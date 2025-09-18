Trovare un mouse da gaming di livello professionale che unisca precisione assoluta e connettività wireless impeccabile a un prezzo accessibile è una vera sfida. Oggi, però, Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED rompe questa regola con un’offerta che lo porta al suo minimo storico su Amazon. Questo dispositivo, pensato per i gamer più esigenti, offre prestazioni da e-sport senza compromessi, diventando un punto di riferimento per chi cerca il massimo della reattività. Grazie a una promozione lampo, il prezzo crolla da 145€ a soli 89,90€, rendendolo un’occasione più unica che rara. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto imperdibile a queste condizioni.

Prestazioni da campione: il cuore del Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED

Il mouse Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED si distingue per un pacchetto tecnologico di altissimo livello. Il cuore pulsante è il sensore HERO 2, capace di raggiungere una sensibilità stratosferica di 44.000 DPI, con una capacità di tracciamento che sopporta accelerazioni fino a 88 G e velocità massime di 888 pollici al secondo. Questi numeri si traducono in una precisione chirurgica e in un tracking impeccabile, eliminando qualsiasi ritardo tra il movimento della mano e l’azione a schermo. La tecnologia LIGHTSPEED garantisce una connessione wireless a latenza zero, robusta e affidabile, fondamentale nelle sessioni di gioco più competitive dove ogni millisecondo conta.

Il design è un altro punto di forza: la sua forma ambidestra lo rende perfetto sia per i giocatori destrimani che per i mancini. La versatilità è ulteriormente amplificata dalla presenza di fino a 4 pulsanti laterali magnetici e commutabili, che permettono una personalizzazione completa dell’esperienza di gioco in base alle proprie esigenze e al titolo in esecuzione. Gli switch ottico-meccanici LIGHTFORCE offrono un feedback tattile e una durata eccezionale, mentre la batteria assicura fino a 95 ore di autonomia con una singola carica, gestibile tramite la comoda porta USB-C per una ricarica rapida e universale.

L’offerta su Amazon da non perdere

L’opportunità di acquistare il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED a questo prezzo è disponibile su Amazon, rappresentando un’occasione da cogliere al volo per chiunque desideri aggiornare la propria postazione da gioco. Il prezzo di listino di 145€ scende al prezzo promozionale di 89,90€, con un risparmio netto di 55,10€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 38%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello specifico, rendendo l’offerta estremamente conveniente.

L’offerta riguarda la colorazione Bianca del mouse, una delle più apprezzate esteticamente. Trattandosi di un prezzo così aggressivo, è probabile che le scorte siano limitate o che la promozione abbia una durata di tempo definita. Si consiglia quindi di agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire l’occasione. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo spedizioni rapide e affidabili, specialmente per gli abbonati al servizio Prime.

