Suunto, nota azienda finlandese che tra le altre cose realizza orologi sportivi e computer per immersioni, dovrebbe presto annunciare due nuovi sportwatch chiamati Suunto Race 2 e Suunto Vertical 2.

Nuove indiscrezioni sui due dispositivi giungono a poco più di una settimana da una sorta di teaser promosso dalla casa madre, che invitava gli utenti a testare un dispositivo inedito durante l’evento Ultra-Trail du Mont-Blanc di quest’anno, e ci permettono di scoprire le fattezze e una nuova tecnologia per la sensoristica a bordo. Scopriamo tutti i dettagli.

Suunto Race 2 e Vertical 2 stanno arrivando

Suunto Race 2 e Suunto Vertical 2 sono due sportwatch che l’azienda dovrebbe lanciare a breve: addirittura, al netto del teaser di cui abbiamo parlato in apertura, i due dispositivi sono stati avvistati nell’app ufficiale di Suunto salvo poi essere ritirati, sintomo che si trattasse di un errore. Successivamente, il Race 2 è apparso nel catalogo di un rivenditore norvegese che suggeriva un lancio a metà agosto e un prezzo di listino di circa 600 euro.

Nelle ultime ore, grazie al portale specializzato Gadgets & Wearables, veniamo a conoscenza di molti altri dettagli sui due sportwatch, prelevati direttamente dai documenti normativi: ad essi sono allegate alcune immagini che rivelano il design effettivo dei due sportwatch e ci permettono di scoprire altre curiosità.

Suunto Race 2

Partiamo da Suunto Race 2 che mantiene il design tipico e “robusto” degli sportwatch dell’azienda ma si presenta con un profilo più compatto. Dalle immagini apprezziamo la presenza di più cinturini diversi (due tipologie, sei finiture in tutto) che daranno ampie possibilità di personalizzazione. Non abbiamo info su materiali, batteria e display.

Suunto Vertical 2

Anche di Suunto Vertical 2 possiamo dire le stesse cose dal punto di vista del design: è chiaramente uno sportwatch targato Suunto ma questo modello risulta più grande e “complesso” rispetto all’altro di cui abbiamo parlato poco sopra. Purtroppo in questo caso abbiamo modo di scoprire il solo cinturino verde. Sappiamo però che la cassa è in acciaio inossidabile. Non abbiamo info su batteria e display.

Novità sul fronte dell’hardware

Dal punto di vista dell’hardware, i due sportwatch dovrebbero godere di tante novità, già a partire dal sensore ottico della frequenza cardiaca: dalle immagini, il modulo sembra riprogettato, probabilmente con l’obiettivo di migliorare la precisione durante le attività intense o in condizioni difficili.

Dalla documentazione emerge la presenza di un nuovo SoC, il chip Ambiq Apollo 510 (basato su architettura Cortex-M55) più efficiente (dal punto di vista energetico) e più potente (probabilmente in grado di abilitare nuove funzionalità più avanzate) rispetto ai chip utilizzati finora sui modelli targati Suunto.

Con Suunto Race 2 e Vertical 2 cambia anche la tecnologia di ricarica ma questo è un po’ qualcosa di abitudinario per l’azienda finlandese che, generazione dopo generazione, porta avanti un processo di perfezionamento del meccanismo: cambia il fattore di forma ma non sappiamo se i benefici si esauriscano sull’ergonomia o se investano anche proprio la velocità di ricarica.

Quando arriveranno Suunto Race 2 e Suunto Vertical 2?

Suunto Race 2 e Vertical 2 dovrebbero già arrivare entro la fine del mese di agosto e porsi come strumenti premium per gli atleti professionisti che necessitano di un compagno che metta a disposizione resistenza, precisione e grande autonomia.

Dal punto di vista dei prezzi, l’unica indicazione è quella di cui abbiamo parlato prima: Race 2 è apparso sul portale di un rivenditore norvegese a circa 600 euro (prezzo piuttosto alto rispetto a quello del predecessore anche se non abbiamo dettagli sulla configurazione); considerando che Vertical 2 dovrebbe posizionarsi un gradino più in alto, il suo prezzo sarà quasi sicuramente più alto.

Per contesto, Suunto Race è disponibile in Italia a partire da 349 euro nella versione da 45 mm e a partire da 399 euro nella versione da 49 mm. Suunto Vertical, invece, è disponibile in Italia a partire da 499 euro nella versione con cassa in acciaio inossidabile.