Manca sempre meno all’arrivo della Festa delle Offerte Prime di Amazon: l’iniziativa partirà tra poco più di due settimane, ma in queste ore possiamo fornire qualche anticipazione lato Dreame. Il noto brand ha infatti svelato alcune delle sue offerte previste sia su Amazon sia sul sito ufficiale nei prossimi giorni. Andiamo a scoprirle insieme.

Le offerte Dreame anticipano la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Con un po’ di anticipo sulla Festa delle Offerte Prime di Amazon, Dreame ha già iniziato a svelare la sua campagna di promozioni, che consente di ottenere fino a 800 euro di sconto sui dispositivi intelligenti per la cura della casa, progettati per semplificare la vita di tutti i giorni. Mentre si cerca di rientrare nel “caos” della routine quotidiana, l’ultima cosa a cui si potrebbe pensare è mantenere la casa in ordine e pulita, e Dreame prova a fornire le sue soluzioni.

Le offerte Dreame si suddividono in due parti: alcune sono valide dal 25 settembre, altre dal 2 ottobre 2025. Scopriamole tutte.

Le offerte Dreame valide dal 25 settembre 2025

La prima offerta firmata Dreame valida da giovedì 25 settembre tocca Dreame L50 Pro Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti che vanta una potenza di aspirazione di 19.500 Pa, la tecnologia Dual Flex Arm, il sistema EasyLeap e un avanzato PowerDock all-in-one. Con HyperStream Detangling DuoBrush, elimina i capelli aggrovigliati grazie a condotti d’aria specializzati e a doppie spazzole che ruotano in direzione opposta, riducendo le esigenze di manutenzione e migliorando l’efficienza a lungo termine.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 1299 euro, ma dal 25 settembre potrete acquistare L50 Pro Ultra in offerta a 849 euro, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

In offerta da giovedì anche Dreame H15 Pro, il primo aspirapolvere lavapavimenti del marchio ad “abbattere” la barriera dei 2 cm di distanza dai bordi. Offre una potenza di aspirazione fino a 21.000 e il braccio robotico AI DescendReach, grazie al quale può passare a 0 cm di distanza dai bordi, così da aspirare tutti i residui ed eliminare la necessità di eseguire operazioni di pulizia manuale successivamente. Può reclinarsi completamente fino a 180°.

Attraverso l’offerta valida nei prossimi giorni, potrete acquistare H15 Pro a 407 euro invece di 599, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

Restando sulle scope elettriche, viene coinvolto nella promozione pure Dreame Z30 Cordless Stick Vacuum: nonostante si tratti di un prodotto senza fili, promette potenza e innovazione, oltre a praticità. Propone una potente aspirazione da 310 AW e il rivoluzionario TurboMotor da 150.000 giri/min, che assicura una pulizia più profonda su ogni superficie. Mette a disposizione anche un filtro HEPA H14 che cattura il 99,99% delle particelle, una modalità automatica che regola la potenza in base allo sporco per ottimizzare i consumi e una base di svuotamento automatico.

Il prezzo di Z30 Cordless Stick Vacuum scenderà da 499 euro a 329 euro a partire dal 25 settembre, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

In promozione troviamo poi Dreame Airstyle Pro, asciugacapelli e arricciacapelli con 7 accessori magnetici intercambiabili per lo styling. Il motore da 110.000 giri al minuto garantisce un’asciugatura rapida, un’arricciatura precisa e una volumizzazione del capello, riducendo al minimo i danni causati dal calore. Grazie al suo sensore NTC da 300 volte al secondo, offre un controllo preciso per mantenere una temperatura stabile, salvaguardando morbidezza e lucentezza dei capelli.

Dal 25 settembre, AirStyle Pro sarà proposto a 229 euro invece di 349.

Sempre dalla stessa data troveremo infine le offerte riguardanti Dreame R20 (229 euro invece di 279), Dreame D20 Pro Plus (293 euro invece di 349) e Dreame L40 Ultra AE (540 euro invece di 699).

Le offerte Dreame valide dal 2 ottobre 2025

Dalla settimana successiva, Dreame proporrà ulteriori offerte sulla sua gamma di prodotti per la smart home. Si partirà da Dreame X40 Ultra Complete, un avanzato robot aspirapolvere con sensori intelligenti per una pulizia mirata adatta a ogni tipo di superficie. Mette a disposizione una spazzola laterale sollevabile che si muove di oltre 10 mm verso l’alto e verso il basso in sincronia con i moci e la spazzola principale, per separare in modo efficiente la pulizia a secco e quella con acqua. La tecnologia MopExtend RooSwing permette poi di rimuovere lo sporco sotto i mobili bassi e in profondità negli angoli, per una pulizia ancora più completa.

X40 Ultra Complete sarà in offerta dal 2 ottobre a 699 euro invece di 999, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Sconto consistente pure per Dreame H14 Pro, aspirapolvere e lavapavimenti in grado di utilizzare acqua calda a 60°C per rimuovere lo sporco senza necessità di strofinare manualmente. Durante la pulizia con acqua calda, il rullo della spazzola ruota in doppia direzione, mentre il raschietto elimina efficacemente tutti i capelli, garantendo una pulizia completa. Offre poi due modalità di asciugatura, quella ad alta velocità che asciuga la spazzola in soli 5 minuti e quella silenziosa che opera a 50,6 dBA, e richiede circa 1 ora, garantendo un’asciugatura delicata e completa mantenendo un ambiente sereno.

H14 Pro sarà in offerta dal 2 ottobre a 349 euro invece di 499, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Non solo pulizie, anche nella seconda ondata di offerte: in promozione c’è Dreame Glory Mix, asciugacapelli che semplifica il processo di asciugatura grazie alle bocchette magnetiche intercambiabili pensate per diversi tipi di capelli ed esigenze (tra cui una bocchetta lisciante, un diffusore e una bocchetta per il profumo). L’anello profumato esalta l’esperienza di asciugatura infondendo una fragranza che dura fino ad 8 ore.

Glory Mix sarà proposto dal 2 ottobre in sconto a 89 euro invece di 129, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Dal 2 all’8 ottobre saranno infine disponibili le offerte sul tagliaerba Dreame A1 Pro (999 euro invece di 1599) e sugli asciugacapelli Dreame Pocket Neo (79 euro invece di 129) e Dreame Gleam (45 euro invece di 59).

Avete già adocchiato l’offerta che fa per voi? Potete già iniziare a mettere il prodotto scelto nel carrello in attesa dell’attivazione dello sconto.