Gli orologi digitali Casio, in particolare modelli iconici come l’F-91W e l’A158W, sono simboli di minimalismo funzionale, accessibilità e robustezza, ma sono rimasti invariati per decenni.

Una startup chiamata Ollee ha deciso di rinnovarli in chiave moderna. Nasce così Ollee Watch One, un kit di aggiornamento che dona una nuova vita ai vecchi Casio, aggiungendo Bluetooth, contapassi, sensori, giochi e funzioni smart senza compromettere lo stile retrò originale.

Cosa include l’aggiornamento a Ollee Watch One e quali funzioni abilita

Il cuore dell’operazione è un nuovo circuito stampato (mainboard) progettato su misura per adattarsi perfettamente all’interno della cassa di alcuni modelli Casio.

È compatibile con sei modelli tra cui F-91W, A158W, A159W, W-59, F-84W e A171W.

L’installazione è completamente fai-da-te, senza saldature e senza necessità di competenze elettroniche avanzate, servono solo un cacciavite e del tempo libero.

Una volta installato, il nuovo mainboard sostituisce quello originale, portando con sé una serie di funzionalità moderne:

Bluetooth Low Energy , per collegarsi a un’app dedicata su iOS e Android;

, per collegarsi a un’app dedicata su iOS e Android; Contapassi , grazie all’integrazione di un accelerometro;

, grazie all’integrazione di un accelerometro; Sensore di temperatura ;

; Retroilluminazione LED colorata , personalizzabile o utilizzabile come torcia;

, personalizzabile o utilizzabile come torcia; Orario mondiale e preset timer;

e preset timer; Audio buzzer migliorato, per notifiche e feedback sonori.

L’interfaccia resta fedele allo stile vintage Casio, con schermo a segmenti e pulsanti fisici, ma tutto avviene su un hardware aggiornato e connesso.

Tra le funzioni più apprezzate, secondo chi ha già provato il kit, c’è la possibilità di impostare automaticamente l’orario tramite app, sincronizzandolo in base alla posizione geografica.

Inoltre, grazie all’accelerometro, il Casio aggiornato con Ollee Watch One è in grado di monitorare i passi giornalieri.

I dati vengono trasmessi via Bluetooth all’app mobile, dove l’utente può impostare obiettivi, visualizzare le statistiche e ricevere notifiche sonore di completamento tramite un audio di notifica integrato.

Giochi retrò e batteria che dura quasi un anno

Il nuovo circuito consente anche di accedere a giochi semplici, pensati per essere compatibili con lo schermo a segmenti. Tra questi spiccano Ping, una variante di Pong dove si controlla una racchetta che tiene in aria una pallina, e Blackjack, in versione ultra semplificata.

La durata della batteria resta sorprendentemente buona: da 7 anni del Casio F91W originale, si passa a circa 10 mesi di autonomia con una batteria CR2016 standard.

Due varianti disponibili

Ollee Watch One è attualmente disponibile in due versioni:

Kit DIY (solo la scheda elettronica, da installare nell’orologio Casio che già possiedi): 54,99 dollari ;

(solo la scheda elettronica, da installare nell’orologio Casio che già possiedi): ; Orologio completo preinstallato (Casio F-91W-1 o A158W-1 già aggiornato con la scheda Ollee): 99,99 dollari.

Tuttavia, la versione preinstallata risulta già esaurita sul sito ufficiale dell’azienda, a conferma del forte interesse per il progetto.

Gli utenti più intraprendenti possono comunque acquistare il kit separato e cimentarsi nell’upgrade: bastano sei viti, un paio di clip e un po’ di attenzione.

Ollee non è solo un kit hardware, ma vuole essere un punto di partenza per una nuova comunità di appassionati di retro-tech. Sul sito ufficiale e nei forum specializzati, molti utenti condividono modifiche estetiche, nuovi cinturini, idee per giochi compatibili e suggerimenti su come espandere ulteriormente le funzionalità.

L’azienda ha già anticipato che in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti firmware, nuove watch face e funzioni extra, compatibili con la scheda attuale.