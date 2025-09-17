Il team di sviluppatori di Sony ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per PlayStation 5 che aggiungerà una nuova funzionalità che consente di associare i controller wireless DualSense e i controller wireless DualSense Edge a più dispositivi contemporaneamente.

L’idea del colosso nipponico è quella di rendere più semplice il passaggio da un dispositivo all’altro senza la necessità di effettuare l’associazione ogni volta (così come avveniva fino a questo momento).

Le novità dell’update per PlayStation 5

Stando a quanto viene spiegato da Sony, adesso gli utenti potranno registrare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da un dispositivo all’altro direttamente dal controller (per esempio, potranno prendere il controller usato con la PlayStation 5 e connetterlo a un PC per giocare su PC oppure connetterlo a uno smartphone).

Ecco come associare il controller a più dispositivi (è necessario scollegarlo dal cavo USB):

Assicurati che la barra luminosa e la spia giocatore sul controller siano spente. Se sono accese, tieni premuto il tasto PS fino a che non si spengono. Tieni premuto uno dei tasti azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato) e il tasto PS per almeno 5 secondi. La barra luminosa e la spia giocatore lampeggiano due volte. Attiva il Bluetooth sul dispositivo e seleziona l’opzione per aggiungere dispositivi Bluetooth. Il dispositivo rileva i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Seleziona il controller dai dispositivi rilevati. La barra luminosa si accende e la spia giocatore lampeggia in base al numero di slot.

Una volta che un dispositivo è stato registrato sul controller, è possibile passare da un device all’altro premendo il tasto PS e i tasti azione corrispondenti a uno slot.

Inoltre, con questo aggiornamento viene introdotta una nuova opzione nel menu delle impostazioni chiamata Risparmio energetico: se viene attivata, i giochi per PlayStation 5 supportati limiteranno le prestazioni e ridurranno il consumo energetico.

Il team di Sony precisa che gli aggiornamenti futuri per giochi come Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls e Ghost of Yōtei includeranno il supporto dell’opzione Risparmio energetico. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina di supporto dedicata.