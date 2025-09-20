Dopo mesi dal lancio, il mouse Corsair M75 WIRELESS RGB crolla al suo minimo storico assoluto su Amazon. Un mouse da gioco di fascia alta che diventa accessibile a tutti grazie a uno sconto che supera il 50% sul prezzo di listino. Un’occasione irripetibile per chi cerca prestazioni, personalizzazione e versatilità senza compromessi, portando a casa una periferica pensata per i gamer più esigenti a un costo da fascia media. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Corsair M75 wireless: precisione, leggerezza e personalizzazione

Il mouse Corsair M75 WIRELESS RGB si distingue per un design simmetrico e ambidestro che, unito a un peso di soli 89 grammi, garantisce comfort e agilità anche durante le sessioni di gioco più prolungate. La vera marcia in più è la sua versatilità: i pulsanti laterali magnetici sono intercambiabili, permettendo di adattare la configurazione sia ai giocatori destrimani che mancini, o di rimuoverli completamente per una presa più pulita.

Sotto la scocca batte un cuore da vero top di gamma. Il sensore ottico da 26.000 DPI assicura una precisione chirurgica, mentre i pulsanti Corsair Quickstrike offrono un’attuazione istantanea e a zero gap, fondamentale nei giochi FPS più competitivi. La connettività è un altro punto di forza, grazie alla tripla modalità:

Wireless 2.4GHz SLIPSTREAM per una latenza ultra-bassa.

per una latenza ultra-bassa. Bluetooth per la massima compatibilità con diversi dispositivi.

per la massima compatibilità con diversi dispositivi. Connessione cablata USB per giocare mentre si ricarica.

L’autonomia è eccellente, raggiungendo le 105 ore in modalità 2.4GHz (con illuminazione RGB spenta). I piedini del mouse in 100% PTFE garantiscono una scorrevolezza impeccabile su qualsiasi superficie, e l’intera esperienza è personalizzabile tramite il software Corsair iCUE, che permette di configurare illuminazione, DPI e macro.

Minimo storico su Amazon: un’offerta da non perdere

Questa promozione rende il mouse Corsair M75 WIRELESS RGB un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi un mouse da gioco di alto livello. Il prezzo di listino ufficiale è di 129,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a una frazione del costo.

L’offerta attuale fissa il prezzo a soli 57,10€, venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un crollo verticale rispetto al prezzo precedente di 92,99€ e di uno sconto del 56% sul listino ufficiale, con un risparmio netto di quasi 73€. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello. L’offerta è disponibile per la colorazione nera e, data l’entità dello sconto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Non sono richiesti coupon, il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

