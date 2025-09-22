BenQ, azienda che non necessita di presentazioni quando parliamo di monitor ad alte prestazioni, ha annunciato nuovi modelli che ampliamo la gamma di prodotti MOBIUZ, una delle più ricercate se parliamo di monitor da gaming.

La nuova generazione di display BenQ MOBIUZ mira a offrire un’esperienza utente senza compromessi, non solo per quanto concerne le prestazioni velocistiche, ma anche per qualità e affidabilità delle immagini riprodotte.

Per fare questo, l’azienda punta tutto sulla tecnologia QD-OLED, attualmente il nuovo punto di riferimento nel settore anche per molte aziende concorrenti. Il produttore annuncia un totale di tre monitor, MOBIUZ EX271UZ, EX271QZ ed EX321UZ OLED, vediamoli insieme nel dettaglio, anticipandovi che c’è un nuovo modello con frequenza di aggiornamento fino a 500 hertz.

BenQ MOBIUZ OLED: un nuovo riferimento per prestazioni e qualità

Iniziamo subito dicendo che BenQ presenta due monitor Quad-HD e un monitor 4K; nel dettaglio, MOBIUZ EX271UZ ed EX321UZ OLED sposano rispettivamente una risoluzione 2K e 4K con refresh a 240 hertz, mentre il più interessante è di sicuro il MOBIUZ EX271QZ che garantisce una frequenza di aggiornamento fino a 500 hertz con una risoluzione 2560×1440 pixel.

Oltre ad alcuni aggiustamenti sul design, decisamente più moderno e compatto (il che non guasta), la vera novità è l’implementazione della tecnologia QD-OLED che, non solo garantisce neri profondi e una qualità impeccabile, ma permette di abbattere notevolmente i tempo di risposta fino a 0,03 millisecondi.

Al pari di altri modelli BenQ, c’è un’estrema cura per la qualità e l’affidabilità delle immagini; i nuovi monitor MOBIUZ OLED offrono per questo una copertura DCI-P3 del 99% con un DeltaE<2 e ovviamente una meticolosa calibrazione di fabbrica.

Viste le prestazioni, non sorprende che a bordo siano presenti tecnologie come FreeSync Premium Pro (c’è la certificazione HDR400), senza omettere tutte le funzionalità proprietarie ideate e sviluppate dal produttore per soddisfare al meglio gli utenti più esigenti.

Tra queste segnaliamo ad esempio Spectral Color Refinement, utile in quanto elimina le bande visibili per una gradazione cromatica uniforme, oppure High Pixel Contrast, pensato per regolare dinamicamente luci e ombre pixel per pixel; a queste si aggiungono veri e propri strumenti di regolazione come Light Tuner e Color Vibrance, utili secondo l’azienda anche per i gamer che vogliono personalizzare al massimo la propria esperienza ludica.

Ma non è tutto, c’è il software proprietario Color Shuttle e la nuova Smart Game Art, sostanzialmente un modello AI che si adatta automaticamente a oltre 120 profili di grafica di gioco AAA. La dotazione di questi monitor è a dir poco impeccabile, non solo per la presenza di Display Port 1.4 (e 2.1), HDMI 2.1 e USB-C con ricarica a 90 watt, ma anche per l’integrazione di uno switch KVM che ci aiuta nella produttività.

Quando arrivano e quanto costano i nuovi monitor BenQ MOBIUZ OLED

Se i nuovi monitor BenQ hanno suscitato il vostro interesse, frenate l’entusiasmo perché la disponibilità è abbastanza lontana in quanto si parla di inizio dicembre (2026 inoltrato in Europa). A seguire i dettagli: