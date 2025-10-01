Il mouse NZXT Lift Elite Wireless scende al minimo storico su Amazon con uno sconto del 44% che porta il prezzo da 89,99€ a soli 49,90€. Un’occasione imperdibile per chi cerca un mouse gaming ultra-leggero da appena 57 grammi con tecnologie avanzate come il sensore ottico da 26.000 DPI e il polling rate fino a 8.000 Hz in modalità cablata. La proposta di NZXT punta a conquistare i gamer che non vogliono compromessi tra prestazioni e design minimalista, offrendo caratteristiche da fascia alta a un prezzo finalmente accessibile. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo mouse una scelta interessante per l’utenza gaming più esigente.

⭐ Offerte Prime Day: dal 7 al 11
Offerta -27%
Minimo storico per il mouse NZXT Lift Elite Wireless: ultra-leggero e sensore 26.000 DPI 1

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda

799€ invece di 1099€
Amazon
Offerta
Minimo storico per il mouse NZXT Lift Elite Wireless: ultra-leggero e sensore 26.000 DPI 2

Offerte Bomba!

Solo errori di prezzo o sconti incredibili ma verificati!

Solo le imperdibili
Seguici su Telegram
Offerta -24%
Minimo storico per il mouse NZXT Lift Elite Wireless: ultra-leggero e sensore 26.000 DPI 3

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

Se hai Amazon Prime Studenti, ulteriori 60€ di sconto. Prezzo finale: 889€

949€ invece di 1249€
Amazon
Offerta
Minimo storico per il mouse NZXT Lift Elite Wireless: ultra-leggero e sensore 26.000 DPI 4

Amazon Audible GRATIS 3 mesi

Leggi semplicemente ascoltando: su smartphone, tablet, computer e auto, oltre 70.000 audiolibri

0€ invece di 27,97
Amazon

Specifiche tecniche e prestazioni del mouse NZXT

Il mouse NZXT Lift Elite Wireless si distingue per il suo design simmetrico ottimizzato per destrorsi e per un peso di soli 57 grammi che lo rende estremamente maneggevole durante le sessioni di gioco prolungate. La scocca è realizzata in plastica PBT di qualità con piedini in PTFE per uno scorrimento fluido, mentre i grip micro-dot sui lati garantiscono una presa salda in ogni situazione.

Il cuore pulsante è rappresentato dal sensore ottico PixArt PMW3395 che offre una risoluzione massima di 26.000 DPI regolabile a intervalli di 100 DPI, con un’accelerazione fino a 50G e una velocità di 650 IPS. Gli switch ottici TTC da 60gF garantiscono un tempo di risposta di appena 0,2 millisecondi e una durata stimata di 100 milioni di click, eliminando problemi di doppio click e ritardi.

Una delle caratteristiche più interessanti è il polling rate variabile: 4.000 Hz in modalità wireless e 8.000 Hz quando utilizzato via cavo USB-C. Questi valori, supportati anche da NVIDIA Reflex, assicurano una reattività eccezionale sui monitor ad alta frequenza di aggiornamento. La batteria integrata promette fino a 70 ore di autonomia con polling rate a 1.000 Hz, anche se l’utilizzo intensivo a 4.000 Hz riduce significativamente questo valore.

Il software NZXT CAM permette di personalizzare completamente l’esperienza d’uso con 5 profili salvabili, regolazione dell’altezza di sollevamento (1 o 2 mm), creazione di macro e controllo di tutti i parametri avanzati. I 6 pulsanti programmabili offrono ampia flessibilità, anche se il tasto DPI posizionato sul fondo potrebbe non convincere tutti gli utenti.

Per ulteriori dettagli:

Dettagli dell’offerta Amazon a prezzo minimo

L’NZXT Lift Elite Wireless è disponibile su Amazon nella colorazione nera al prezzo speciale di 49,90€ invece di 89,99€, con un risparmio di 40,09€ pari al 44% di sconto. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo mouse gaming, lanciato sul mercato solo pochi mesi fa.

L’offerta è valida per la versione nera del mouse e include la spedizione gratuita per tutti gli utenti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la consueta affidabilità del servizio clienti e la possibilità di reso gratuito entro 30 giorni. Non sono richiesti coupon o codici sconto aggiuntivi.

La disponibilità è immediata con consegna prevista in 1-2 giorni lavorativi per gli utenti Prime. Il mouse include nella confezione il cavo USB-C PARACORD, il dongle wireless 2.4 GHz, i grip tape opzionali per una presa ancora più salda e la documentazione completa. La garanzia del produttore è di 2 anni e copre tutti i difetti di fabbricazione.

Considerando che il prezzo di listino si aggira normalmente sui 90€ e che la concorrenza offre mouse con caratteristiche simili a cifre ben superiori, questa promozione rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole avvicinarsi al gaming competitivo senza spendere cifre eccessive.

Acquista NZXT Lift Elite Wireless Gaming Mouse su Amazon a 49,90€ invece di 89,99€

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale tutte le promozioni più interessanti, e al canale ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Potrebbe interessarti: