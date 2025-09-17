Per chi cerca il massimo delle prestazioni in un mouse da gaming, trovare il giusto equilibrio tra tecnologia di punta e un prezzo accessibile può essere una sfida. Oggi, però, questa ricerca diventa più semplice grazie a un’offerta di rilievo su Amazon: il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX LIGHTSPEED scende a un prezzo davvero interessante. Questo mouse, pensato per i giocatori più esigenti e i professionisti degli eSports, combina un peso piuma con una reattività fulminea, diventando un’opzione ancora più appetibile con lo sconto attuale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un prodotto di fascia alta e i particolari di questa promozione.

Leggerezza e precisione: le caratteristiche del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Il punto di forza del mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è senza dubbio il suo peso: solo 60 grammi. Questa leggerezza estrema, unita a un’ergonomia asimmetrica studiata appositamente per i destrorsi, permette di effettuare movimenti rapidi e precisi senza affaticare il polso, anche durante sessioni di gioco prolungate. La scocca, sebbene sottile, garantisce robustezza e una presa sicura, grazie anche ai piedini in PTFE a zero additivi che assicurano una scorrevolezza impeccabile su qualsiasi superficie.

Il cuore pulsante di questo mouse è il sensore ottico HERO 2, capace di raggiungere una risoluzione di 44.000 DPI e una precisione di tracciamento fino a 888 IPS. A questo si aggiunge un polling rate che arriva fino a 8.000 Hz grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED, garantendo una reattività quasi istantanea e un’assenza totale di lag. Gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE assicurano un feedback tattile netto e una durata superiore rispetto ai tradizionali switch meccanici. A completare il quadro tecnico troviamo un’eccellente autonomia di 95 ore con una singola carica e la comoda ricarica tramite porta USB-C.

Peso : 60 grammi

: 60 grammi Sensore : HERO 2 con risoluzione fino a 44.000 DPI

: HERO 2 con risoluzione fino a 44.000 DPI Polling Rate : Fino a 8.000 Hz

: Fino a 8.000 Hz Switch : Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE

: Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE Connettività : Wireless LIGHTSPEED

: Wireless LIGHTSPEED Autonomia : Fino a 95 ore

: Fino a 95 ore Ricarica: USB-C

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

L’offerta su Amazon nel dettaglio

L’occasione per acquistare questo mouse da gaming professionale arriva da Amazon, che propone il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX a un prezzo scontato. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 179€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 145,97€. Si tratta di un risparmio di oltre 33€, pari a uno sconto di circa il 18% sul prezzo originale, un’opportunità notevole per un prodotto di fascia così alta e di recente uscita.

L’offerta è disponibile per la colorazione Nera e include la spedizione gestita da Amazon, con tutti i vantaggi del caso per gli abbonati al servizio Prime. È importante sottolineare che si tratta di una promozione a tempo e soggetta alla disponibilità delle scorte; per questo motivo, chi fosse interessato dovrebbe approfittarne quanto prima per non rischiare di perdere l’occasione. Il bundle include, oltre al mouse, il ricevitore wireless LIGHTSPEED, il cavo di ricarica USB-C e un kit di nastri adesivi per migliorare ulteriormente il grip.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.