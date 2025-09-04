È stato Steven Yang, CEO di Anker, a salire oggi sul palco di Dream Stage a Berlino, dove in questi giorni si sta svolgendo l’edizione 202r5 di IFA, per presentare la visione del brand, tracciando una nuova rotta. Sono coinvolti e tre marchi principali del gruppo, vale a dire Anker, Eufy e Soundcore, le cui novità sono basate soprattutto su una IA avanzata e sulla robotica.

I principi che animano la visione di Anker sono sostanzialmente tre:

scomposizione dei problemi per trovare nuove strade che altri player hanno trascurato

offrire standard più alti e duraturi, senza accontentarsi dei risultati facili

creare valore in modo sostenibile ed equo, condividendo il successo.

Su questa base sono nati i prodotti che sono stati mostrati a IFA, alcuni dei quali però arriveranno realmente sul mercato solo nel corso dei prossimi mesi.

Le novità eufy da IFA 2025

Il marchio Eufy, dedicato principalmente alle pulizie e alla sicurezza, è stato protagonista con numerose novità. EufyMake UV E1 è la prima stampante UV per la casa, protagonista di una campagna di grande successo su Kickstarter, dove ha raccolto ben 46 milioni di dollari grazie a oltre 17.000 sostenitori. I nuovi strumenti basati su intelligenza artificiale permettono di trasformare schizzi, foto e testi in design testurizzati su pelle, legno e metallo. La vedremo sul mercato a dicembre 2025 a partire da 2.499 euro.

Grandi novità anche nel settore delle pulizie, con Omni S2, dotato di tecnologie HydroJet e AeroTurbo che garantiscono una aspirazione potente anche sui tappeti senza alcun intasamento, e il lavaggio con pressione costante dei panni per rimuovere anche le macchie più ostinate. Lo vedremo a fine anno in Europa a un prezzo che non è ancora stato reso noto.

Dovremo invece aspettare la prima metà del prossimo anno per vedere Eufy Marswalker, il trasportatore in grado di salire le scale e pensato per interagire proprio con S2 e consentirgli di pulire a fondo anche abitazioni disposte su più livelli senza dover spostare il robottino a mano.

Chiudiamo la sezione dedicata a Eufy con AI Core, il primo agente IA domestico basato su un modello di grandi dimensioni, sviluppato per rilevare e anticipare oltre 100 possibili situazioni in casa, dalla consegna di un pacco fino allo sconosciuto che si avvicina alla porta. La nuova soluzione fornisce risposte in meno di tre secondi, suggerendo le azioni da compiere per mettere la casa in sicurezza.

EufyCam S4 è invece la prima videocamera ibrida fai-da-te, che unisce un obiettivo fisso con risoluzione 4K a due lenti pan-tilt-zoom in grado di riconoscere i dettagli del volto fino a 15 metri di distanza. La nuova telecamera è già in vendita al prezzo di listino di 299 euro.

IA per il sonno, le idee e l’home theater con Soundcore

Delle nuove cuffie Soundcore Sleep A30 vi abbiamo già parlato nella nostra recensione completa, ma in fiera è stato mostrato anche Soundcore AI Voice Recorder, un dispositivo indossabile grande quanto una moneta, capace di trasformare le conversazioni in testi con una precisione che raggiunge il 97% e con il supporto a oltre 100 lingue. per vederlo in commercio dovremo attendere la fine di quest’anno.

La linea di proiettori Nebula andrà invece a confluire nella famiglia Soundcore, a partire da Soundcore Nebula X1 Pro, la prima stazione mobile per l’home theater al mondo. Dispone di un motore ottico laser triplo con risoluzione 4K, Dolby vision e Dolby Atmos, a cui si aggiungono altoparlanti wireless rimovibili e subwoofer amplificati, così da offrire un’esperienza di utilizzo decisamente completa.

Il nuovo sistema sbarcherà su Kickstarter dal 23 settembre per arrivare sul mercato nei mesi successivi.

Novità per la ricarica, anche solare, targata Anker

La Prime Series di Anker si aggiorna andando a integrare AnkerSense View, un display intelligente che mostra la velocità di ricarica e la temperatura del dispositivo in tempo reale. Prime 160W è un carica batterie multiporta da 160 watt, il più compatto al mondo, mentre Prime 300W è un power bank con energia sufficiente per ricaricare due notebook e uno smartphone contemporaneamente.

Prime Wireless Charging Station è la prima soluzione al mondo con supporto alla tecnologia Qi2 a 25 watt, con raffreddamento attivo e schermo integrato. E Prime Docking Station è una stazione di ricarica con supporto per tre schermi e uscita 8K.

Chiudiamo quest’ampia carrellata con Anker SOLIX Solarbank Multisystem, un sistema modulare che permette di unire fino a quattro unità tramite un PowerDock, raggiungendo una potenza massima in ingresso con pannelli solari di 14 kW e una potenza in uscita di 4,8 kW. Il risparmio stimato in bolletta si aggira attorno all’80% e l’investimento si ripaga in appena 4 anni.

L’installazione utilizza un approccio fai-da-te, scelta che permette di risparmiare circa l’85% dei costi, aggiungendo doppie prese per la ricarica dei veicoli elettrici. A completare la proposta ci pensa V1 Smart EV Charger, il primo al mondo a utilizzare la tecnologia IntelliGesture che combina l’energia solare in eccesso con le tariffe in tempo reale, al fine di massimizzare il risparmio per l’utente. Queste due novità sono al momento disponibili in Germania, rispettivamente a 1.898 euro e 499 euro. Al momento non ci sono date per la commercializzazione nel nostro Paese.