Dall’inizio di settembre siamo a conoscenza del fatto che, a partire da mercoledì 1 ottobre, Google andrà a sostituire Assistant con Gemini nei dispositivi Google Home. Da una decina di giorni invece, sappiamo che il team di sviluppo sta mettendo a punto cambiamenti significativi per l’app proprio per prepararsi all’integrazione dell’assistente.

Nelle ultime ore Big G ha rilasciato una nuova versione dell’app per iOS e iPadOS, anticipando i tempi di questa transizione sui dispositivi Apple. Andiamo quindi a scoprire cosa cambia.

L’app di Google Home si aggiorna: arriva una nuova icona

Google sta pian piano sostituendo Google Assistant con Gemini all’interno del proprio ecosistema: dopo Android e Wear OS, in questa fase è il turno di Android Auto, Google TV e soprattutto Google Home, la porzione dell’ecosistema dedicata alla smart home.

Oltre all’avvicendamente tra il vecchio assistente e quello nuovo basato sull’intelligenza artificiale, il colosso di Mountain View sta mettendo a punto un vero e proprio rinnovamento per l’app di Google Home che parte già dal logo.

Con la nuova versione 4.0.54, in distribuzione dalla serata di ieri, il vecchio logo “spigoloso” e con i quattro colori di Google distinti, ha lasciato spazio a un nuovo logo “arrotondato” e caratterizzato da una colorazione gradiente che mixa i quattro colori dei Google, qualcosa di simile a quanto fatto con il logo di Gemini qualche mese fa. Per coloro che aggiornano, questo nuovo logo sarà presente sia nell’icona dell’app che nella schermata di caricamento.

Il logo sfumato (e arrotondato) non è l’unica novità

Come suggeriscono i colleghi di 9to5Google, parallelamente al nuovo logo, il colosso di Mountain View ha sfruttato la nuova versione 4.0.54 dell’app per avviare la distribuzione della nuova interfaccia utente, arricchita dei servigi di Gemini dalla funzionalità Ask Home.

Di seguito vi proponiamo una galleria d’immagini contenente screenshot della nuova interfaccia utente dell’app, rimandandovi alla news pubblicata qualche giorno fa sul nostro portale TuttoAndroid per approfondire su come viene ridisegnata l’app e sulle varie novità che arrivano grazie all’integrazione dell’assistente basato sull’IA.

Per il momento, pare che la nuova interfaccia sia disponibile solo per coloro che fanno parte del programma di anteprima pubblica. Noi non siamo stati così “fortunati”: anche facendo parte del programma di anteprima pubblica, non abbiamo ancora ottenuto la nuova interfaccia utente e le nuove funzionalità.

Come scaricare l’app di Google Home su iPhone (o iPad)

L’app di Google Home è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16.1 (e su tutti gli iPad che eseguono almeno iPadOS 16.1).

Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Google Home nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.

Per accedere al programma di “Anteprima pubblica” di Google Home, non è necessario scaricare una particolare versione dell’app o accedere ad un programma beta dal Google Play Store: basterà, infatti, richiedere un invito all’interno dell’app (Impostazioni > Anteprima pubblica) e attendere che venga accolto (l’utente verrà avvisato tramite una notifica).