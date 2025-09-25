Sapphire è un’azienda che solitamente associamo alle schede video a marchio Radeon, tuttavia la partnership con AMD non si ferma alle sole GPU, allargandosi anche alle schede madri consumer. Per chi non lo sapesse, il produttore è attivo da molto tempo in questo segmento di mercato, ambito dove ha presentato spesso novità interessanti, l’ultima in ordine di arrivo è la Sapphire Nitro+ B850A WiFi 7 per piattaforma AMD AM5.

Vediamo insieme come è fatta, tenendo sempre a mente che si inserirà in un segmento molto battuto, ovvero la fascia media o medio-alta (a seconda dei punti di vista).

Sapphire Nitro+ B850A WiFi 7: scheda madre completa e curata

Guardando alla nuova Sapphire Nitro+ B850A WiFi 7 ci rendiamo subito conto che il produttore mira ad accaparrarsi i favori dell’utenza più esigente, non solo in fatto di prestazioni ma anche se guardiamo alla qualità costruttiva e alla dotazione onboard.

La scheda madre è basata sul chipset AMD B850, ovvero la proposta di fascia media AMD per i modelli di processori più recenti con socket AM5 (vedi Ryzen 9000). Nonostante questo Sapphire ha curato tutti i dettagli, partendo da un design curato e originale che si sposa alla perfezione col sistema di dissipazione esteso a zona socket e reparto SSD (M.2).

A bordo troviamo infatti un massicio heatsink sul VRM che si estende al pannello I/O, design che viene ripreso per i dissipatori dei drive M.2 e il chipset, ulteriormente ottimizzato con un doppio strato dissipante che ha anche il compito di proteggerlo.

Se parliamo di hardware invece, oltre a supportare tutti i processori AMD su socket AM5, la scheda Sapphire vanta un Power Stage a 12+1+1 fasi, abbinate a componentistica di qualità premium e un doppio connettore EPS 12V per le CPU più energivore.

Accanto al socket trovano posto quattro slot DDR5 che supportano moduli fino a una velocità di 8.000 MT/s (max 192 GB), anche oltre se guardiamo all’overclock. Gli slot di espansione non sono da meno: avremo a disposizione tre PCI-E di cui il primo PCI-E Gen 5 x16, abbinati a tre slot M.2: il primo può ospitare i nuovi modelli Gen 5.0, mentre gli altri due (sempre ben dissipati) si fermano allo standard Gen 4.0.

Ben dotato il pannello I/O, con shield pre-installato, con output video HDMI/Display Port, sette porte USB (una USB-C), audio surround a 8 canali e WiFi 7 abbinato a una LAN 2.5G. Se vi state chiedendo quanto costa, possiamo dirvi che il prezzo si attesta poco sotto quota 200 euro; la scheda dovrebbe essere disponibile presto anche su Amazon.

Scheda tecnica Sapphire Nitro+ B850A WiFi 7