La finlandese Suunto, nota soprattutto per i suoi orologi sportivi e per i suoi computer per immersioni, ha appena ampliato il proprio parco di sportwatch con il lancio di Suunto Vertical 2, nuova generazione di quello che l’azienda definisce come il suo sportwatch più amato.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo dispositivo pensato per le attività outdoor che arriva a praticamente un mese di distanza dall’altra recente novità, ovvero quel Suunto Race 2 lanciato a fine agosto.

Suunto Vertical 2 è ufficiale

Suunto Vertical 2 è un nuovo sportwatch targato Suunto, appena ufficializzato dall’azienda finlandese ma già protagonista di alcune indiscrezioni trapelate nel mese di agosto, che si conifigura come dispositivo perfetto per le attività outdoor più estreme, il compagno ideale per le spedizioni più impegnative e per i viaggi quotidiani. Questa la presentazione dell’azienda:

Fin dalle prime bussole di precisione, la tradizione di Suunto si basa sulla possibiltià di esplorare. Vertical 2 è lì per consentire a una nuova generazione di avventurieri di superare i propri limiti, dalle vette più alte ai viaggi quotidiani che li separano.

Qualità costruttiva, design e display

Suunto Vertical 2 è stato progettato per garantire durata e resistenza in tutti gli scenari che possono presentarsi durante le esplorazioni: arriva in due versioni, con ghiera in acciaio inossidabile o ghiera in titanio, dal design identico tra loro; in entrambi i casi abbiamo cassa in poliammide rinforzata in fibra di vetro, display protetto da cristallo di zaffiro e tre pulsanti fisici sul lato destro (per consentire l’uso anche con i guanti).

Il display circolare è stato aggiornato: sul modello di seconda generazione troviamo un pannello AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel; questo risulta più grande, più definiso e soprattutto più luminoso rispetto al passato, per consentire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole, aspetto fondamentale per dare agli utenti la possibilità di consultare in qualsiasi istante le mappe e le varie metriche monitorate dallo sportwatch.

Nella parte superiore è stata integrata una torcia LED che offre luminosità regolabile, una modalità a luce rossa specifica per la visione notturna e funzionalità di emergenza (modalità SOS e modalità pulsante), fornendo la luce quando è più necessaria.

Funzioni di monitoraggio e navigazione

Suunto Vertical 2 si pone come uno strumento completo che punta a soddisfare anche le esigenze quotidiane in termini di allenamento. Lo sportwatch è dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca riprogettato che migliora lato precisione, supportando al meglio gli allenamenti, le fasi di recupero e il monitoraggio della salute in tutte le condizioni. Lo sportwatch supporta 115 modalità sportive, offre analisi avanzate degli allenamenti ma include anche funzioni smart per l’uso quotidiano.

Come anticipato, però, il dispositivo è pensato principalmente per le attività outdoor e vuole aiutare gli utenti a “mantenere la rotta” grazie a strumenti di navigazione avanzati come le mappe offline dettagliate e gratuite (sia sull’orologio che sullo smartphone associato, tramite l’app Suunto), utili perché includono informazioni come le curve di livello, i sentieri e le caratteristiche del terreno.

Troviamo poi la funzione Climb Guidance, progettata da Suunto per i terreni collinari e montuosi, che fornisce profili altimetrici in temo reale sui sentieri, miglora la navigazione offrendo sezioni di percorso codificate a colori e notifiche anticipate su salite e disscese in arrivo e fornisce informazioni quali pendenza, distanza e variazioni di altitudine.

C’è poi la navigazione Quick Start che permette di modificare il percorso anche in movimento, senza la necessità di interrompere il monitoraggio dell’attività in corso. Troviamo poi gli avvisi meteo e indicazioni sugli orari di alba e tramonto.

Altre funzionalità e caratteristiche dello sportwatch

Suunto ha cercato di conferire a Vertical 2 le stesse doti di autonomia del modello precedente: il nuovo arrivato offre fino a 65 ore di tracciamento GPS nella modalità più accurata, ovvero quella che sfrutta il GPS a doppia banda. In alternativa, nell’utilizzo come smartwatch, l’autonomia schizza fino a 20 giorni.

Troviamo aggiornamenti anche sotto al cofano: nuovo processore e maggiore memoria, unite al supporto offerto da Suunto in termini di aggiornamenti software e funzionalità aggiuntive disponibili tramite SuuntoPlus Store, garantiscono un prodotto sempre completo e aggiornato. Troviamo poi l’integrazione con oltre 300 servizi partner.

Scheda tecnica di Suunto Vertical 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Suunto Vertical 2.

Dimensioni: 49 x 49 x 13,6 mm

x x Peso: 87 grammi

Materiali ghiera: acciaio inossidabile o titanio

o Materiale casa: poliammide rinforzata con fibra di vetro

Protezione fronale: cristallo di zaffiro

Cinturino: 22 mm , silicone

, Resistenza all’acqua: 100 metri

Display: LTPO AMOLED da 1,5″ (466 x 466 pixel)

da (466 x 466 pixel) Memoria interna: 32 GB

Connettività: Bluetooth , GPS (L1+L5)

, (L1+L5) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola digitale , altimetro barometrico , frequenza cardiaca (ottico)

, , , , (ottico) Monitoraggio 24/7: attività (contapassi, calorie bruciate, frequenza cardiaca), sonno (fasi del sonno, HRV, qualità del sonno, frequenza cardiaca media e minima), stress e recupero (risorse giornaliere, stato, HRV)

(contapassi, calorie bruciate, frequenza cardiaca), (fasi del sonno, HRV, qualità del sonno, frequenza cardiaca media e minima), (risorse giornaliere, stato, HRV) Funzioni outdoor: mappe offline , waypoint , PDI , analisi di percorso , ETA , altimetro , meteo

, , , , , , Batteria: Li-Ion con autonomia da 65 ore (con GPS dual-band) a 40 giorni (modalità standby)

Immagini di Suunto Vertical 2

Come anticipato, Suunto Vertical 2 arriva in due differenti versioni. La prima ha una ghiera in acciaio inossidabile ed è disponibile nelle colorazioni Black, Canyon, Pine Green e Arctic Gray. La seconda ha ghiera in titanio ed è disponibile nelle colorazioni Sage e Black.

Versione con cassa in acciaio inossidabile

Versione con cassa in titanio

Disponibilità e prezzo di Suunto Vertical 2

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi di questo nuovo sportwatch. Suunto Vertical 2 è già disponibile all’acquisto in Italia, tramite il sito ufficiale e rivenditori selezionati.

Lo sportwatch arriva sul mercato italiano in due differenti versioni che fanno variare il prezzo di listino: la versione in acciaio inossidabile viene proposta a 599 euro; la versione in titanio viene proposta a 699 euro.

