione Pubblicitaria