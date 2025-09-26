Samsung continua ad arricchire SmartThings, la sua piattaforma dedicata alla smart home, puntando alla transizione in un ecosistema capace di andare oltre la semplice gestione degli elettrodomestici.

Con le ultime novità annunciate, SmartThings introduce funzioni che avvicinano la piattaforma a uno strumento di sicurezza personale e di connessione con l’auto.

SmartThings verso un ecosistema sempre più completo

Negli ultimi anni, SmartThings è diventata una delle piattaforme più diffuse per la gestione dei dispositivi connessi, grazie all’integrazione con smartphone, TV, elettrodomestici e perfino prodotti di terze parti.

Oggi Samsung ha deciso di fare un passo in più introducendo due nuove funzionalità, SmartThings Safe e SmartThings Home To Car, oltre a miglioramenti significativi in due aree già esistenti, ovvero Home Life e l’assistenza clienti integrata.

L’intento di Samsung è quello di rendere la piattaforma un punto di riferimento non solo per la gestione della casa, ma anche per la vita quotidiana in senso più generale.

SmartThings Safe: la sicurezza a portata di tocco

Tra le novità più interessanti spicca SmartThings Safe, un sistema pensato per garantire protezione e tranquillità in caso di emergenza.

La funzione si attiva tramite un pulsante dedicato nell’app, che può essere anche posizionato direttamente sulla schermata principale del telefono, e invia immediatamente la posizione in tempo reale e un segnale di allarme ai membri della famiglia.

La notifica arriva non solo sugli smartphone, ma anche su tablet, TV e persino frigoriferi Family Hub, ampliando la copertura e rendendo più probabile una risposta tempestiva.

Questo strumento trasforma SmartThings in qualcosa di più di una semplice piattaforma per la smart home, diventando un alleato concreto per la sicurezza personale e familiare.

SmartThings Home To Car: la casa incontra l’automotive

Un’altra novità di rilievo è SmartThings Home To Car, sviluppata in collaborazione con Hyundai e Kia. Grazie a questa integrazione, l’app permette di monitorare e controllare vari aspetti della propria automobile: dal blocco delle portiere all’accensione del motore, fino alla gestione dell’aria condizionata e della ricarica elettrica.

La funzione ooffre anche la possibilità di creare routine automatizzate che collegano la casa all’auto.

Per esempio, chiudendo la porta di casa, si può impostare l’accensione automatica del motore e del climatizzatore dell’auto, così da trovare l’abitacolo già pronto. Viceversa, un altro scenario può essere quello in cui si chiude l’auto e si può attivare luci e aria condizionata di casa in tempo per il rientro.

Home Life abbraccia nuove automazioni

Lanciata a giugno, la funzione Home Life si arricchisce ora di automazioni più sofisticate. Basandosi sulle caratteristiche della casa, sui dispositivi collegati e sugli interessi dell’utente, la piattaforma è in grado di suggerire nuove azioni contestuali.

Un esempio pratico suggerito da Samsung è l’attivazione automatica della cappa aspirante quando viene acceso il piano cottura, o la regolazione delle luci in base all’orario e alle abitudini di chi vive in casa.

Anche qui l’obiettivo è rendere la casa un sistema sempre più proattivo, che non si limita a reagire ai comandi ma impara a prevedere le necessità quotidiane e agire di conseguenza, in autonomia.

Assistenza clienti integrata

Samsung ha inoltre potenziato il supporto post-vendita con nuove opzioni direttamente in SmartThings. Gli utenti che possiedono dispositivi Samsung possono ora collegarli al sito ufficiale e richiedere assistenza o riparazioni senza dover passare da canali esterni.

Un’altra novità utile è la possibilità di consultare la cronologia delle riparazioni per avere sotto controllo lo storico degli interventi effettuati, semplificando la gestione dell’assistenza tecnica e migliorando la trasparenza del servizio.

Queste novità vanno lette all’interno di una strategia più ampia di Samsung, che punta a fare di SmartThings il cuore dell’ecosistema domestico connesso.

L’azienda ha già esteso le funzioni della piattaforma a elettrodomestici, TV e wearable, e ora si muove verso la mobilità e la sicurezza personale.

La collaborazione con Hyundai e Kia, in particolare, suggerisce che in futuro vedremo un’integrazione sempre più stretta tra l’esperienza domestica e quella automobilistica, con la possibilità di controllare casa e auto in maniera uniforme e sincronizzata.

In conclusione, possiamo affermare che queste novità introdotte da Samsung dimostrano come la smart home stia evolvendo verso un concetto di ecosistema che va oltre le mura di casa ma punta a espandersi al di fuori di queste, verso l’automobile e l’assistenza clienti.