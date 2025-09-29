Una fotocamera da 48 MP e un display OLED ProMotion a 120 Hz sono caratteristiche che solitamente si pagano a caro prezzo nel mondo Apple. Oggi, però, una particolare offerta su eBay rende accessibile un dispositivo con queste specifiche a una cifra decisamente più interessante. Parliamo del modello indicato come Apple iPhone Air da 256 GB, protagonista di un doppio ribasso su ebay che, grazie a un coupon, porta il prezzo finale a un livello davvero competitivo. Un’opportunità da non sottovalutare per chi cerca prestazioni di alto livello senza voler raggiungere le cifre dei modelli più recenti al loro prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini della promozione.

Scheda tecnica di Apple iPhone Air: display a 120Hz e fotocamera da 48MP

Le specifiche tecniche di questo iPhone Air parlano chiaro e lo posizionano direttamente nel segmento dei top di gamma. Il punto di forza è senza dubbio il comparto hardware, che offre un’esperienza utente di altissimo profilo. La sostanza, in questo caso, è decisamente più importante della forma.

Il pannello è un superbo display OLED da 6,5 pollici, una dimensione generosa che garantisce un’ottima fruizione di contenuti multimediali. La vera differenza, però, la fa la tecnologia ProMotion con refresh rate a 120 Hz. Questa caratteristica assicura una fluidità eccezionale nello scorrimento delle pagine, nelle animazioni del sistema operativo e durante le sessioni di gioco, offrendo una reattività visiva che si percepisce fin dal primo utilizzo.

Altrettanto impressionante è il comparto fotografico. Il sensore principale da 48 MP rappresenta un salto qualitativo notevole, permettendo di catturare immagini con un livello di dettaglio elevatissimo e garantendo performance eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo tipo di sensore è tipico dei modelli Pro di Apple, a conferma della natura premium del dispositivo in offerta. A completare il quadro c’è una memoria interna da 256 GB, un taglio che permette di archiviare migliaia di foto, ore di video e un gran numero di applicazioni senza doversi preoccupare dello spazio residuo. Il tutto è racchiuso in un’elegante scocca color Space Black.

L’offerta su eBay: doppio sconto da non perdere

Questa promozione su eBay è particolarmente vantaggiosa perché combina un ribasso di prezzo con un coupon aggiuntivo. Il prezzo di listino di riferimento per un dispositivo con queste caratteristiche si attesta sui 1.239 €, ma attualmente è proposto sullo store a 1.161 €.

Il vero affare, però, si concretizza applicando il codice sconto in fase di pagamento. Utilizzando il coupon SETTEMBRE25, si ottiene un ulteriore sconto di 50 €, portando il prezzo finale a soli 1.111 €. Si tratta di un risparmio complessivo di ben 128 € rispetto al prezzo di listino, un’occasione notevole per mettere le mani su un terminale con specifiche da vero top di gamma Apple. L’offerta è soggetta alla disponibilità del coupon e alle scorte del venditore, pertanto è consigliabile agire in fretta per non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

